CNN: Трамп попередив Україну та європейських союзників, що може припинити обмін розвідувальною інформацією

Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила Україну та європейських союзників, що може припинити обмін розвідувальною інформацією та закупівлі американської зброї для Києва, якщо Україна не зупинить далекобійні удари по енергетичних об’єктах росії.

Про це повідомляє CNN із посиланням на двох європейських посадовців.

За даними видання, попередження Державного департаменту та Пентагону надійшли українським і європейським представникам протягом вихідних. Зокрема, американські військові безпосередньо спілкувалися з українськими командувачами. Ще одне джерело, обізнане із ситуацією, підтвердило, що США погрожували припинити обмін розвідданими.

Погрози пролунали на тлі невдоволення Трампа ударами України по російських нафтопереробних заводах. Як раніше повідомляв CNN, американський президент пов’язує зростання світових цін на дизельне пальне з війною між Україною та росією та вимагає від обох сторін припинити атаки на енергетичну інфраструктуру.