CNN: Трамп попередив Україну та європейських союзників, що може припинити обмін розвідувальною інформацією

Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила Україну та європейських союзників, що може припинити обмін розвідувальною інформацією та закупівлі американської зброї для Києва, якщо Україна не зупинить далекобійні удари по енергетичних об’єктах росії.
Про це повідомляє CNN із посиланням на двох європейських посадовців.
За даними видання, попередження Державного департаменту та Пентагону надійшли українським і європейським представникам протягом вихідних. Зокрема, американські військові безпосередньо спілкувалися з українськими командувачами. Ще одне джерело, обізнане із ситуацією, підтвердило, що США погрожували припинити обмін розвідданими.
Погрози пролунали на тлі невдоволення Трампа ударами України по російських нафтопереробних заводах. Як раніше повідомляв CNN, американський президент пов’язує зростання світових цін на дизельне пальне з війною між Україною та росією та вимагає від обох сторін припинити атаки на енергетичну інфраструктуру.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023