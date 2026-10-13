У НАТО запевняють, що робота механізму PURL триватиме надалі

У НАТО підтвердили, що постачання зброї та боєприпасів для України через механізм Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) триватиме надалі, попри заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо можливого призупинення цієї системи.

Як передає Апостроф, про це пише видання "ЄП" із посиланням на одного з посадовців альянсу, який говорив на умовах анонімності.

Співрозмовник альянсу наголосив, що підтримка надходить безперервно. Водночас жодних деталей про середньо- та довгострокові плани наразі не розкрили.

"Підтримка України через PURL продовжує надходити", — повідомило джерело в НАТО.

Європейські медіа раніше повідомляли, що адміністрація Трампа розглядає варіант зупинки роботи PURL як інструменту тиску на Київ, щоб змусити українську владу припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Така позиція викликала занепокоєння серед партнерів України, адже саме через PURL забезпечується значна частина американських поставок озброєння.

Заяви президента США супроводжувалися критикою на адресу українського керівництва. Американський лідер Дональд Трамп звинуватив президента Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну та висловив думку, що Україні настав час обрати нового президента.

Ці слова пролунали після його домовленості з диктатором Росії про постачання російського дизельного палива на американський та світові ринки.

У відповідь Зеленський заявив, що рішення Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати паливо є несправедливим і нечесним.