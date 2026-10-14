Bloomberg: Нафтова галузь Росії перебуває під сильним тиском

Темпи падіння видобутку сирої нафти в Росії у вересні поточного року сповільнилися завдяки збільшенню експорту, тоді як нафтопереробні підприємства країни продовжували працювати в умовах тиску через атаки українських дронів.

Як пише Bloomberg із посиланням на звіт Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), у вересні Росія видобувала в середньому 8,64 млн барелів на добу, що на 38 тис. барелів на добу менше порівняно з переглянутим середнім показником серпня, який своєю чергою був на 174 тис. барелів меншим за липневий.

Так, у вересні обсяг видобутку сирої нафти в Росії був на 1,306 млн барелів на добу, або на 13,2%, меншим за встановлену на цей місяць квоту в рамках угоди з партнерами по ОПЕК+.

Починаючи з березня 2026 року, коли почалася війна на Близькому Сході, середньодобовий видобуток Росії за квотою міг би збільшитися на 380 тис. барелів, однак натомість упав на 500 тис. барелів. Джерело: https://censor.net/ua/n4028226

Видання нагадує, що нафтова галузь Росії перебуває під сильним тиском: виробники змушені продавати значні обсяги сирої нафти за кордон, оскільки українські атаки на нафтопереробні заводи (НПЗ) змусили низку підприємств скоротити або зупинити роботу.

І хоча у вересні інтенсивність атак на російські НПЗ знизилася до тримісячного мінімуму, темпи ударів все одно перевищували швидкість ремонтних робіт, що перешкоджало збільшенню обсягів переробки.

Як результат – середні показники переробки залишалися нижчими за 4 млн барелів на добу, що значно менше за сезонну норму в 5,4-5,5 млн барелів на добу, яка спостерігалася до початку дронової кампанії України.

Водночас Росія спрямовує більші обсяги нафти на зовнішні ринки на тлі бойових дій на Близькому Сході та обмежених постачань із регіону Перської затоки.

За даними відстеження танкерів, протягом чотирьох тижнів, що завершилися 4 жовтня, обсяги експорту нафти зросли до 3,76 млн барелів на добу, що є найвищим показником із початку серпня.