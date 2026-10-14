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Мінвідновлення: В Україні запрацювала інтерактивна «Карта енергонезалежності»

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В Україні запрацювала інтерактивна «Карта енергонезалежності», за допомогою якої можна перевірити, чи підготували житловий будинок до опалювального сезону та можливих відключень електроенергії.

Про це повідомила пресслужба міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

На карті можна дізнатися, чи обладнаний будинок генераторами, інверторами або сонячними панелями, а також чи працюють під час знеструмлення опалення, водопостачання, ліфти та інтернет.

Сервіс інтегрували з державним порталом «єОпора», завдяки чому користувачі зможуть не лише оцінити готовність будинку до зими, а й перевірити доступні державні та регіональні програми підтримки, включно з грантами та кредитами на енергомодернізацію.

У відомстві також уточнили, що на карті відображаються лише загальні відомості про резервне живлення без чутливих технічних деталей.

Карта енергонезалежності
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