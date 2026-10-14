Сибіга: МАГАТЕ направить місії на 19 електричних підстанцій в Україні

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направить місії на 19 електричних підстанцій в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в соцмережі X за підсумками переговорів у Варшаві у вівторок, 13 жовтня.

"У Варшаві продовжив наш діалог із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС та навколо неї, безпекові загрози, спричинені триваючою російською мілітаризацією, а також необхідність забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки", – написав він.

Сибіга висловив вдячність Гроссі за його особисту залученість та за рішення направити місії організації на 19 електричних підстанцій, критично важливих для безпечної експлуатації українських атомних електростанцій.

За його словами, "це стане найбільш масштабним розгортанням місій МАГАТЕ такого типу на сьогодні та своєчасним кроком для забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки на тлі триваючих російських атак на енергетичну систему України".

"Я також висловив щиру вдячність за організовану цього літа у співпраці з генеральним директором та урядами Австрії й Польщі програму оздоровлення дітей українських працівників атомної галузі. Ми домовилися продовжувати такі цінні гуманітарні ініціативи", – додав Сибіга.