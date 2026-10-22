Железняк: Бюджетний комітет підтримав правку до держбюджету, яка передбачає збільшення зарплат військовим

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав правку до проєкту державного бюджету на наступний рік, яка передбачає збільшення зарплат військовим.

Про це у Телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

"Бюджетний комітет підтримав нашу правку №1279 про збільшення зарплат військових", — написав парламентарій.

Правка має формулювання: "забезпечити збільшення з 1 січня 2027 року не менш ніж на 20% мінімального розміру грошового забезпечення військовослужбовців", однак, за словами Железняка, за наполяганням уряду згадку про відсоток підвищення виключили.

Депутат зазначив, що члени комітету підтримали правку одноголосно. Її врахували разом з правкою №1283, яка зобовʼязує Кабмін переглянути зарплати військових.

"Наступний крок - відстояти правку №1279 у залі наступного тижня", - додав Железняк.