У Кремлі вважають, що війна в Україні наближається до завершення

Російсько-український конфлікт наразі наближається до свого завершення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника голови Кремля Юрія Ушакова інформаційній службі "Вєсті".

Представник Кремля висловив таку думку, відповідаючи на запитання журналістів щодо подальших перспектив та термінів завершення війни.

"Не знаю, наскільки ми наближаємося, але справа йде до цього", - сказав Ушаков.