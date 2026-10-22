Зеленський: Російські заяви про "успішні операції" на полі бою не відповідають реальності

Президент Володимир Зеленський вважає, що російські заяви про "успішні операції" на полі бою не відповідають реальності. У 2026 році Росія не виграє на фронті, тому намагається вдатися до будь-якого тиску, щоб витіснити Україну з її землі.

Про це він сказав в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

"Це вже не перший раз, коли вони заявляють про проведення успішних операцій на полі бою. У 2026 році у них немає успіхів. Вони не виграють на полі бою, тому хочуть використати будь-який тиск, щоб витіснити нас з нашої ж землі. Це не є справедливим", — сказав президент.

За його словами, Росія також використовує масовані атаки іранських дронів і балістичних ракет, щоб створити хаос у країні.

"Проте ми залишаємося сильними. Так, звичайно, люди втомлені, і ми хочемо завершити цю війну якнайшвидше. Але розумієте, що ніхто не може просто так самостійно залишити свої землі й домівки", — додав Зеленський.

Зеленський назвав дуже важливими гарантії безпеки: "Мир, але з гарантіями безпеки, які не дадуть жодного шансу будь-якому агресору у майбутньому повернутися з агресією. Це головне для нашого народу".

У разі досягнення мирної угоди український парламент, за його словами, має підтримати проведення референдуму, на якому народ вирішуватиме, чи схвалювати її.

"Тристоронній шлях є найкращим — президент Трамп з його лідерством, я і російський лідер. Краще було б і з європейцями, але мінімум утрьох. Якщо будуть якісь питання у росіян до нас, і у нас питання до росіян, особливо чутливі територіальні питання. Я завжди казав, що відкритий до перемовин у будь-якому форматі і щодо будь-яких питань, але не говоріть про нас без нас", — сказав Зеленський.