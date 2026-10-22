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МВС: Уряд Молдови обговорює можливість перенесення українських КПП на свою територію

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Уряд Молдови обговорює з Києвом можливість перенесення українських контрольно-пропускних пунктів на свою територію через регулярні російські атаки.

Таку заяву зробила міністерка внутрішніх справ Молдови Даніела Місаїл-Нікітін, цитує місцеве видання NewsMaker.

За словами міністерки, через російські удари по прикордонних районах України Молдова вже вивела своїх прикордонників і митників із чотирьох пунктів пропуску, розташованих на українській території.

Наразі Кишинів веде переговори з Києвом про переведення українських прикордонників на територію Молдови для здійснення спільного контролю.

Місаїл-Нікітін зазначила, що такі заходи мають мінімізувати ризики, пов'язані з війною та атаками поблизу державного кордону.

Зокрема, наразі йдеться про два прикордонні пункти. У середньостроковій перспективі сторони можуть розглянути аналогічні рішення щодо інших пунктів пропуску залежно від безпекової ситуації.

«Таким чином, це будуть мінімально необхідні заходи для зниження ризиків, пов’язаних із війною в Україні та нападами, що відбуваються в безпосередній близькості від державного кордону… Наразі, як я вже казала, є два прикордонні пункти. На основі домовленостей, досягнутих з українською стороною. Звісно, у майбутньому, у середньостроковій перспективі, ми проаналізуємо й інші пункти, залежно від ступеня ризику інцидентів, що вже сталися», – уточнила Місаїл-Нікітін.

Молдова, Місаїл-Нікітін
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