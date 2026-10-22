МВС: Уряд Молдови обговорює можливість перенесення українських КПП на свою територію

Уряд Молдови обговорює з Києвом можливість перенесення українських контрольно-пропускних пунктів на свою територію через регулярні російські атаки.
Таку заяву зробила міністерка внутрішніх справ Молдови Даніела Місаїл-Нікітін, цитує місцеве видання NewsMaker.
За словами міністерки, через російські удари по прикордонних районах України Молдова вже вивела своїх прикордонників і митників із чотирьох пунктів пропуску, розташованих на українській території.
Наразі Кишинів веде переговори з Києвом про переведення українських прикордонників на територію Молдови для здійснення спільного контролю.
Місаїл-Нікітін зазначила, що такі заходи мають мінімізувати ризики, пов'язані з війною та атаками поблизу державного кордону.
Зокрема, наразі йдеться про два прикордонні пункти. У середньостроковій перспективі сторони можуть розглянути аналогічні рішення щодо інших пунктів пропуску залежно від безпекової ситуації.
«Таким чином, це будуть мінімально необхідні заходи для зниження ризиків, пов’язаних із війною в Україні та нападами, що відбуваються в безпосередній близькості від державного кордону… Наразі, як я вже казала, є два прикордонні пункти. На основі домовленостей, досягнутих з українською стороною. Звісно, у майбутньому, у середньостроковій перспективі, ми проаналізуємо й інші пункти, залежно від ступеня ризику інцидентів, що вже сталися», – уточнила Місаїл-Нікітін.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023