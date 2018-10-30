Последствия наводнения в Венеции

В Венеции из-за штормового ветра 29 октября произошло сильнейшее за последние годы наводнение, большая часть города оказалась затоплена.

Это сильнейшее наводнение с 2012 года. Уровень воды вынудил местные власти наводить временные мосты и наплавные тротуары, для того чтобы местные жители и туристы могли передвигаться по улицам.

По данным экстренных служб, жертвами стихии стали пять человек, еще один пропал без вести. Двое из них погибли в результате падения дерева, еще один человек погиб и один тяжело пострадал в результате падения дерева на машину. Скорость порывов ветра оценивается в 100 км/ч.

Вода затопила в том числе и одну из главных достопримечательностей города — площадь Сан-Марко.