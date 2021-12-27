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Ущерб от 10 крупнейших стихийных бедствий в 2021 году превысил 170 млрд долларов

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Ущерб от 10 крупнейших стихийных бедствий в 2021 году превысил 170 млрд долларов

Десять наиболее финансово значимых природных катастроф 2021 года нанесли ущерб на общую сумму более 170 млрд долларов (около 150 млрд евро. — Ред.), что примерно на 20 млрд долларов больше, чем годом ранее. Увеличение общей суммы ущерба примерно на 13 процентов отражает последствия антропогенного изменения климата, пояснила в понедельник, 27 декабря, британская гуманитарная организация Christian Aid.

По ее данным, стихийным бедствием, оказавшим наибольшее финансовое воздействие в 2021 году, стал ураган «Ида», который обрушился на восточную часть США в конце августа и вызвал сильные наводнения в районе Нью-Йорка. Christian Aid оценивает нанесенный им ущерб в 65 млрд долларов.

На втором месте — наводнение в Германии и Бельгии в июле с общим ущербом в 43 млрд долларов. В список также вошли резкое похолодание в американском штате Техас и наводнение в китайской провинции Хэнань.

В организации признали, что в список в основном включены стихийные бедствия, случившиеся в богатых странах. В более бедных странах финансовый ущерб от природных катаклизмов часто трудно подсчитать, поскольку инфраструктура не застрахована, отмечается в докладе.

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В середине декабря швейцарский перестраховочный концерн Swiss Re оценил глобальные убытки от стихийных бедствий в 2021 году в 250 млрд долларов (221 млрд евро), напоминает агентство AFP. По сравнению с 2020 годом потери увеличились почти на четверть (24%).

наводнение, стихийное бедствие, ураган Ида
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