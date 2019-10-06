Многотысячный марш за независимость Шотландии

В Эдинбурге 5 октября прошел марш за независимость Шотландии. По подсчётам организаторов, на него пришли до 200 тыс. человек. Аналогичные шествия ранее прошли — в Глазго, Абердине и Перте.
Глава правительства Шотландии Никола Стерджен высказала в Twitter поддержку участникам марша. По ее словам, она в душе вместе с теми, кто вышел на улицы Эдинбурга.
Обращаясь к участникам она написала: "У вас отличный день. И не сомневайтесь - независимость грядет".
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