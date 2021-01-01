Как встречали Новый год во всем мире

Рио-де-Жанейро, Бразилия Фото: Lucas Landau / Reuters
Москва, Россия Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Бейрут, Ливан Фото: Hussein Malla / AP
Сидней, Австралия Фото: Mark Baker / AP
Ухань, Китай Фото: Tingshu Wang / Reuters
В ночь на 1 января Украина встретила Новый год – 2021. И пока украинцы завершали последние приготовления к нему, в некоторых странах праздник уже наступил, в других – он наступил на несколько часов позже.
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