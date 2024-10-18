База английского языка: что необходимо усвоить новичкам на старте обучения

При изучении английского с нуля новичкам важно с самого начала усвоить основные элементы языка, которые послужат фундаментом для дальнейшего развития. В этом тексте мы разберем, что именно необходимо освоить на старте обучения, чтобы заложить прочную основу для уверенного владения английским в будущем.

Грамматика и лексика для новичков

Без базовых правил студентам, которые только начинают изучать иностранный язык, будет сложно двигаться дальше. Именно поэтому курсы английского языка для начинающих сосредоточены на базовой грамматике и лексике.

Грамматика

Грамматика — это база английского языка. Для успешного старта новичкам необходимо усвоить несколько ключевых грамматических тем:

Глагол to be в трех временах: настоящем, прошедшем и будущем.

Повелительное наклонение для выражения команд и просьб.

Три аспекта настоящего времени: Present Simple, Present Continuous и Present Perfect.

Будущее время, представленное формами Future Simple и конструкцией to be going to.

Прошедшее время Past Simple для описания действий, произошедших и завершившихся в прошлом.

Неправильные глаголы и их основные формы.

Порядок слов в вопросительных предложениях.

Местоимения, включая указательные и объектные.

Прилагательные и их степени сравнения, необходимые для описания объектов, людей и ситуаций.

Притяжательный падеж, используемый для выражения владения.

Множественное число существительных, основные правила его образования.

Артикли, различие между определенным и неопределенным артиклями.

Исчисляемые и неисчисляемые существительные, правила их употребления.

Наречия, описывающие частоту действий или их манеру.

Модальные глаголы can и should, выражающие возможность и рекомендацию.

Герундий: формы и случаи использования после определенных глаголов, таких как like, love и hate.

Конструкции there is/are для указания на наличие чего-либо.

Знание базовой грамматики английского языка поможет правильно строить предложения и понимать, как формируются высказывания.

Лексика и произношение

Начальная база английского языка — это словарный запас, который позволит коммуницировать на иностранном в простых ситуациях. Важно изучить такие темы, как:

Личные данные: имя, возраст, профессия, место жительства.

Страны, языки и национальности: наименования стран, соответствующих национальностей и языков.

Работа и рабочий день: словарный запас для описания профессиональной деятельности и типичной рабочей рутины.

Цифры и даты: числа от 1 до 100, названия дней недели и месяцев.

Еда и напитки: названия основных продуктов, блюд и напитков, а также фразы, которые используются в ресторанах или кафе.

Магазин и покупки: фразы и слова, которые чаще всего нужны для коммуникации во время шопинга.

Спорт и здоровый образ жизни: обсуждение различных видов спорта, упражнений и вопросов здоровья.

Транспорт: слова, связанные с различными видами транспорта и путешествиями.

Город и достопримечательности: названия типичных объектов в городе и туристических достопримечательностей.

Искусство: обсуждение популярных фильмов, музыкальных жанров и исполнителей, а также выражение своих мнений и предпочтений.

Описание человека: слова и фразы для описания внешности, характеристик и черт характера людей.

Освоить базовые правила английского — это заложить фундамент из знаний и навыков, которые необходимы для начального общения на иностранном языке, а также для его более глубокого изучения в дальнейшем.