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База английского языка: что необходимо усвоить новичкам на старте обучения

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База английского языка: что необходимо усвоить новичкам на старте обучения

При изучении английского с нуля новичкам важно с самого начала усвоить основные элементы языка, которые послужат фундаментом для дальнейшего развития. В этом тексте мы разберем, что именно необходимо освоить на старте обучения, чтобы заложить прочную основу для уверенного владения английским в будущем.

Грамматика и лексика для новичков

Без базовых правил студентам, которые только начинают изучать иностранный язык, будет сложно двигаться дальше. Именно поэтому курсы английского языка для начинающих сосредоточены на базовой грамматике и лексике.

Грамматика

Грамматика — это база английского языка. Для успешного старта новичкам необходимо усвоить несколько ключевых грамматических тем:

  • Глагол to be в трех временах: настоящем, прошедшем и будущем.
  • Повелительное наклонение для выражения команд и просьб.
  • Три аспекта настоящего времени: Present Simple, Present Continuous и Present Perfect.
  • Будущее время, представленное формами Future Simple и конструкцией to be going to.
  • Прошедшее время Past Simple для описания действий, произошедших и завершившихся в прошлом.
  • Неправильные глаголы и их основные формы.
  • Порядок слов в вопросительных предложениях.
  • Местоимения, включая указательные и объектные.
  • Прилагательные и их степени сравнения, необходимые для описания объектов, людей и ситуаций.
  • Притяжательный падеж, используемый для выражения владения.
  • Множественное число существительных, основные правила его образования.
  • Артикли, различие между определенным и неопределенным артиклями.
  • Исчисляемые и неисчисляемые существительные, правила их употребления.
  • Наречия, описывающие частоту действий или их манеру.
  • Модальные глаголы can и should, выражающие возможность и рекомендацию.
  • Герундий: формы и случаи использования после определенных глаголов, таких как like, love и hate.
  • Конструкции there is/are для указания на наличие чего-либо.

Знание базовой грамматики английского языка поможет правильно строить предложения и понимать, как формируются высказывания.

Лексика и произношение

Начальная база английского языка — это словарный запас, который позволит коммуницировать на иностранном в простых ситуациях. Важно изучить такие темы, как:

  • Личные данные: имя, возраст, профессия, место жительства.
  • Страны, языки и национальности: наименования стран, соответствующих национальностей и языков.
  • Работа и рабочий день: словарный запас для описания профессиональной деятельности и типичной рабочей рутины.
  • Цифры и даты: числа от 1 до 100, названия дней недели и месяцев.
  • Еда и напитки: названия основных продуктов, блюд и напитков, а также фразы, которые используются в ресторанах или кафе.
  • Магазин и покупки: фразы и слова, которые чаще всего нужны для коммуникации во время шопинга.
  • Спорт и здоровый образ жизни: обсуждение различных видов спорта, упражнений и вопросов здоровья.
  • Транспорт: слова, связанные с различными видами транспорта и путешествиями.
  • Город и достопримечательности: названия типичных объектов в городе и туристических достопримечательностей.
  • Искусство: обсуждение популярных фильмов, музыкальных жанров и исполнителей, а также выражение своих мнений и предпочтений.
  • Описание человека: слова и фразы для описания внешности, характеристик и черт характера людей.

Освоить базовые правила английского — это заложить фундамент из знаний и навыков, которые необходимы для начального общения на иностранном языке, а также для его более глубокого изучения в дальнейшем.

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