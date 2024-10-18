База английского языка: что необходимо усвоить новичкам на старте обучения

При изучении английского с нуля новичкам важно с самого начала усвоить основные элементы языка, которые послужат фундаментом для дальнейшего развития. В этом тексте мы разберем, что именно необходимо освоить на старте обучения, чтобы заложить прочную основу для уверенного владения английским в будущем.
Грамматика и лексика для новичков
Без базовых правил студентам, которые только начинают изучать иностранный язык, будет сложно двигаться дальше. Именно поэтому курсы английского языка для начинающих сосредоточены на базовой грамматике и лексике.
Грамматика
Грамматика — это база английского языка. Для успешного старта новичкам необходимо усвоить несколько ключевых грамматических тем:
- Глагол to be в трех временах: настоящем, прошедшем и будущем.
- Повелительное наклонение для выражения команд и просьб.
- Три аспекта настоящего времени: Present Simple, Present Continuous и Present Perfect.
- Будущее время, представленное формами Future Simple и конструкцией to be going to.
- Прошедшее время Past Simple для описания действий, произошедших и завершившихся в прошлом.
- Неправильные глаголы и их основные формы.
- Порядок слов в вопросительных предложениях.
- Местоимения, включая указательные и объектные.
- Прилагательные и их степени сравнения, необходимые для описания объектов, людей и ситуаций.
- Притяжательный падеж, используемый для выражения владения.
- Множественное число существительных, основные правила его образования.
- Артикли, различие между определенным и неопределенным артиклями.
- Исчисляемые и неисчисляемые существительные, правила их употребления.
- Наречия, описывающие частоту действий или их манеру.
- Модальные глаголы can и should, выражающие возможность и рекомендацию.
- Герундий: формы и случаи использования после определенных глаголов, таких как like, love и hate.
- Конструкции there is/are для указания на наличие чего-либо.
Знание базовой грамматики английского языка поможет правильно строить предложения и понимать, как формируются высказывания.
Лексика и произношение
Начальная база английского языка — это словарный запас, который позволит коммуницировать на иностранном в простых ситуациях. Важно изучить такие темы, как:
- Личные данные: имя, возраст, профессия, место жительства.
- Страны, языки и национальности: наименования стран, соответствующих национальностей и языков.
- Работа и рабочий день: словарный запас для описания профессиональной деятельности и типичной рабочей рутины.
- Цифры и даты: числа от 1 до 100, названия дней недели и месяцев.
- Еда и напитки: названия основных продуктов, блюд и напитков, а также фразы, которые используются в ресторанах или кафе.
- Магазин и покупки: фразы и слова, которые чаще всего нужны для коммуникации во время шопинга.
- Спорт и здоровый образ жизни: обсуждение различных видов спорта, упражнений и вопросов здоровья.
- Транспорт: слова, связанные с различными видами транспорта и путешествиями.
- Город и достопримечательности: названия типичных объектов в городе и туристических достопримечательностей.
- Искусство: обсуждение популярных фильмов, музыкальных жанров и исполнителей, а также выражение своих мнений и предпочтений.
- Описание человека: слова и фразы для описания внешности, характеристик и черт характера людей.
Освоить базовые правила английского — это заложить фундамент из знаний и навыков, которые необходимы для начального общения на иностранном языке, а также для его более глубокого изучения в дальнейшем.