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Как правильно ухаживать за экраном вашего телефона

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Как правильно ухаживать за экраном вашего телефона

Мобильный телефон — это не просто девайс, а незаменимая составляющая практически всех сфер повседневной жизни. Решив купить смартфон, следует знать, как ухаживать за его дисплеем. Экран является не только функциональной единицей, но и «фасадом» смартфона. Обо всех нюансах ухода за дисплеем расскажем далее.

Рекомендации по уходу за дисплеем

Чтобы правильно почистить экран, нужно следовать такому порядку действий:

  1. Выключение смартфона. Чтобы случайно не задействовать сенсор, мобильное устройство перед чисткой следует отключить. Также важно убедиться в том, что на экране нет влаги.
  2. Удаление крупных пылевых частиц. Применив специальную мягкую кисточку или сжатый воздух, необходимо убрать наиболее крупные загрязнения. Их отсутствие позволит перейти к более точечной очистке, которой наличие пыли и грязи могло бы помешать.
  3. Провести очистку влажной тканевой салфеткой. На этом этапе нужно слегка намочить салфетку из микрофибры специализированным чистящим средством. При его отсутствии подойдет и обычная дистиллированная вода. Затем нужно круговыми движениями протереть экран. Важно избегать чрезмерного давления на дисплей, иначе он может треснуть.
  4. Контрольная очистка. Для удаления остатков влаги и загрязнений с экрана следует использовать сухую салфетку. На этом этапе также нужно не нажимать на сенсор слишком сильно.

Когда процедура очистки будет завершена, можно включить смартфон и продолжить использование.

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Частые ошибки в уходе за дисплеем мобильного устройства

В очистке экрана применяются наиболее утилитарные материалы. А вот использовать бумагу или слишком жесткую ткань для протирки не рекомендуется. Эти инструменты могут повредить экран или оставить на нем микроцарапины. Также не стоит применять губки или жесткие щетки, поскольку шанс нанести вред дисплею в таком случае возрастает в разы.

В качестве чистящих средств можно использовать специальное средство или дистиллированную воду. Ацетон, моющее или спирт может нанести невосполнимые повреждения экрану или оставить на нем разводы, от которых избавиться будет сложнее, чем от обычных загрязнений.

Неправильный уход за экраном может обернуться появлением царапин. Пусть на эксплуатации смартфона это не отразится, но его визуальные характеристики точно ухудшит. Также результатом некорректной очистки может стать снижение прозрачности дисплея. Использовать смартфон привычным образом в таком случае станет сложнее.

Если грамотно ухаживать за дисплеем смартфона, он сохранит презентабельный внешний вид на долгое время. Важно лишь действовать аккуратно и избегать неподходящих средств при очистке.

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