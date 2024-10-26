Как правильно ухаживать за экраном вашего телефона

Мобильный телефон — это не просто девайс, а незаменимая составляющая практически всех сфер повседневной жизни. Решив купить смартфон, следует знать, как ухаживать за его дисплеем. Экран является не только функциональной единицей, но и «фасадом» смартфона. Обо всех нюансах ухода за дисплеем расскажем далее.
Чтобы правильно почистить экран, нужно следовать такому порядку действий:
Когда процедура очистки будет завершена, можно включить смартфон и продолжить использование.
В очистке экрана применяются наиболее утилитарные материалы. А вот использовать бумагу или слишком жесткую ткань для протирки не рекомендуется. Эти инструменты могут повредить экран или оставить на нем микроцарапины. Также не стоит применять губки или жесткие щетки, поскольку шанс нанести вред дисплею в таком случае возрастает в разы.
В качестве чистящих средств можно использовать специальное средство или дистиллированную воду. Ацетон, моющее или спирт может нанести невосполнимые повреждения экрану или оставить на нем разводы, от которых избавиться будет сложнее, чем от обычных загрязнений.
Неправильный уход за экраном может обернуться появлением царапин. Пусть на эксплуатации смартфона это не отразится, но его визуальные характеристики точно ухудшит. Также результатом некорректной очистки может стать снижение прозрачности дисплея. Использовать смартфон привычным образом в таком случае станет сложнее.
Если грамотно ухаживать за дисплеем смартфона, он сохранит презентабельный внешний вид на долгое время. Важно лишь действовать аккуратно и избегать неподходящих средств при очистке.