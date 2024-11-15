Электронное обязательное страхование автогражданской ответственности

Стремительное развитие технологий позволило страховым компаниям все больше применять цифровых инструментов для упрощения процесса просчета стоимости и покупки полиса, подачи заявки. Сейчас достаточно зайти на сайт компании, чтобы оформить обязательное страхование автогражданской ответственности в онлайн режиме, через интернет.

Как показывают статистические данные, переход к цифровым технологиям, электронному документообороту и связи оказал положительное влияние на клиентов. Процесс диджитализации можно без преувеличения сказать значительно упростил жизнь исключив необходимость вести бумажную документацию, поездки к страховщику, ожидания. Все происходит тут и сейчас, в режиме реального времени. Учитывая, что ОСАГО – обязательное страхование, которое невозможно отложить или перенести по разным причинам, использование подобных цифровых инструментов в наше сложное

Страховка в военное время – шаг к развитию

Еще с началом пандемии COVID-19 и карантинных требований стало ясно насколько важно иметь возможность дистанционно работать, продолжать привычный образ жизни и решать свои проблемы. Тогда страховые компании приняли вызов и достаточно быстро смогли эволюционировать, предложив услугу подачи заявки дистанционно.

Новый виток развития страховому рынку придала еще одна критическая ситуация – война. После полномасштабного вторжения вопрос о собственной безопасности и хоть какой-то уверенности в будущем стал еще острее. Даже в таких условиях страховые компании смогли не просто выжить, а в полном объеме исполнять свои обязательства перед клиентами, предлагая надежные полисы ОСАГО онлайн и не затягивая с выплатами. Как показывает статистика, хоть изначально показатели клиентской активности были низкими постепенно рынок ожил и за время войны наблюдается его стабильный рост. Автовладельцы не просто оформляют страховку, они (около 74% от общего количества оформлений) выбирают именно электронный вариант документа. Возможность оформить автогражданку не выезжая из дома или не покидая бомбоубежища стало ведущим преимуществом для многих.

Преимущества электронного обязательного страхования автогражданской ответственности

Война для многих расставила все по своих местах. То, что казалось незначительным, обыденным, порой рутинным приобрело особую ценность. Сейчас поездка в офис страховой компании не просто процедура отнимающая время, силы и в некоторых случаях деньги, потраченные на комиссии. Сейчас это возможность не попасть под обстрел или перерыв на неопределенный период, связанный с объявлением тревоги, отсутствием света. В целом же электронное ОСАГО имеет множество преимуществ:

Полностью удаленное решение проблемы – от подбора нужной программы до отслеживания выплат по страховому случаю.

Можно оформить ОСАГО находясь в любой точке мира. Многие в связи с военными действиями выехали за границу или поменяли место жительство. Покупка полиса онлайн позволяет обновить страховку для возвращения в Украину или не выезжая из места, в котором находитесь.

Позволяет заключить договор в любое время, даже если вы вспомнили о нем поздно вечером.

Быстрая и удобная процедура, которая занимает всего несколько минут.

Автогражданка сразу доступна, не нужно ожидать, за ней ездить или заказывать курьерскую доставку.

Низкая стоимость, зависящая только от условий страхования.

Документ будет находиться в легком доступе на мобильном устройстве в кабинете на сайте страховщика, в профиле Телеграм чата, «облаке», приложении «Дия». Таким образом его невозможно забыть или потерять.

Исключает мошенничество – введенные при регистрации данные отправляются напрямую в базу МТСБУ, там же есть возможность проверить действие страховки.

Где можно оформить ОСАГО?

Обязательное страхование автогражданской ответственности в электронном виде можно приобрести через сайт страховой компании, которая предоставляет подобные услуги и имеет на них лицензию. Например, сервис GreenTravel.ua, который первый оценил все преимущества цифровых документов и предложил своим клиентам заключать договора на расстоянии. Сейчас используя возможности страхового сервиса можно оформить не только автогражданку, но и КАСКО, Зеленую карту, туристическое страхование или оплатить виньетку для поездки по платным дорогам за границей. Компания занимает лидирующее место на рынке, имеет широкую партнерскую сеть, чтобы предоставить своим клиентам максимальное покрытие и доступ ко всем услугам.

Как оформить электронное ОСАГО

Если вам нужно купить автогражданку нет ничего проще, чем оформить ее онлайн. Для этого нужно воспользоваться сервисом страховой компании, перейдя на ее официальный сайт и совершив некоторые действия:

Выбрать вид полиса, который желаете оформить, в нашем случае это «ОСАГО».

Ввести во всплывающее поле номер машины – онлайн калькулятор сам найдет необходимые параметры для формирования полиса и укажет его цену.

Также можно ввести параметры, формирующие страховку самостоятельно. Для этого указываем такие данные как вид ТС, его мощность, регистрацию, льготу (если она есть).

Далее нужно выбрать свой вариант полиса с франшизой (на 1600 или 3200 грн) или без, с расширением (доступно от 100 000 до 2 000 000 грн) или без него. Можно указать год рождения и выпуска авто, чтобы получить скидку. На этом этапе калькулятор также подсчитает окончательную стоимость оформления.

Следующий шаг заполнить информацию об автомобиле и себе, указать дату, с которой должен начать действовать полис и оставить контакты.

Последний этап – проверка данных и можно приступать к оплате удобным для себя способом.

Оформление электронного обязательного страхования автогражданской ответственности – ближайшее будущее всех автовладельцев. Это очевидно и подтверждается статистикой МТСБУ, отражающей стабильный рост договоров, заключенных через интернет. Поэтому, если вы хотите оформить надежное страхование ОСАГО быстро, удобно и на выгодных условиях – воспользуйтесь онлайн-сервисом.