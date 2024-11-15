Электронное обязательное страхование автогражданской ответственности

Стремительное развитие технологий позволило страховым компаниям все больше применять цифровых инструментов для упрощения процесса просчета стоимости и покупки полиса, подачи заявки. Сейчас достаточно зайти на сайт компании, чтобы оформить обязательное страхование автогражданской ответственности в онлайн режиме, через интернет.
Как показывают статистические данные, переход к цифровым технологиям, электронному документообороту и связи оказал положительное влияние на клиентов. Процесс диджитализации можно без преувеличения сказать значительно упростил жизнь исключив необходимость вести бумажную документацию, поездки к страховщику, ожидания. Все происходит тут и сейчас, в режиме реального времени. Учитывая, что ОСАГО – обязательное страхование, которое невозможно отложить или перенести по разным причинам, использование подобных цифровых инструментов в наше сложное
Еще с началом пандемии COVID-19 и карантинных требований стало ясно насколько важно иметь возможность дистанционно работать, продолжать привычный образ жизни и решать свои проблемы. Тогда страховые компании приняли вызов и достаточно быстро смогли эволюционировать, предложив услугу подачи заявки дистанционно.
Новый виток развития страховому рынку придала еще одна критическая ситуация – война. После полномасштабного вторжения вопрос о собственной безопасности и хоть какой-то уверенности в будущем стал еще острее. Даже в таких условиях страховые компании смогли не просто выжить, а в полном объеме исполнять свои обязательства перед клиентами, предлагая надежные полисы ОСАГО онлайн и не затягивая с выплатами. Как показывает статистика, хоть изначально показатели клиентской активности были низкими постепенно рынок ожил и за время войны наблюдается его стабильный рост. Автовладельцы не просто оформляют страховку, они (около 74% от общего количества оформлений) выбирают именно электронный вариант документа. Возможность оформить автогражданку не выезжая из дома или не покидая бомбоубежища стало ведущим преимуществом для многих.
Война для многих расставила все по своих местах. То, что казалось незначительным, обыденным, порой рутинным приобрело особую ценность. Сейчас поездка в офис страховой компании не просто процедура отнимающая время, силы и в некоторых случаях деньги, потраченные на комиссии. Сейчас это возможность не попасть под обстрел или перерыв на неопределенный период, связанный с объявлением тревоги, отсутствием света. В целом же электронное ОСАГО имеет множество преимуществ:
Обязательное страхование автогражданской ответственности в электронном виде можно приобрести через сайт страховой компании, которая предоставляет подобные услуги и имеет на них лицензию. Например, сервис GreenTravel.ua, который первый оценил все преимущества цифровых документов и предложил своим клиентам заключать договора на расстоянии. Сейчас используя возможности страхового сервиса можно оформить не только автогражданку, но и КАСКО, Зеленую карту, туристическое страхование или оплатить виньетку для поездки по платным дорогам за границей. Компания занимает лидирующее место на рынке, имеет широкую партнерскую сеть, чтобы предоставить своим клиентам максимальное покрытие и доступ ко всем услугам.
Если вам нужно купить автогражданку нет ничего проще, чем оформить ее онлайн. Для этого нужно воспользоваться сервисом страховой компании, перейдя на ее официальный сайт и совершив некоторые действия:
Оформление электронного обязательного страхования автогражданской ответственности – ближайшее будущее всех автовладельцев. Это очевидно и подтверждается статистикой МТСБУ, отражающей стабильный рост договоров, заключенных через интернет. Поэтому, если вы хотите оформить надежное страхование ОСАГО быстро, удобно и на выгодных условиях – воспользуйтесь онлайн-сервисом.