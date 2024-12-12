Как получить бесплатный SSL сертификат для сайта Let's Encrypt?

Если вы когда-либо задумывались о том, чтобы обезопасить ваш сайт для посетителей, то вероятно, вы уже знакомы с понятием SSL-сертификатов. Особенно привлекательными кажутся бесплатные SSL сертификаты от компании Let's Encrypt. Однако, стоит ли бесплатный SSL вашего доверия, если речь идет о безопасности?
В данной статье мы рассмотрим основные аспекты, которые стоит учитывать при использовании этих сертификатов.
Проект Let's Encrypt начал свою деятельность в конце 2012 года по инициативе нескольких сотрудников Mozilla. Для координации проекта была создана компания Internet Security Research Group, которая впоследствии объединила усилия с Electronic Frontier Foundation и University of Michigan, став частью Let's Encrypt. Официальный запуск проекта состоялся 18 ноября 2014 года.
Первый бесплатный SSL сертификат для домена helloworld.letsencrypt.org был выпущен 14 сентября 2015 года. В тот же день Let's Encrypt начала сотрудничество с такими крупными компаниями, как Mozilla, Microsoft, Google и Apple.
С декабря 2015 года по апрель 2016 года проект функционировал в бета-режиме и за это время было выпущено более 1,7 миллиона бесплатных SSL-сертификатов.
Let's Encrypt стал популярным проектом, привлекая пользователей, особенно тех, кто использует Linux-дистрибутивы для своих сайтов. Хотя они также ориентированы на пользователей Windows, им придется приложить дополнительные усилия для использования free SSL certificate от Let's Encrypt.
Основная цель Let's Encrypt - обеспечить переход большей части сайтов в интернете к шифрованным HTTPS-подключениям.
Сертификаты Let’s Encrypt имеют несколько преимуществ:
Теперь давайте рассмотрим некоторые недостатки сертификатов Let’s Encrypt:
Это только некоторые из недостатков сертификатов Let’s Encrypt, которые следует учитывать при принятии решения о их использовании.
Чтобы получить бесплатный SSL-сертификат Let's Encrypt для вашего сайта, у вас есть несколько вариантов:
Первые два варианта требуют SSH-доступа к хостингу и могут быть сложными для новичков. Наша рекомендация - это найти хостера с интеграцией Let’s Encrypt.
После установки ACME-клиента или в панели управления сертификатами хостинг-провайдера вам нужно будет запросить сертификат Let's Encrypt для вашего домена. Этот процесс обычно автоматизирован и сводится к выполнению нескольких SSH-команд или нажатию нескольких кнопок.
Сертификаты Let's Encrypt имеют срок действия 90 дней, поэтому важно настроить их автоматическое обновление. ACME-клиенты, такие как Certbot, обычно предлагают функционал автоматического обновления, который можно настроить через cron или systemd timers. У хостинг-провайдера с интеграцией Let’s Encrypt может быть готовый функционал для этого.
После установки сертификата убедитесь, что ваш сайт корректно работает по протоколу HTTPS и отсутствует предупреждений о безопасности в браузере.
Вот и все, что вам нужно знать о бесплатных сертификатах Let’s Encrypt. Если вам нужен бесплатный SSL-сертификат и вы не беспокоитесь о некоторых ограничениях его использования, то Let’s Encrypt - отличный выбор. Однако, если вы цените репутацию вашего проекта и не хотите рисковать даже потерей малой части аудитории, то вероятно, вам стоит рассмотреть платные варианты сертификатов.