Три правила, чтобы начать новую жизнь

Известный писатель и предприниматель Джеймс Алтушер рассказывает о том, стоит ли исходить из того, что любой ваш день может стать последним.

«Если ты не изменишься, то в течение 11 месяцев окажешься либо мертвым, либо в тюрьме. Вероятно, в тюрьме». Это мне сказал мой друг. На самом деле припоминаю, что слышал это трижды: три разных друга сказали мне одно и то же.

Однажды мои романтические отношения совсем расстроились. Как минимум один раз я был очень близок к гибели. Также я был близок к попаданию в тюрьму. В основном из-за попыток причинить себе боль.

Однажды я потерял деньги, и это было очень удручающе, так как у меня было двое детей, которых нужно было растить. Я уже придумал, как покончить с собой, но... К счастью, я всегда откладывал это на следующий день.

Еще как-то раз одна девушка забеременела от меня, а я едва мог позаботиться о себе, не говоря уже о двух других людях.

Каждый раз мне приходилось брать себя в руки и изменять свою жизнь.

Изменяться тяжело. Недостаточно просто прочитать книгу о том, как быть успешным, и затем неожиданно добиться успеха.

Первый шаг — «отфильтровать». Отфильтровать жизнь. Тогда вы будете готовы к тому, чтобы начать новую жизнь. Но сначала... три привычки.

1. Нет новостям

Каждое утро я читал четыре газеты. А также около дюжины журналов в месяц. Я считал, что мне нужно «быть в курсе». Это фигня.

Однажды я побывал в телестудии, когда выпускалась новостная программа. Я был гостем на шоу много раз, и продюсер пригласил меня приехать и посмотреть, как оно делается. Это была популярная новостная передача. Возьмите новости дня, пригласите несколько «экспертов», добавьте журналиста или парочку либералов.

В какой-то момент помощник продюсера прошептал в микрофон одного из гостей: «Сейчас самое время спорить». Это происходило и со мной много раз.

Продюсер наклонился ко мне и сказал: «Все, что мы пытаемся сделать, это заполнить пространство между рекламными паузами». Вот что такое телевизионные новости.

Я писал для многих печатных изданий. Редактор на утренней планерке обычно спрашивает: «И как мы можем напугать людей сегодня?» Вот что такое печатные новости.

Я не обвиняю журналистов или продюсеров. Видео в Facebook может получить 20 млн просмотров в день. Местные телевизионные новости смотрят около 50 тысяч человек в день.

Цифры сокращаются, поэтому журналисты вынуждены искать сенсации, чтобы заставить людей смотреть.

А как насчет квалифицированных репортеров? Они уходят.

Однажды я сидел с шеф-редактором одной из четырех лучших газет в стране. Он сказал мне: «У меня большая проблема. У моих лучших журналистов огромное количество подписчиков в социальных сетях, и они хотят развивать это дальше. Мне придется уволить их, потому что все должны быть командными игроками. Никто не должен быть брендом сам по себе».

Поэтому он уволил своих лучших журналистов. А затем и его уволили.

Но в этом направлении движутся качественные новости. Они не информируют. Они производят сенсации. Они не беспристрастны. Это не качественные тексты, потому что их нужно выпускать как можно быстрее.

И да, рекламодатели определяют тип контента.

Тот час или около того в день, что я раньше тратил на чтение новостей, теперь я посвящаю чтению хороших книг.

Я начинаю день, читая хорошую художественную или научную литературу, а также книгу об играх.

Качественную художественную литературу я читаю потому, что именно там — самые качественные тексты. Когда я читаю хорошие произведения, я становлюсь лучше как писатель и коммуникатор.

Хорошая научная литература — для того, чтобы учиться. (Люди, которые пишут качественную научную литературу, часто не лучшие писатели, потому что они посвятили жизнь, чтобы лучше всего изучить ту тему, о которой пишут.)

Кроме того, качественная научная литература действительно помогает быть в курсе. Если сегодня в новостях говорят о пошлинах, я предпочитаю прочитать историю пошлин за последние 500 лет, чтобы сформировать собственное мнение о том, что хорошо, а что плохо.

Если сегодня в новостях говорят о том, что искусственный интеллект отнимает рабочие места, я лучше прочту книгу, рассказывающую о тенденциях ИИ, попытках применения универсального базового дохода и о том, к чему это привело.

Если сегодняшняя новость о Ким Кардашян (как это часто бывает) или о последнем твите Дональда Трампа, я бы предпочел прочитать биографию реального героя, чтобы увидеть привычки, стоящие за истинным успехом.

А книги об играх (шахматы, гo, покер и т.д.) я читаю, потому что мне нравится совершенствоваться в том, что сложно для меня, а также я люблю игры.

Читая, ты становишься лучше. А «быть в курсе» я могу, послушав, о чем люди говорят в метро.

2. Записывать 10 идей в день

Я читал, что когда Стивен Кинг попал в велосипедную аварию, он не мог ходить несколько недель.

К тому времени, как он начал ходить, ему нужна была физиотерапия, потому что мышцы ног очень быстро атрофировались.

Но, что еще хуже, он не мог писать. После всего двух недель простоя его «пишущая мышца» атрофировалась. Ему приходилось писать хоть что-то каждый день, чтобы восстановить ее. И это Стивен Кинг, один из лучших писателей всех времен. И один из самых плодовитых.

С идеями то же самое. У каждого из нас есть «мышцы идей».

Они очень быстро атрофируются, если мы их не используем. По крайней мере, у меня так. Я становлюсь скучным и не могу придумывать креативные идеи.

Я записываю по 10 идей в день с 2002 года, когда я находился в наихудшем с финансовой точки зрения положении.

Я не могу сказать, что делал это ежедневно. Но в те периоды, когда я этого не делал, я терял деньги и отношения, не совершенствовался, терял возможности и был полным неудачником.

Вот некоторые типы идей, которые я записываю:

Идеи для бизнеса, который я могу начать. (Stockpickr.com был запущен именно так.)

Идеи для книг, которые я мог бы написать. (Все мои книги начинались именно с этого.)

Идеи для глав в книгах.

Идеи для приложений, которые я мог бы разработать.

Идеи для шоу, которые я мог бы сделать.

Идеи для ДРУГИХ людей, которые могут помочь их бизнесу.

Например, когда-то я написал всем своим героям в инвестиционном бизнесе. Уоррену Баффету, Джорджу Соросу и другим.

Я спросил: «Могу ли я угостить вас чашечкой кофе?»

Я получил ноль ответов. НОЛЬ! Потому что вряд ли Уоррен Баффет сказал бы: «Ничего себе! Джеймс Алтучер хочет угостить меня чашкой кофе!»

Так что я получше изучил каждого (читал книги, биографии и т.д.), а затем написал для каждого из них 10 идей для их бизнеса.

Я написал 20 писем.

И получил три ответа:

Один писатель, которому я отправил «10 идей для статей, которые вы можете написать», ответил: «Здорово! Почему бы вам не написать их для нас?» И это была моя первая оплачиваемая работа по написанию статей.

Одному менеджеру хедж-фонда я отправил «10 программ, написанных мной, которые могут прогнозировать рынки», и приложил описание их использования. В итоге он выделил мне деньги, и это стало для меня началом в инвестиционном бизнесе.

Один человек, которому я уже не помню, что написал, предложил: «Давайте пообедаем». Я ответил ему 12 лет спустя, и он пришел на мой подкаст — это был единственный подкаст, в котором он когда-либо участвовал.

Благодаря этим спискам идей я посетил Google, Amazon, LinkedIn и многие другие компании. Я продавал компании. Я писал книги.

Это изменило мою жизнь.

Сколько времени нужно, чтобы натренировать мышцу и стать машиной идей?

Примерно от трех до шести месяцев. Но атрофируется это всего за неделю, поэтому вам нужно продолжать это делать.

Отслеживаю ли я идеи? Нет, вовсе нет. Суть в том, чтобы тренировать мышцы идей. 99,9% идей плохие. Но если вы тренируетесь, некоторые из них будут хорошими. Но когда я записываю эти идеи, я готов к тому, что большинство из них будет ужасным.

И все же... хватит всего одной, чтобы изменить вашу жизнь.

[10 идей на сегодня: 10 мастер-классов, которые я мог бы провести. Еще раз, суть не в том, чтобы придумать ХОРОШИЕ идеи. Просто любые идеи. И кто знает? Может быть, одна идея в конечном итоге приведет к вершине.]

Благодаря этой привычке я сделал миллионы долларов.

3. Не отдавать свою самооценку на откуп другим

Признаюсь: мне не все равно, что обо мне думают люди. Я очень переживаю!

Часто можно встретить советы не переживать о том, что о вас думают другие люди. Идти своим путем! Идти непроторенными дорогами! Быть уникальным!

Но мой мозг восстает против этого. Я хочу, чтобы меня любили. Когда я был ребенком, я был очень непопулярным. Трудно избавиться от необходимости быть популярным.

У меня были прыщи, очки, скобки, вьющиеся волосы. Я все время играл в шахматы. У меня был один хороший друг, но в основном люди меня не любили. Я был застенчив. Я много пропускал школу, потому что ненавидел всех. Иногда меня избивали. Я ненавидел школу. Я ненавидел взросление.

И сейчас внутри меня 50-летнего сидит маленький 13-летний мальчик, которого никто не любит, и он все еще нашептывает мне, что меня никто не будет любить.

Когда женщина хочет со мной встречаться, я почти не могу в это поверить. Когда компания хочет со мной работать, я чувствую себя мошенником.

Я стараюсь делать все возможное, только чтобы нравиться людям. Я пишу книги (чтобы они могли полюбить меня благодаря им). Я делаю стендапы (чтобы они могли посмеяться над моими шутками, а не надо мной). Я запускаю и продаю бизнесы (может быть, если у меня будет достаточно денег, люди будут любить меня, хотя их никогда не бывает достаточно, и это худший способ заставить людей полюбить вас. Я обычно разоряюсь, если делаю это).

Я должен постоянно напоминать себе, что в возрасте 50 лет я — совсем другой человек, нежели в 13 лет. Я сделал X, Y и Z. A, B и C. И так далее.

Когда я начинаю встречаться с кем-то, я чувствую, будто даю ей возможность формировать мою самооценку (и это лучший способ объяснить, но это происходит в бизнесе, дружбе и т. д.).

Я оцениваю себя по тому, как меня оценивает другой человек. Я даю ей ключи к моей самооценке.

Позвольте мне сказать вам: никто не хочет заниматься моей самооценкой. Никто не хочет отвечать за это. Им достаточно трудно справиться с собственной самооценкой, не говоря уже о моей.

И все же я это делаю. Это постоянная битва. Я думаю, что выигрываю, а ключевым для меня было:

Осознание того, что это происходит.

Идентификация моего 13-летнего «я» в этой передаче ответственности.

Напоминание себе о том, чего я достиг.

Активно снимать стресс, если начинаю беспокоиться о том, что кто-то думает обо мне.

Секрет самосаботажа

Когда вы беспокоитесь о том, что кто-то думает о вас (возлюбленная, босс, коллега, партнер и т. д.), вы подрываете свои собственные успехи. Это саботаж.

Чем ближе я нахожусь к чему-то хорошему, тем больше препятствий устраиваю сам себе. Слишком стесняюсь, чтобы пойти на свидание. Или слишком пытаюсь произвести впечатление. Или принимаю худшее предложение в переговорах, и т.д.

Осознание — это ключ к прекращению самосаботажа. Затем я возвращаюсь к тому, чтобы сосредоточиться на улучшении моей жизни (записывать 10 идей в день, окружать себя хорошими людьми, не лгать, быть здоровым, уважать окружающих и т.д.).

У нас есть только одна жизнь, чтобы сделать все правильно.

Но это означает, что у нас есть только СЕГОДНЯ, чтобы сделать все правильно.

Завтра нам не гарантировано.

Не живите так, будто это последний день вашей жизни. Живите так, будто он МОЖЕТ стать вашим последним днем.

Я боюсь перемен.

И эти три привычки — это только начало.

Когда я их забываю, это бывает болезненно. Я обычно оказываюсь в дороге пьяным. Или в мотеле, где полиция заперла меня на ночь. Или в одиночестве, когда не с кем поговорить. Или смертельно сломленным. Или все вместе.

Но я должен был начать.

Эти привычки необходимы для жизни, которую стоит прожить. Для создания импульса. Чтобы жить благополучно.

Сегодня может быть мой последний день. Поэтому я буду любить окружающих людей.

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