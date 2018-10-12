Кажется, люди сегодня проводят больше времени со своими смартфонами, чем с другими людьми, а разработчики смартфонов и приложений прилагают все усилия, чтобы каждое взаимодействие, которое мы совершаем онлайн, стало еще удобнее.

Удобство продается.

Это главная движущая сила нашей культуры, начиная с 60-х годов. Мы согласны на что-то просто достаточно хорошее, только бы оно было более удобным. Так родились окно для водителей в ресторане быстрого питания, микроволновая печь, пульт дистанционного управления, оберточная лицензия и 140 символов для обмена своими мыслями.

Оказывается, стремление к удобству сказывается на множестве решений, которые мы принимаем в отношении образования. Удобнее проводить стандартизированные тесты и следовать жестким учебным планам, ведь тогда не нужно искать индивидуальный подход к каждому ученику. И очень удобно считать, что для непрерывного образования достаточно читать описание чего-то – вместо того, чтобы это делать.

Увы, мы путаем удобство физической экономии времени с удобством, означающим, что мы не развиваемся в поисках чего-то лучшего.

Образование должно быть неудобным, потому что оно связано с усилиями и дискомфортом, которые необходимы, чтобы мы могли дойти от того, что имеем, к тому, чего хотить достичь. Интернет дает нам больше возможностей, чем когда-либо, и если мы будем достаточно осторожны, то сможем использовать это удобство, чтобы исследовать неудобные места, которые, как мы знаем, нам нужно изучить.

Вот ежегодная ссылка на мою напыщенную речь об образовании под названием «Перестаньте воровать мечты: для чего нужна школа». А здесь 18-минутное видео, которое немного удобнее.