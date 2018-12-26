Патриарх Кирилл назвал происходящее в Украине преступлением и катастрофой

Действия Константинопольского патриархата по созданию на Украине новой автокефальной церковной структуры являются преступными по своей сути, заявил в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.
«Спусковым крючком для начала гонений на украинское православие явилось беспрецедентное, выходящее за границы всякого канонического порядка, а потому преступное решение Константинополя вторгнуться на каноническую территорию Украинской церкви Московского патриархата таким образом, что результатом этого вторжения стали те разрушительные события, которые за этим последовали», — сказал он.
Предстоятель Русской православной церкви также спрогнозировал возможные конфликты относительно решения Верховной рады Украины об изменении названия канонической православной церкви. «После решения украинского парламента с требованиями об изменении названия УПЦ должны последовать репрессии. Совершенно очевидно, что есть некий ультиматум — если церковь не меняет своего названия, то она будет снята с регистрации, а если церковь меняет название, то начинается сильнейшее давление, в первую очередь, на украинский народ, на общественность. Несомненно, начнутся силовые акции по изъятию храмов, и все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться кровавыми конфликтами», — заявил патриарх.
Он считает, что главной целью создания новой религиозной структуры является попытка порвать духовные связи между народами России и Украины.
«Конкретная политическая цель очень хорошо сформулирована, в том числе и полномочными представителями Соединенных Штатов, которые работают в Украине, да и самими представителями украинской власти — нужно порвать последнюю связь, объединяющую наши народы, и этой связью является связь духовная. Мы являемся свидетелями такой цивилизационной катастрофы», — заявил предстоятель РПЦ.
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