Войти
Украина обвинила Россию в попытке разрушить единство ЕС
позиция
Украина обвинила Россию в попытке разрушить единство ЕС
Москва и Минск не смогли договориться по «налоговому маневру»
дружба народов
Москва и Минск не смогли договориться по «налоговому маневру»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Патриарх Кирилл назвал происходящее в Украине преступлением и катастрофой

960
Патриарх Кирилл назвал происходящее в Украине преступлением и катастрофой

Действия Константинопольского патриархата по созданию на Украине новой автокефальной церковной структуры являются преступными по своей сути, заявил в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.

«Спусковым крючком для начала гонений на украинское православие явилось беспрецедентное, выходящее за границы всякого канонического порядка, а потому преступное решение Константинополя вторгнуться на каноническую территорию Украинской церкви Московского патриархата таким образом, что результатом этого вторжения стали те разрушительные события, которые за этим последовали», — сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви также спрогнозировал возможные конфликты относительно решения Верховной рады Украины об изменении названия канонической православной церкви. «После решения украинского парламента с требованиями об изменении названия УПЦ должны последовать репрессии. Совершенно очевидно, что есть некий ультиматум — если церковь не меняет своего названия, то она будет снята с регистрации, а если церковь меняет название, то начинается сильнейшее давление, в первую очередь, на украинский народ, на общественность. Несомненно, начнутся силовые акции по изъятию храмов, и все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться кровавыми конфликтами», — заявил патриарх.

Он считает, что главной целью создания новой религиозной структуры является попытка порвать духовные связи между народами России и Украины.

Читайте также: Украина и Польша стали единым экономическим организмом, — посол

«Конкретная политическая цель очень хорошо сформулирована, в том числе и полномочными представителями Соединенных Штатов, которые работают в Украине, да и самими представителями украинской власти — нужно порвать последнюю связь, объединяющую наши народы, и этой связью является связь духовная. Мы являемся свидетелями такой цивилизационной катастрофы», — заявил предстоятель РПЦ.

Константинопольский патриархат, РПЦ, Кирилл, ПЦУ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 26 декабря 2018
Вторник, 25 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О фондовых рынках или Санта подарков не принес

Декабрь 2018г может стать худшим за всю историю фондовых рынков. К примеру, в США с 1950 года не было года по сопоставимому обвалу в декабре. По состоянию на 24 декабря падение превышает 9%. Последний раз близкое значение было в 2002 - на 6%. Чаще в декабре рынки растут. За 69 последних лет 50 раз индексы росли и лишь 19 раз падали (оттого и распространен термин «рождественское ралли»).
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Пять лет реформ: итоги

Прошло 5 лет реформ. Можно уже подвести итоги. Наша экономика застряла на месте и почти не развивается. Вместо того, чтобы признать это и сделать соответствующие выводы, власть намеренно рапортует о мнимых победах. При этом эти победы примитивные с экономической точки зрения и нацелены больше на экономически необразованное население.
Фарид Закария
Фарид Закария
политический аналитик (США)

Действительно ли Запад ждет мрачное будущее

Макрон оказался под давлением уличных протестов «желтых жилетов». Он был вынужден отказаться от одной из своих реформ и одобрить подрывные для бюджета субсидии, пытаясь успокоить толпу. Хаос царит и в Великобритании, поскольку там пытаются (хотя и терпят поражение) идти по пути Брексита. В Италии проблемы с бюджетом. А Венгрию и Польшу поглощает нелегальная демократия. Все это добавляет к депрессивной картине Европы и Запада. Но на самом ли деле все так мрачно?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016