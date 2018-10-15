Правительство Испании снизило прогноз роста ВВП страны

Испанское правительство снизило прогноз экономического роста до 2,6% в 2018 г. и до 2,3% в 2019 г., сообщила на пресс-конференции по итогам заседания правительства министр экономики Надия Кальвиньо.

Ранее правительство Мариано Рахоя прогнозировало рост ВВП Испании на 2,7% в нынешнем году и на 2,4% в 2019 г.

«Пересмотр в сторону уменьшения роста в этом году и следующем связано со спросом внешнего рынка... Наша оценка на сегодняшний день: рынок экспорта вырастет на 3,6% в 2018 г. вместо 4,3%, которые мы прогнозировали в июле», — пояснила Кальвиньо.

Прогнозируемый уровень безработицы — 15,5% в 2018 г. (ранее прогнозировалось 15%) и 13,8% — в следующем (предыдущий прогноз — 13%).

Дефицит бюджета, по прогнозам испанского кабинета, составит 1,8% в 2019 г. — уровень, который министр экономики назвала «приемлемым».

По словам министра финансов Марии Хесуса Монтеро, изменения в налоговой сфере, которое планирует правительство, принесет в бюджет 5,7 млрд евро дополнительных доходов, из них 818 млн правительство планирует получить за счет усиления борьбы с уходом от уплаты налогов.

Государственные расходы увеличатся на 3,1% до 493 млрд евро. Проект бюджета на 2019 г. правительство направит на рассмотрение Европейской комиссии 15 октября.