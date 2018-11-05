Как правильно выбрать горнолыжный курорт

В Европе сотни горнолыжных курортов и курортиков на любой вкус. Я был примерно на 20-30 из них. Самых крупных. Знаю их хорошо. В Америке катался тоже. Прежде, чем куда-то ехать, рекомендую не только спросить мнение друзей и знакомых, но и самим максимально набраться информации из интернета. Я, кстати, крайне редко ориентируюсь на чьё-то мнение в этом вопросе. Уровень катания у всех разный. То, что кому-то показалось интересным, вам покажется слишком простым, или наоборот, слишком сложным. Горнолыжных сайтов много, мне нравится вот этот. http://www.ski.ru/static/102/?from_menu. Там подробно описаны все курорты мира. Есть карты зон катания, отели, расстояния до аэропортов и масса другой полезной информации.

Как правило, для меня при выборе, куда ехать, главными являются следующие факторы:

— размер зоны катания. Если вы планируете активно ездить, а не проводить время в ресторанах и apres-ski, то вам надо выбирать курорт из расчета 30 км катания в день. То есть, если вы едете на неделю, она не должна быть меньше 200 км. иначе через 3 дня при активной езде вы там будете знать каждую кочку и вам станет скучно.

— логистика курорта. Качество и количество подъёмников, в том числе из поселка наверх. Отсутствие очередей внизу и в зоне катания. Есть ли отели «Ski in, ski out», из которых и в которые можно въехать на лыжах? И как вообще добраться из отеля до подъемника. Топать километр туда и назад с лыжами на плече не очень удобно. Как и ждать автобуса по пол часа. В рекламных описаниях курортов вы часто увидите огромные цифры километража склонов. И 400, и 500 и тд, километров. Это в большинстве случаев, зоны катания с одним ски-пассом, но ездить между ними надо на автобусе, а не на лыжах. Я их не люблю. Мест с зоной катания 200 км и больше, где из конца в конец можно проехать на лыжах, в Европе десятка два.

— конфигурация трасс в зоне катания. Очень многие курорты пишут, что у них есть эти 200-300 км трасс. Но если вы посмотрите на план зоны катания, то иногда он собой представляет 2 горы из которых в разных направлениях параллельно друг другу нарезаны эти самые «200» км. Понятно, что там кататься не интересно и скучно.

— разнообразие трасс с точки зрения сложности. Тут надо выбирать исходя из своего уровня. Как правило, чем ниже курорт, тем проще трассы. В Европе вы можете не заморачиваться по этому поводу. На любом курорте большое разнообразие трасс для любого уровня. Если же вы ищите трассы по- сложнее, тогда нужно выбирать. На сайте, ссылку на который я дал выше, эта информация имеется.

— высота зоны катания. Большая ее часть должна быть от 2000 метров и выше. Это не только гарантия устойчивого снега. Это ещё и безопасность, удобство и тд. Как правило, ниже 1500 найти свежий хороший снег непросто. Солнце, мороз, лыжники. Днём склоны разбиваются, ночью эту кашу собирают траками. Но это уже не то катание. В Европе есть места, где катание начинается с 3500. Церматт, например.

— удобно ли добираться. Лучший вариант — один перелет плюс трансфер машиной или поездом. Самые удобные аэропорты с этой точки зрения Мюнхен, Женева, Цюрих, Иннсбрук. Ищите курорты вокруг в пределах 2-х часового трансфера. Если времени мало, рекомендую Solden или что-то недалеко. Можно вылететь в Мюнхен вечером после работы, откататься например 4 дня и вечером улететь обратно.

— время года. На большинстве курортов сезон стартует в начале декабря и заканчивается в начале апреля. Есть места, где можно кататься с ноября по май на больших территориях. К ним относятся, например, Val Thorens, Zermatt, Ischgl. Учтите, что в большинстве мест с конца марта, а на малых высотах — уже со средины, снег сильно тает. Комфортная езда с 11 до 14 часов. Утром лед. После обеда каша. С марта начинает портиться погода. Часто идёт мокрый снег, приходят туманы. Резко ухудшается видимость.

— погода в конкретном регионе. Если планируете поездку в пределах 2 недель, гляньте прогноз погоды в том регионе. Иногда в одном месте валит снег, а в 100 км светит солнце. Если увидите по прогнозу снегопад на всю неделю, лучше перенесите поездку. Я использую ресурс http://www.snow-forecast.com. Он бесплатный для прогноза на неделю и очень недорогой для прогноза на 2 недели.

С точки зрения всех факторов, которые я упомянул, для меня лучшими зонами катания в Европе являются:

— Courchevel, http://www.courchevel.com/winter/en

— Meribel, http://french-alps.meribel.net/ski-france-2011.html

— Val Thorens, http://www.valthorens.com/en/home-page.1.html

— Zermatt, http://www.zermatt.ch/en

— Lech, http://www.lechzuers.com

— Ischgl, http://www.ischgl.com/en

— Solden, http://www.soelden.com/en-winter

Первые три — это связанная подъемниками огромная территория катания Trois Vallees. Десятки городков и маленьких поселков. Сотни гостиниц на любой вкус и кошелек. 90 процентов из них Ski in — ski out. 500 километров трасс, которые при всем желании трудно объехать даже за неделю.

Если кто-то из членов вашей семьи не катается, и не имеет желания научиться, позаботьтесь чтоб им было чем заняться, пока вы на трассе. Заранее посмотрите информацию о посёлке или городке. Есть ли там куда пойти и чем заняться днём. Даже просто есть ли где поесть. Мест, в которых можно просто гулять днём по улицам, не так уже и много. И там в кроссовках по улицам и не пройдёшь иногда.

Если вы едете с маленькими детьми или сами собираетесь первый раз стать на лыжи, учитывайте это при выборе курорта. На всех из них в принципе есть трассы для начинающих и специальные места для детей, но они могут быть очень маленькими и загруженными. На мой взгляд хорошие места начинать учить детей ездить на лыжах Courchevel и Lech, где есть огромное количество простых, широких и длинных трасс. Но есть и места, куда бы я с маленькими детьми не ехал. Например, в Val Thorens, Zermann, Ischgl. Заранее позаботьтесь об инструкторе. Лыжные школы и не по одной есть на каждом курорте. Можете заказать или непосредственно, или попросить это сделать свой отель. Не заморачивайтесь по поводу языка, горнолыжные инструктора работают со всеми и все их понимают. Остальное покажут жестами.

Посмотрите спуски с горы в долину. По которым вы будете добираться домой. Иногда это обледенелые, крутые склоны, на которых не каждый лыжник будет чувствовать себя уверенно.

Многие ездят кататься в Буковель. Ничего о нем сказать не могу, я там не был. Плюс — недалеко. Хотя если посчитать время «от дверей до дверей», не знаю, где выйдет меньше. Возможно и в Альрах. Минус — небольшая высота, а значит низкое качество снега и много людей. Поездив по Европе, я на 100 процентов уверен, что за те же деньги есть куча мест с лучшими условиями всего. В первую очередь катания.

Как сэкономить деньги

Лыжный сезон загружен туристами неравномерно. Самые высокие цены с конца декабря до 7 января. «Русское рождество». Плюс дни школьных и студенческих каникул и длинные праздники в Европе. Найти эти даты несложно в интернете. Кататься в это время не очень комфортно. Особенно во время каникул. Много детей и «чайников», появляются очереди на подъемниках. Сезонность приводит к колебаниям цен. В разное время цены в одном и том же отеле могут отличаться в 2 раза. Если вам все равно когда ехать, вы можете на одном и том же курорте выбрать время катания, когда неделя там будет стоить столько же, сколько в высокий сезон 2 дня. Плюс вероятнее всего вам еще дадут бесплатный ски пасс и лыжи. Как найти эти недели — посмотрите на сайтах отелей в той зоне катания, куда вы собираетесь. Как правило они там обозначены на весь сезон вперед. Внимательно выбирайте отели. Все «звезды» там очень условны, цены «нарезаются» произвольно. Хороший чистый недорогой отель может стоить в 3-4 раза меньше пафосного с кучей звезд, но реально будет ничем не хуже. Я при выборе отеля чаще всего руководствуюсь его логистикой. Как далеко он от центра поселка, есть ли в нем ски-шоп для аренды лыж, можно ли из него выезжать и в него въезжать на лыжах, расстояние до подъемника и как до него добираться. Массу отзывов, фотографий и советов по любому отелю вы найдете на сайте tripadvisor.com. Расположение любого отеля относительно подъемников легко найти на google map. Просто наберите в окне поиска например Zermatt hotels. Красные пунктирные линии — это лыжные подъемники. То же самое вы увидите на сайтах Booking и Expedia при нажатии на карту.

Если вы не страдаете от недоедания, рекомендую не брать оплаченный ужин. Так вы сэкономите примерно 40-50 евро в день на человека. Вокруг вас будут десятки кафе и ресторанов, куда вы можете пойти вечером и перекусить намного дешевле. Отель вполне можно заказывать самим без помощи туркомпании. Лучше всего напрямую в reservation отеля. Можно также через booking.com или expedia.com. Хотя должен сказать, что многие лыжные отели не работают с этими поисковиками. Можно также заказать отель непосредственно на сайте курорта. Как правило там везде в меню веб страницы есть опция accomodations. Старайтесь заказывать заранее, особенно в пик сезона. Да и не в пик лучше это делать на месяц вперед. Я например, отель на Рождество заказываю где то в июле-августе.

Как искать недорогие отели? Очень многие зоны катания построены по принципу площадок. Выше, выше, еще выше. Например Courchevel начинается с Le Praz на 1100 м, потом площадка 1550, 1650 и наконец 1850. На каждой стоят отели. Цены между нижней и верхней отличаются в разы. Но все они как правило, соединены подъемниками снизу доверху и имеют одну общую зону катания.

Можно даже остановиться километрах в 5 и ездить в зону катания на автобусе. Это будет стоить еще дешевле. Если вы едете большой компанией, попробуйте снять апартаменты или шале, это тоже дает солидную экономию в расчете на «голову».

Второй момент. Если вы едете в очень большую зону катания, которая состоит из нескольких меньших, соединенных между собой, вы тоже всегда можете найти недорогие приемлемые варианты, поискав в разных местах. Например в Трех Долинах (Trois valee) во Франции самое дорогое место Courchevel, потом Meribel, потом Val Thorens, потом Menuires. А кататься вы можете на всех 500 км трасс. Взгляните на карту склонов http://www.les3vallees.com/en/ski/ski-area.208/ сколько здесь городков и поселков. И везде есть отели.

Еще одна статья расходов — трансфер от аэропорта до курорта. В Швейцарии практически везде можно доехать на электричке. Это стоит во много раз меньше, чем на машине. Посмотреть расписание и купить билеты можно здесь http://www.sbb.ch/en/home.html

Во Франции и Австрии скорее всего придется брать машину. Примерная цена 500-700 евро в оба конца. Если вас едет 6-8 человек, это соответственно 70-90 евро на человека. Заказывайте трансфер сами. В интернете куча предложений по каждому курорту. Вот например по Trois valee http://www.3vt.co.uk . По всей Европе здесь http://ski-airport-transfers.com. или здесь http://www.airportransferservices.com.

Кроме того многие транспортные компании предлагают подобие рейсовых автобусов из аэропорта на курорты. Так называемый shared transfer. Расписание можно посмотреть на их сайтах. Если сами не уверены, можете смело заказывать через отель. Хорошего катания!

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