Что нужно, чтобы в Украину пришли инвестиции

Об инвестициях. Уже достаточно нашутились по поводу инвестиционных нянь. В том числе, и я. Самое время поговорить об этом всерьёз. Понятно, что реальных иностранных инвестиций у нас с гулькин нос. Пара наших, в основном, «местно-офшорных» миллиардов в год, это мизер. Уже скоро 30 лет наши президенты ездят в Давос «умикать» Украину. Как говорил один из них. А инвестор косяком не идёт, падлюка. И не пойдёт. И дело тут не в отсутствии «нянь», и даже не в месте страны в рейтинге Douing Business. Проблемы глубже. Остановлюсь на них.

Одно важное уточнение вначале. Я бы разделял инвестиции и инвестиции. Всё-таки IKEA с H&M и Apple с Tesla, это две большие разницы. Даже если к нам придёт ещё 100 разных красивых магазинов, я сомневаюсь, что они кардинально повысят нам уровень экономики, жизни и чего угодно. Поэтому надо говорить о производственных инвесторах. Причем о тех, которые будут производить готовую продукцию, а не помогать пилить кругляк, или намывать бурштын. Именно они и только они принесут с собой реальные деньги, новые технологии, новые рабочие места для заробитчан и молодежи, выведут нас на новые рынки и вдохнут новую жизнь в нашу дряхлеющую сырьевую экономику.

Есть вещи важные. Регистрация, лицензирование, коррупция контролирующих органов, защита прав миноритарных акционеров, доступ к кредитам, маски-шоу, разрешения на строительство, земля, защита собственности, суды, подключение к сетям и тд. Каждый инвестор, принимая решение об открытии своего производства в какой-то стране, их учитывает. Но он также понимает, что решить их можно. Регистрацией по английскому праву, кредитами в европейских банках, давлением на уровне посольств, помощью местных «нянь-решал» и тд. Взятками, в конце концов.

Но есть вещи ключевые. На которые он будет смотреть, прежде чем открыть где-то новый завод. Что этот завод будет производить и где будет продавать свою продукцию. На каких рынках. Кто на этом заводе будет работать. Есть ли соответствующая рабочая сила и сколько она будет стоить. Какие преимущества у этого завода будут по сравнению с такими же в Турции, Китае, Вьетнаме или Болгарии. В налогах, в стоимости сырья, в зарплате и квалификации персонала, в стоимости энергоресурсов, в транспортных расходах, в логистике и тд. Как выводить полученную прибыль. Валютное законодательство, ограничения, доступ к валюте и тд.

Наш внутренний рынок маленький из за низкой покупательной способности, и очень конкурентный. Ловить на нем особо нечего. Кроме того, он открыт всем ветрам. Какая либо внятная позиция государства по его защите отсутствует напрочь. На него без всяких квот и ограничений валит со всех сторон импорт. Включая тот, в цене которого сидят разнообразные дотации и преференции. Загоняя внутреннего производителя ниже плинтуса. Скажите, какой дурень откроет завод по сборке автомобилей в стране, куда за три года завезли 2.5 миллиона евроблях со всех автомобильных свалок Европы?

Для того, чтобы продавать продукцию на внешних рынка, надо помимо высокого качества, иметь относительно дешевую национальную валюту и низкие затраты на производство. У нас на курс давят долги бюджета, на затраты — монополизм в энергетике, убитая инфраструктура, инфляция, и тд.

Не хочу на этом останавливаться подробно, просто констатирую как факт. Например, в близком мне молоке, себестоимость сырья аналогичного качества для польского молочного завода из за госдотаций на 25 процентов ниже, чем у нас. Непросто конкурировать с таким заводом, за которым стоит государство. Но мы как-то умудряемся.

А есть ещё проблема логистики. Россия закрыла нам свою территорию для транзита. И теперь в Китай ее надо отправлять морем, а в Казахстан двумя паромами за 40 дней. Вместо двух недель. А есть ещё Азовское море с блокадой. И с персоналом будут проблемы.

Представим, завтра Tesla решит открыть у нас завод по производству гиперлупов. Кто на нем будет работать. Помимо госп. Омеляна, которого, наверняка, сразу же назначат директором. Выпускники университета Поплавского? У нас сегодня чуть ли не 100 процентов трудоспособного населения имеет высшее образование, а слесаря, токаря, крановщика и каменщика днем с огнем не найдешь. Не говоря уже о более сложных вещах. Профессиональное обучение работать руками в стране практически отсутствует. Надо будет своё ПТУ параллельно со стройкой открывать.

Можно продолжать и дальше, но мысль моя, думаю вам понятна. Если мы хотим привлечь инвесторов, нам надо делать наш рынок не просто привлекательным. Так не работает. Нужно делать его БОЛЕЕ привлекательным, ЧЕМ ДРУГИЕ РЫНКИ. В той же Турции, Китае и тд. Тогда они придут сюда, а не туда.

С кондачка за полгода это не сделаешь. Дай Бог, за полдесятилетия. Если стартануть сегодня. А для этого должно быть чёткое понимание приоритетов и скоординированная политика. На всех уровнях. Нацбанк, Минфин, Минэкономики и дальше вширь и вглубь.

Сегодня я ее не вижу. Как не видел и вчера. Хотя занимаюсь бизнесом 28 лет. Причем это политика должна быть абсолютно одинакова по отношению ко всем, и внешним, и внутренним инвесторам. Иначе толку не будет. Даже если в Давос за шапками по сто депутатов каждый год отправлять.

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