Новый налог на зарплаты: кто заплатит за популизм правительства

На последнее заседание правительства был вынесен законопроект, который стал одним из главных ньюсмейкеров на прошлой неделе. Речь идет о планах правительства по увеличению налоговой нагрузки на высокие зарплаты и изменению правил начисления и уплаты единого социального взноса.

В Кабинете министров рассчитывают, что таким образом удастся дополнительно привлечь в Пенсионный фонд 10 млрд грн и установить очередную «социальную справедливость» — на этот раз при уплате единого социального взноса.

Уже сейчас планы правительства вызывают возмущение со стороны бизнеса. Почему же законопроект Минсоцполитики вызвал такое неприятие у предпринимателей?

Зачем это правительству

«В течение 7-10 лет мы выйдем на нулевой дефицит Пенсионного фонда», — заявлял весной прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман, убеждая депутатов голосовать за пенсионную реформу.

Глава правительства тогда также подчеркивал, что «если ничего не сделать, то в 2018 году дефицит Пенсионного фонда достигнет 175 млрд грн, а через год — более 200 млрд грн.

Как известно, осенью 2017 пенсионная реформа была принята. Однако переломить негативный тренд, о котором говорил Гройсман, так и не удалось.

Относительно ВВП расходы государственного бюджета на Пенсионный фонд в 2018 и в 2019 году остаются на одинаковом уровне — 4,2%. Номинально они не только не сокращаются, а растут: с 139,3 млрд. грн в 2018 году до 166,5 млрд. грн в следующем.

Поэтому взятый в рамках пенсионной реформы курс на повышение пенсий заставляет правительство сегодня срочно искать дополнительные источники доходов для наполнения Пенсионного фонда.

Что именно хочет изменить правительство

Предложенные Минсоцполитики изменения в первую очередь касаются бизнеса и работников, получающих высокие зарплаты.

Речь идет о реализации давно озвученной Андреем Ревой идеи — расширить базу единого социального взноса (ЕСВ) за счет высоких зарплат и ввести так называемую регрессивную шкалу его начисления.

О чем именно идет речь?

Нынешнее законодательство предусматривает уплату 22% ЕСВ с зарплат не выше 15 минимальных (55,8 тыс. грн). На сумму, превышающую эту границу, налог не начисляется.

В свою очередь законопроект предлагает повысить этот предел и начислять ЕСВ по той же ставке — 22% — на зарплату не выше 25 минимальных (104 тыс. грн). Однако, это не все. Также правительство предлагает ввести регрессивную шкалу начисления ЕСВ для зарплат, превышающих сумму 104 тыс. грн (25 минимальных зарплат). Для таких зарплат ставка будет уменьшаться от 20% до 5% в зависимости от размера зарплаты.

Наряду с этим предлагается усилить ответственность за неуплату ЕСВ. Речь идет о возврате уголовной ответственности за неуплату налогов, введении запрета на выезд за границу и вождение транспортного средства при открытом уголовном производстве о неуплате ЕСВ.

Также меняются отношения бизнеса с Пенсионным фондом в части выплаты льготных пенсий.

Раз несправедливость, два несправедливость

Ожидания бизнеса и Минсоцполитики от этих инициатив — прямо противоположные.

Чего ожидают в правительстве?

Размер пенсии остается низким. В октябре 2018 средняя пенсия составляла 2577, минимальный размер — 1452 грн (с декабря повышается до 1497 грн — Ред.).

Следующее повышение пенсий состоится в 2019 году по формуле, предусмотренной законом о пенсионной реформе. Учитывая дефицитность Пенсионного фонда, чтобы профинансировать это повышение, необходимо будет расширять собственные поступления фонда, увеличивать количество застрахованных лиц и легализовать занятость.

В Минсоцполитики также отмечают, что существуют схемы уклонения от уплаты ЕСВ.

Так, 75% частных предприятий Украины «декларируют» среднюю зарплату 4 тыс. грн. Большинство из них не имеют дифференциации в оплате труда в соответствии с должностями и характером выполняемых работ. Это свидетельствует о том, что большая часть зарплат до сих пор находится «в тени».

По данным Пенсионного фонда, 84 тысяч руководителей предприятий получают зарплату на уровне минимальной, в том числе в Киеве таких больше 20 тысяч. Хотя средняя зарплата в Киеве достигает 13 614 грн.

Сейчас, как уже отмечалось, установлена максимальная величина базы начисления ЕСВ — 15 минимальных зарплат — 55 845 грн.

В Минсоцполитики отмечают, что люди с низкой заработной платой уплачивают ЕСВ со всей суммы заработка в то время как около 50 тысяч небедных граждан заплатили ЕСВ только с 40% своего заработка. Среди этих 50 тысяч есть 124 работника, получающие зарплату от 1 до 24 млн грн.

И здесь, по словам Андрея Ревы, есть два возможных варианта. Первый — когда зарплата получена легально и речь идет о возможности уплаты ЕСВ со всей суммы заработка.

Второй — максимальный размер оплаты ЕСВ начисляется для уклонения от уплаты взноса. Это предполагает, что большая зарплата начисляется одному лицу, а затем она делится «в конвертах» между многими работниками.

Чего ждет бизнес?

Предприниматели бьют тревогу. Для бизнеса это увеличение налоговой нагрузки.

«Вызывает возмущение то, что львиную долю этих дополнительных поступлений должны обеспечить плательщики, уже сейчас легально выплачивающие заработные платы. Фактически, под лозунгами борьбы за детенизации заработных плат на самом деле предлагается ввести выборочное дополнительное налогообложение добросовестных плательщиков, которые не находятся в тени», — отмечается в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

По мнению представителей ЕБА, государство должно сосредоточиться «на борьбе именно с уклонением от налогообложения, а не на имитации такой борьбы». Там убеждены, что предложенные Министерством социальной политики меры еще больше поощрят недобросовестных плательщиков к сохранению теневых схем.

Другое негативное последствие подобных изменений от правительства, на которое указывают бизнесмены, — увеличение затрат на уплату ЕСВ приведет к уменьшению размера заработных плат, что, в свою очередь, приведет к уменьшению поступлений от военного сбора и налога на доходы физических лиц.

Эксперты также критически относятся к инициативе Минсоцполитики.

«Статистика показывает, что на предприятиях с иностранными инвестициями средняя зарплата почти вдвое выше, чем на отечественных предприятиях. Отсюда можно сделать вывод, что дополнительное взыскание ЕСВ может стать барьером для входа в Украину иностранного бизнеса, который трудоустраивает высокооплачиваемых работников», — замечает старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Федец.

По ее словам, это будет побуждать профессионалов, работающих в Украине, искать лучшие вариантов трудоустройства за рубежом. В результате, работодателям будет сложнее привлекать квалифицированные кадры, а Украина так и не избавится имиджа страны с дешевой рабочей силой.

Еще одна проблема, по словам Федец, заключается в том, что отечественное законодательство очень часто меняется. Нестабильность законодательства является препятствием как для отечественных малых и средних предприятий, так и для иностранных инвесторов, поскольку не дает им возможность планировать свою деятельность.

Сейчас формы занятости становятся все более гибкими и разнообразными. Распространяется контрактная работа, фрилансерство, самозанятость, отмечает эксперт.

«Подход правительства, которое диктует условия дифференциации оплаты труда и вознаграждения руководителям предприятий, не принимает во внимание того, что границы между профессиями, а также между руководителем и работниками могут быть не такими явными, особенно в стартапах или в малом бизнесе. А жесткие наказания за неуплату ЕСВ не будут мотивировать украинцев начинать свое дело и регистрироваться в качестве частного предпринимателя», — отмечает Федец.

Спасут ли 10 миллиардов Пенсионный фонд?

Согласно расчетам главы Минсоцполитики Андрея Ревы, принятие законопроекта сгенерирует в следующем году 10 млрд грн доходов в Пенсионный фонд.

На самом деле, эти 10 млрд грн по сравнению с 166,5 млрд. грн дотаций из госбюджета кажутся не самой большой суммой. Но если они появятся, то будут определенной подушкой безопасности, которая частично позволит правительству профинансировать повышение пенсий в следующем году.

Как сообщили в Министерстве финансов, на запланированную индексацию нужно 20 млрд грн, а на перерасчет пенсий военнослужащим еще 5,5 млрд. грн. Эти расходы уже предусмотрены проектом госбюджета-2019, однако риски фискальных разрывов и приостановки пенсионных выплат, как это было в июле этого года, существуют.

На это указывает и Счетная палата в своих выводах относительно проекта сметы на 2019 год.

«Прогнозируется рост доли средств государственного бюджета в доходах Пенсионного фонда с 39,4% до 41,9%. При этом риски, что количество случаев, когда могут возникнуть временные кассовые разрывы на выплату пенсий и пособий, увеличатся», — констатируют представители Счетной палаты.

«Нам нужны дополнительные источники. Предложенное изменение подходов к оплате ЕСВ — один из них. Второй источник — это поступления, которые поступят в результате легализации „евроблях“. Они пойдут не в госбюджет, а в Пенсионный фонд. Но если вдруг средства от евроблях не поступят или поступят в меньшем объеме, то расширение базы налогообложения ЕСВ будет источником, который подстрахует», — пояснил Андрей Рева в беседе с журналистами.

Пока правительство не приняло окончательного решения по законопроекту Минсоцполитики. Премьер поручил его доработать в течение трех дней.

Вместе с изменением подходов к уплате ЕСВ Рева вынес на рассмотрение правительства еще одну инициативу — отменить конкретные сроки, в которые Пенсионный фонд должен возвращать займы Госказначейству.

Речь идет о том, чтобы исключить норму о возврате ссуд до конца текущего бюджетного периода. Это означает, что Пенсионный фонд сможет не возвращать долги казначейству в течение года.

По информации издания, Министерство финансов категорически против этой идеи, поскольку она увеличивает вероятность того, что Пенсионный фонд будет накапливать задолженность перед казначейством.

Все эти инициативы свидетельствуют о том, что взяв накануне выборов курс на повышение соцстандартов при ограниченных возможностях бюджета и экономики, правительство теперь пытается сделать все, чтобы не «сорвать» этот план. Даже если эти попытки фискально рискованные и увеличивают налоговую нагрузку на «белый» бизнес.

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