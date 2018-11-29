Кого выбрать президентом?

Если вспомнить времена монархии, то там титул правителя передавался по наследству. Причём во многих государствах процедура передачи власти была четко регламентирована и не допускала никаких двусмысленных трактований. Самой известной процедурой передачи была такая: после смерти короля титул получал первый сын. Если он умирал, то за ним следующий. И так далее. Несмотря на то, что у этой процедуры были существенные недостатки (о них я напишу ниже), даже с ними это было лучшим решением в то время, чем при их отсутствии. Все было очень просто. Учитывая особенности времени, без прописанного регламента, право на власть мог заявить кто угодно. Это конечно могло к кризису власти и даже утрате суверенитета даже сильного государства. По этой причине, Русь после смерти Ярослава Мудрого оказалась в состоянии феодальной раздробленности. Ярослав не оставил чётких правил приемственоости и все его дети просто заявили требования на престол. В конце концов это облегчило ее завоевание монголами.

Если о говорить о недостатках, то главным недостатком была банальная передача власти первому сыну. При этом абсолютно не учитывались его реальные способности к управлению государством. Часто бывало такое, что власть получал абсолютно неспособный к этому человек.

Конечно, в то время отец, будучи максимально заинтересованным в светлом будущем своего государства, пытался своему наследнику дать максимальную информацию и знания в плане управления страной, чтобы тот, даже будучи неспособным к этому, сохранил все, что с таким трудом заработала его семья. Этих сыновей обучали всем особенностям ведения государственной политики. Знания дипломатии, ведения войны, торговли, как выбирать союзников, как распознавать врагов. Даже несмотря на всю примитивность государственного устройства того времени, это был огромный массив знаний, умений и компетенций даже по современным меркам.

Тем не менее, при учете того, что монархов профессионально готовили к должности, но часто это обучение не давало результат. Основная причина, что монархов готовили и в других государствах. Готовили тоже очень основательно. И в период противостояния двух таких подготовленных лиц, один побеждал, а другой проигрывал. Обычно побеждал тот, кто лучше освоил исскуство стратегии, дипломатии или благодаря стечению обстоятельств. Кроме того, часто бывали случаи когда лидер просто не мог справляться с возложенной на него ответственностью. Иногда его выручали советники, так называемые «серые кардиналы» или полководец «Жанна д’Арк». Иногда, не имея умных и сильных советников, управлял сам и погружал государство в хаос. В целом история монархии настолько разнообразная, что невозможно описать всех вариантов развития событий, так как везде были разные условия.

Чтобы не углубляться в дебри, хочу сказать, что управление государством, даже при наличии профессиональной подготовки, это очень непростая задача, которая не каждому по силам.

Сегодня же, при намного большей сложности устройства государства, наличия социальных требований, конкуренции в экономике, взаимоотношений между государствами, системы сдержек и противовесов, необходимости договариваться и создавать альянсы, как внутренние, так и внешние, этот процесс стал ещё более сложным. И главная проблема в том, что этому никто не учит. До момента вступления в должность, президент не проходит курс подготовки.

Наличие избирательного права не дало возможности нам выбирать лучшего. Все банально просто. Не может выбрать лучшего тот, кто сам не знает по каким параметрам оценивать будущего лидера. В этом и проблема. Людям дали возможность выбирать, а они не могут им толком распорядится, потому что не знают как. С таким же успехом можно президента выбирать с помощью рулетки!