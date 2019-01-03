О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию — гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Как бы ни была велика вероятность наступления чего-то, может произойти и маловероятное событие. Яркий пример — выборы Президента США в 2016 году: опережение в голосах, которое Х.Клинтон имела по соцопросам за несколько дней до конца кампании, предвещало победу с вероятностью в 95,6%. Сама по себе возможность прогнозирования поведения сложных систем сильно преувеличена, поскольку число вероятных вариантов развития событий неисчислимо велико.

Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла — и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.

Политический подход к прогнозированию основан на том, что общество всегда плохо относится к состоянию неопределенности относительно развития сложных систем в будущем. Поэтому, для преодоления неопределенности (на самом деле — для создания видимости преодоления неопределенности), общество психологически нуждается в прогнозировании (что чисто гносеологически невозможно сделать).

Поэтому, в таких случаях возможно только т.н. политическое прогнозирование. Оно подразумевает в т.ч. и получение прогнозистом общественных преференций от его деятельности (когда его прогноз сбывается). Для того, чтобы эксперта запомнили как удачливого прогнозиста сложных процессов, желательно занимать прямо противоположную точку зрения по отношению к доминирующей в общественном дискурсе, и активно об этом заявлять (к примеру, Н.Рубини зачастую действует по этой матрице). Но всегда оговаривать свой прогноз некоторыми дополнительными условиями.

Например, «Украина в течении трех ближайших в полной мере и без проблем справится с погашением и обслуживанием внешнего госдолга, если будет выполнять условия МВФ и регулярно получать кредиты Фонда (плюс т.н. „связанное финансирование“), ряд кредиторов спишут часть задолженности или будет найден чудесный рецепт бурного роста экономики страны».

Что происходит потом? В случае проблем с погашением и обслуживанием долга никто не запомнил бы прогнозистов, которые ставили на это, потому как таких большинство. А тот прогнозист, который ставил на гипотетически возможное удачное прохождение пика выплат по внешнему госдолгу Украины в 2019-2021 годах, всегда мог бы объяснить свой несбывшийся прогноз невыполнением его дополнительных условий — МВФ отказался «входить в положение» правительства и не предоставлял транши без повышения цены газа, а кредиторы не проявили снисходительности, которую наша страна безусловно заслуживает. Но в случае гипотетически возможного аккуратного выполнения Украиной всех обязательств по внешнему госдолгу, вся слава принадлежала бы такому прогнозисту, и он получил бы политические и общественные выгоды.

Скорее всего, это единственно правильная стратегия из возможных, если прогнозист желает извлечь максимальную выгоду для себя. Следовательно, при оглашении прогноза, целесообразно занимать непопулярную, противоположную мнению большинства, позицию. Делать это уверенно и относительно аргументировано. Но всегда обуславливать наступление прогнозируемых событий, как минимум, одним условием, а лучше если условий будет несколько (но не много — 2-3).

Рано или поздно один из сделанных по такой методике прогнозов сбудется, и тогда сделавший его эксперт обретет всеобщее признание. И предложения насчет неплохо оплачиваемой работы.