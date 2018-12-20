Об экономических прогнозах

Окончание года – время, когда принято оглашать прогнозы: насколько процентов вырастет/снизится ВВП, каким будет курс гривны, как изменится сальдо платежного баланса, на сколько долларов подорожает/подешевеет баррель нефти, et cetera.

Все совершаемые экономические прогнозы можно разделить на три класса:

1. Слабая степень прогнозирования. К этому классу относятся прогнозы, в которых крайне редко присутствуют количественные оценки, относящиеся ко времени исполнения прогноза и величине свершаемых изменений в отношении предмета предсказаний. Данные прогнозы носят исключительно качественный характер. Они содержат предположения только о том, какие изменения произойдут в будущем, без указания на конкретное время, когда они произойдут, и величину (например, конкретные цифры роста или падения рынка) изменений. К прогнозистам, использующим такой стиль прогнозирования, можно отнести таких специалистов как Алан Гринспэн, Уоррен Баффет, Питер Линч (и Вячеслав Бутко).

Практическая ценность таких прогнозов несомненна для разносторонне образованных индивидов, так как эти прогнозы являются плодом размышлений людей, которые в результате своей умственной практики совершают непосредственные действия и оказывают влияние на поведение других практиков. Неопределенность предсказаний этих экспертов позволяет им никогда не терять лицо и оставаться почитаемыми экспертами многие годы.

2. Средняя степень прогнозирования. К этому классу относятся прогнозы, в которых присутствуют количественные оценки, но они представляют собой по сути гипотезы или, иначе, инвестиционные тезисы, с которыми эти эксперты выходят на рынок для практических действий. Яркими представителями такого рода экспертов являются Джордж Сорос и Джон Полсон. Сорос говорит, что ему нужен инвестиционный тезис, чтобы проверить его практическую применимость («сначала инвестируй - потом анализируй»). Будучи агностиком, он в принципе отказывает себе в познании реальности. Истина, по его мнению, может быть постигнута только в результате проверки его инвестиционной стратегии путем покупки актива и дальнейшей адаптации этой инвестиционной стратегии к рынку, вследствие происходящих изменений на нем.

Практическая польза таких прогнозов несомненна, а в известной мере еще более важна, чем у прогнозов первого класса (конечно, в том случае, когда такие прогнозы оказываются точными). Являясь по сути только необходимым условием, мотивирующим выход на рынок этих финансистов в приложении к их несомненному мастерству (в основном латентному по своему характеру – например, «спина Сороса»), они (прогнозы) позволяют этим финансистам зарабатывать большие деньги (впрочем, и терять тоже).

3. Сильная степень прогнозирования. К этому классу относятся прогнозы, в которых практически всегда детально указываются количественные изменения на рынках и время их наступления. Для практиков рынка они не представляют ценности. Т.к.:

- одни - Баффет, Линч, Бутко - не верят в возможности человека прозревать будущее и рассчитывают только на: 1) исторические данные по рынкам: в долгосрочной перспективе активы чаще росли, чем падали в цене (стратегия «купи и держи») и 2) везение, позволяющее чаще оставаться с такими активами, которые хотя бы не проигрывают рынку;

- другие - Сорос, Полсон - тоже не верят в возможности человека прозревать будущее и рассчитывают только на: 1) свои исключительные способности по улавливанию изменений на рынке, постоянно работая на рынке и с рынком и 2) инсайдерскую информацию.

Учитывая крайнюю немногочисленность этих экспертов, являющихся удачливыми инвесторами и спекулянтами, нельзя с уверенностью сказать насколько их деятельность вообще включает в себя рациональные основания. Т.о., в третьем классе прогнозирования, как правило, упражняются академические ученые и продвинутые профильные обозреватели, они же – т.н. «эксперты». Не рискуя своими денежными вложениями на рынке или доверенными им средствами, они являются крайне безответственными в прогнозах и поэтому опасными. Классические представители - Нуриэль Рубини, Алан Абельсон. А также большинство украинских и зарубежных финансовых и экономических экспертов.

В отношении многих из них вспомнился анекдот: «Соломон Маркович, почему бы Вам не начать пользоваться советами, которые Вы даете?»…