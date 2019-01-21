О «единственно верной» экономической теории

Т.н. «единственно верная» экономическая теория или «общая» экономическая наука невозможны. Это понял Фейерабенд в работе «Ксенофан и боги Гомера» (и я в т.ч. благодаря ему тоже понял). Эта невозможность была понятна еще в Вавилоне. Поэтому там составляли списки наук и определяли - такие-то вопросы описываются и регулируются этими дисциплинами, а такие-то - вот этими. Чем-то похоже на книгу рецептов для приготовления пищи.

Поэтому надо не объединять экономические модели, а разъединять. Кстати, в теории управления никто и не собирается применять единые подходы. На современном высокотехнологичном производстве спокойно сосуществуют и отлично уживаются многие модели — Agile, Scrum, TPS, метод водопада, реинжиниринг бизнес процессов, плановая школа Ансоффа, диаграммы Гантта и пр., и пр.

Менеджеру нужно их знать и выбирать на основании внутреннего убеждения ту или иную методику. Т.е. выбор делается в значительной мере случайно, ненаучно. Как, кстати, тот же Фейерабенд писал в работе «Против метода», что Эренхафт в своих лекциях говорил о случайности научного процесса и о том, что теоретическая физика невозможна, т.к. любая теория строится на основании немногих парадигмальных случаев, а потом для объяснения других случаев теорию приходится искажать (и это в физике!).

Т.о., единственно верная экономическая идеология в принципе невозможна (да что там в экономике, похоже, даже в физике она невозможна).

Поэтому подход к экономике, представляющийся мне целесообразным - это понимание, что:

1) свободная экономика в непротестанских и некатолических странах если и работает, то плоховато, если не сказать, что вовсе не работает (при условии, что рассматривается развитие экономики страны в целом). Чтобы убедиться достаточно понаблюдать лет 15-20;

2) казалось бы, нужно управлять и направлять народ сверху. Но в современной экономике это плохо получается, т.к. мало кто знает, что делать, тем более плохо это знают бюрократы и чиновники (даже в США).

В то же время, историки экономики и социологи показали, что нации неэндогенного капитализма, а славяне (особенно восточные) относятся к таковым, не добивались успехов в догоняющем развитии иначе, кроме как при авторитаризме.

Поэтому страны, которые не построили ранее в историческом процессе качественные социальные институциональные системы, обречены на прозябание. А если еще и нет активных просвещенных технократических элит, то...

Поэтому, придется признать — восточно-славянские страны ждет мало чего хорошего.

Последняя попытка Ленина провалилась и, вероятно, больше история шанса не даст. Лучше пусть хоть малая часть населения в Украине живет хорошо - поэтому laissez-faire- капитализм более предпочтителен.

Тем более, что сейчас все будет еще усугубляться развитием автоматизации (одно из следствий чего т.н. «технологическая безработица»).

Культура общества не меняется в одночасье, она меняется в рамках исторического процесса столетиями. И не факт, что изменится в правильном направлении. Ведь тоже случайно может и не туда зайти...