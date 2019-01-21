Войти
Лукашенко хочет дружить и с Западом, и с Востоком
позиция
Лукашенко хочет дружить и с Западом, и с Востоком
Трамп обвинил Мексику в бездействии в вопросе потока мигрантов в США
дружба народов
Трамп обвинил Мексику в бездействии в вопросе потока мигрантов в США

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

анализ
RSS

О «единственно верной» экономической теории

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
173
О «единственно верной» экономической теории

Т.н. «единственно верная» экономическая теория или «общая» экономическая наука невозможны. Это понял Фейерабенд в работе «Ксенофан и боги Гомера» (и я в т.ч. благодаря ему тоже понял). Эта невозможность была понятна еще в Вавилоне. Поэтому там составляли списки наук и определяли - такие-то вопросы описываются и регулируются этими дисциплинами, а такие-то - вот этими. Чем-то похоже на книгу рецептов для приготовления пищи.

Поэтому надо не объединять экономические модели, а разъединять. Кстати, в теории управления никто и не собирается применять единые подходы. На современном высокотехнологичном производстве спокойно сосуществуют и отлично уживаются многие модели — Agile, Scrum, TPS, метод водопада, реинжиниринг бизнес процессов, плановая школа Ансоффа, диаграммы Гантта и пр., и пр.

Менеджеру нужно их знать и выбирать на основании внутреннего убеждения ту или иную методику. Т.е. выбор делается в значительной мере случайно, ненаучно. Как, кстати, тот же Фейерабенд писал в работе «Против метода», что Эренхафт в своих лекциях говорил о случайности научного процесса и о том, что теоретическая физика невозможна, т.к. любая теория строится на основании немногих парадигмальных случаев, а потом для объяснения других случаев теорию приходится искажать (и это в физике!).

Т.о., единственно верная экономическая идеология в принципе невозможна (да что там в экономике, похоже, даже в физике она невозможна).

Поэтому подход к экономике, представляющийся мне целесообразным - это понимание, что:

1) свободная экономика в непротестанских и некатолических странах если и работает, то плоховато, если не сказать, что вовсе не работает (при условии, что рассматривается развитие экономики страны в целом). Чтобы убедиться достаточно понаблюдать лет 15-20;

2) казалось бы, нужно управлять и направлять народ сверху. Но в современной экономике это плохо получается, т.к. мало кто знает, что делать, тем более плохо это знают бюрократы и чиновники (даже в США).

В то же время, историки экономики и социологи показали, что нации неэндогенного капитализма, а славяне (особенно восточные) относятся к таковым, не добивались успехов в догоняющем развитии иначе, кроме как при авторитаризме.

Поэтому страны, которые не построили ранее в историческом процессе качественные социальные институциональные системы, обречены на прозябание. А если еще и нет активных просвещенных технократических элит, то...

Поэтому, придется признать — восточно-славянские страны ждет мало чего хорошего.

Читайте также: Юбилей евро – итоги, проблемы, перспективы

Последняя попытка Ленина провалилась и, вероятно, больше история шанса не даст. Лучше пусть хоть малая часть населения в Украине живет хорошо - поэтому laissez-faire- капитализм более предпочтителен.

Тем более, что сейчас все будет еще усугубляться развитием автоматизации (одно из следствий чего т.н. «технологическая безработица»).

Культура общества не меняется в одночасье, она меняется в рамках исторического процесса столетиями. И не факт, что изменится в правильном направлении. Ведь тоже случайно может и не туда зайти...

экономика, Вячеслав Бутко
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 21 января 2019
Воскресенье, 20 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «единственно верной» экономической теории

«Единственно верная» экономическая теория или «общая» экономическая наука невозможны. Это понял Фейерабенд в работе «Ксенофан и боги Гомера» (и я в т.ч. благодаря ему тоже понял). Эта невозможность была понятна еще в Вавилоне. Поэтому там составляли списки наук и определяли - такие-то вопросы описываются и регулируются этими дисциплинами, а такие-то - вот этими. Чем-то похоже на книгу рецептов для приготовления пищи. Поэтому надо не объединять экономические модели, а разъединять.
Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило
главный редактор, capital.ua

Три вопроса к Юлии Владимировне

Юлия Тимошенко как никогда близка к победе. Как никогда с 2009 года. Но, как и 10 лет назад, ей снова может не хватить совсем чуть-чуть для того, чтобы стать президентом. Тимошенко это понимает и, обжегшись на молоке, дует на воду. Ее нынешняя кампания разительно отличается от всех предыдущих. Сейчас она не ведущий, а ведомый. Тимошенко превратилась в тень Порошенко, повторяющую за ним тезисы про ЕС, НАТО и автокефальную церковь. Тимошенко больше не хочет брать власть, она хочет получить ее в наследство. Тимошенко сидит на берегу и ждет, пока мимо проплывет президентство. Но избирателя мало волнуют мечты Юлии Владимировны. Судя по тому, что, несмотря на все усилия, рейтинг Тимошенко застрял в районе 15%, избиратель не хочет за нее голосовать. Возможно, потому, что он до сих пор не получил ответ на три очень важных для него вопроса.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Юбилей евро – итоги, проблемы, перспективы

За счет отказа от денежно-кредитного суверенитета страны, вошедшие в еврозону, рассчитывали снизить стоимость заимствований и обеспечить большую свободу для торговли, капитала и рабочей силы. Номинальное сближения инфляции и процентных ставок сразу после введения евро действительно наблюдалось. Однако, страны с более высокой инфляцией постепенно теряли конкурентоспособность и возможности для роста экономики. Притоки капитала в менее развитые страны еврозоны усиливали циклические колебания, повышая системные риски и закрепляя разрыв в производительности труда. Правительства стран еврозоны оказались неспособными ввести надлежащий уровень бюджетной дисциплины и провести структурные реформы, что привело к макроэкономическим дисбалансам.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016