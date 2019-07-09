Агия Загребельская: 6 скандальных фактов об уволенной Зеленским уполномоченной АМКУ

Накануне Президент Владимир Зеленский своим указом уволил уполномоченную Антимонопольного комитета Агию Загребельскую с занимаемой должности. В социальных сетях «реформаторы» подняли волну негодования, поскольку считают Агию Аббасовну высококлассным профессионалом, которая блокировала схемы монополистов и боролась с коррупцией. Однако, насколько эти утверждения соответствуют реальным фактам?

Факт 1. Темное прошлое

Карьера Агии Загребельской началась еще до окончания Донецкого юридического института Луганского государственного университета внутренних дел. Будучи тогда еще на девичьей фамилии, Агия Ахундова переехала в Киев, где устроилась секретарем судебных заседаний Печерского райсуда. Благодаря налаживаемым связям, в том числе, и с руководством суда, закончить институт в 2006 году ей удалось, даже не приезжая в Донецк. Свою частную практику в 2007 году она открывала тоже в Киеве. Первые выигранные дела, по странному стечению обстоятельств, девушка без адвокатского удостоверения (его она получила лишь в 2009 году, когда формально прошло 5 лет стажа в юрбизнесе) выигрывала тоже в Печерском суде.

С 2008 по 2014 год она трудится в собственном ООО «Юридические традиции» вместе с братом Владимиром Ахундовым. Как пишут СМИ, на этом периоде своей карьеры она скрывала преступников, находящихся в розыске и собственноручно подделывала за них подписи на разных документах. Один из главных скандалов вокруг нее случился в 2010 году. Агия Ахундова выступала адвокатом Надира Ахундова — возможно, родственника, владельца элитного азербайджанского ресторана «Бакинский бульвар» в селе Подгорцы под Киевом. Его обвиняли в организации канала по поставке наркотиков из Азербайджана в Украину. Усилиями Агии суд встал на сторону владельца ресторана. Тогда Агия заслужила большой авторитет влиятельной азербайджанской диаспоры в Украине, что во многом и предопределило ее дальнейшую успешную карьеру.

Факт 2. Как попасть в органы власти

Поскольку азербайджанская община активно поддерживала новую власть Виктора Януковича, вскоре Ахундова быстро начала получать «региональные» заказы. Именно в стане молодых регионалов Агия познакомилась с будущим мужем — Денисом Загребельским, помощником скандального нардепа Андрея Пинчука.

Денис был вхож в «семью» и имел тесные отношения с окружением Януковича. Говорят, что он выступал категорически против участия Агии в событиях на Майдане в 2013-2014 году. Но будущая жена оказалась гораздо прозорливее.

В декабре 2013 года, когда неизвестные побили на Бориспольской трассе журналистку Татьяну Чорновил, Агия единственная согласилась стать адвокатом потерпевшей и отстаивать ее права в ходе расследования. «Ставка сыграла»: когда Революция Достоинства победила, а близкий к Чорновил Сергей Пашинский стал и. о. главы администрации и. о. Президента Александра Турчинова, наступило время потребовать реальный «гонорар» за свои старания.

Факт 3. Коррупционные схемы в Минюсте

Ахундова был назначена на должность заместителя начальника Главного управления по вопросам судоустройства и правовой политики Администрации Президента Украины. Более того, по протекции Сергея Пашинского Агия Аббасовна оказалась в закрытой тусовке топ-чиновников Минюста, которую монополизировала юридическая фирма Павла Петренко.

Как пишут СМИ, на должности замглавы Государственной исполнительной службы Агия Ахундова оказалась замешана в многомиллиардной схеме по вымыванию денег в карманы коррупционеров — «СЕТАМ» — системе электронных торгов арестованным имуществом. По данным журналистов, на этом посту Агия вступила в сговор с владельцами обанкротившихся банков и контролировала продажу им их же залоговых активов по заниженной цене. Это, возможно, и стало причиной ее увольнения из министерства. Очевидцы событий также рассказывают, что в течение 2015-16 года Загребельская активно — но безуспешно — пыталась привлечь к работе в АМКУ представителей группы, с которой она сотрудничала в Минюсте, и которая впоследствии также была со скандалом уволена.

О том, сколько ей удалось заработать на должности в Минюсте, может говорить сравнение деклараций за 2014 и 2015 годы. Буквально за год вместо прочерков появилось около 10 млн грн. наличными. О коррупционном происхождении денег может свидетельствовать тот факт, что за 3 года ни копейки из этих средств не было ни потрачено, ни положено в банк. Это может означать лишь то, что на самом деле это виртуальные деньги, которые Ахундова успела задекларировать в 2015 году, которые в любой момент могут стать оправданием ее роскошной жизни на зарплату госуполномоченного в 53 тыс. грн. (меньше 2 тыс долларов) в месяц.

Факт 4. Назначение в АМКУ

После ухода из Минюста, за помощью в трудоустройстве Агия снова обратилась к Чорновил и Пашинскому. Последний, уже на посту главы комитета по национальной безопасности и обороны, пролоббировал назначение Агии на должность госуполномоченного в АМКУ — по квоте «Народного фронта». Условием работы, как обычно это бывает в таких случаях, было продвижение интересов бизнес-партнеров НФ и неприкосновенность спонсоров. Интересно, что здесь же она инициативно вызвалась курировать расследование антимонопольных тем в СЕТАМе.

Развернувшись в АМКУ на широкую ногу, Ахундова (к тому моменту уже Загребельская) по странному стечению обстоятельств начала активно продвигать бизнес-интересы отдельных компаний.

Среди наиболее известных «проектов», под которые масштабно «вписалась» Агия Загребельская — защита интересов находящихся под санкциями лотерей «Патриот» и «МСЛ» (подконтрольны Пашинскому; Агия, по данным журналистов, отвечала за принятие решений против их конкурентов — «УНЛ» и блокирование принятия документов о прозрачных правилах игры на рынке лотерей).

О том, что в это время происходило в АМКУ, красноречиво говорят жалобы предпринимателей. Так, по утверждениям представителей УНЛ, у них требовали $100 тыс. за положительный результат исследования рынка лотерей.

Также в то время народный депутат А.Яценко жаловался на то, что с него вымогали 1 млн. гривен в месяц за непривлечение к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства афилированых с ним структур («Ви Ай Пи Департамент», «Акцепт онлайн», «Про закупки» и «Информационно-консалтинговый центр АСБОУ»), которые предоставляют услуги по доступу к Единой базы оценок имущества.

Кроме того, Загребельская с 2015 года системно ведет деятельность по установлению контроля над отдельными структурными подразделениями АМКУ, включая председателей территориальных отделений. Противодействие этой деятельности со стороны руководства АМКУ вызывает многочисленные публикации в СМИ, — в первую очередь на портале «Наші гроші». Он, по непонятной причине, освещает деятельность Агии Загребельской исключительно в положительном свете (даже когда она попалась на коррупции), при этом работа остального комитета поддается регулярной критике.

Факт 5. Схема системного обжалования закупок

Не секрет, что одним из ключевых вопросов, решением которых занимается Антимонопольный комитет — это рассмотрение жалоб на неправомерные действия участников публичных закупок. Для этого в комитете есть постоянно действующая админколлегия, куда входила и Загребельская.

Именно Загребельская регулярно организовывала тренинги для потенциальных жалобщиков, в результате которых те почему-то становились клиентами фирмы «ADS Legal Group», которая контролируется мужем Загребельской и ее братом. По слухам, сотрудников фирмы набирала среди сотрудников АМКУ помощница самой Агии. При этом, по данным источников в комитете, Загребельская наладила систему стимулирования сотрудников департамента обжалования публичных закупок АМКУ для максимального содействия работе фирмы родственников.

СМИ писали о том, что Загребельская тогда была активным участником схемы блокировки тендеров на дорожное строительство со стороны компании «Полтавабудцентр» подозреваемого в финансировании терроризма и подрыве конституционного строя Украины предпринимателя Араика Амирханяна. По данным силовиков, «Полтавабудцентр» была наиболее активным жалобщиком в сфере публичных закупок в 2017 — 2018 с целью блокирования тендерных процедур (на общую сумму около 20 млрд грн.) По данным источников в АМКУ, компания делала это для последующего шантажа участников и получения отступных 1,5-3%, которые, очевидно, делились с людьми в АМКУ. Эта информация подтверждается участниками рынка строительства и сейчас обрабатывается СБУ.

Факт 6. Решение суда о привлечении к ответственности за коррупцию

Еще в марте 2019 года в отношении Агии Загребельской в силу вступило решение суда о привлечении ее к ответственности за совершение нарушения, связанного с коррупцией (сокрытие от декларирования более 300 тыс. грн. доходов). Кроме того, суд тогда оштрафовал госуполномоченную. На основании указанного решения нарушитель еще в момент вступления решения в силу подлежал обязательному увольнению с государственной службы с запретом на занятие общественных должностей в течение 3 лет. Таким образом, Владимир Зеленский лишь привел в исполнение реальный судебный приговор против неоднозначной чиновницы.

И, как бы не пытались ее сегодня выставить реформатором и борцом с монополиями, претензий к ней более чем достаточно. И некоторые из них вполне могут стать предметом рассмотрения соответствующих правоохранительных органов.