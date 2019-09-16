Два типа системных рисков

Когда вы настраиваете систему, полезно помнить, что произойдет, если она не будет работать. Исходя из того, какова цена такого отказа, можно поработать над повышением устойчивости системы.
В большинстве случаев то, что система «не работает» — не катастрофа. Если тостер не работает, это не такая уж большая проблема. Вы можете сделать тост через несколько дней, а пока есть мягкий хлеб. С другой стороны, если вы отправляетесь на Марс, то скорее всего будете рады нескольким дополнительным баллонам с кислородом, даже если стоимость их доставки будет достаточно высока.
Мы можем совершить две ошибки, когда организуем некую систему:
Полезный навык в принятии управленческих решений — способность описывать устойчивость и цену неудачи неэмоциональным образом. Особенно когда это так трудно сделать.
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