«Северные потоки» больше не нужны: в Европе меняются настроения

Постановление суда ЕС ограничить «Газпрому» доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа. Если бы процесс затянулся, это привело бы к трагическим последствиям для потребителей на юго-востоке страны — такого мнения придерживается глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк.

Он добавил, что благодаря инициативе спасен и Киев, поскольку недостающие объемы газа, на которые «Газпром» должен сократить передачу по Opal, будут направляться через территорию Украины.

Между тем решение Евросоюза ограничить поставки российского газа по трубопроводу OPAL до половины его мощности взбудоражило газовый рынок Европы. Раздаются предложения радикально разобраться с газовым спором между Россией и Украиной, между Россией и Германией с одной стороны и Данией и США с другой, между Еврокомиссией и противостоящей ей Польшей и странами Балтии, между той же Еврокомиссией и администрацией США, между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом...

На этой неделе к спорам подключилась Франция, предложив вообще забросить проект «Северный поток» и его клон «Северный поток — 2», а для снабжения европейских потребителей топливом построить другой «поток» — через территорию Украины во Францию. С такой инициативой в интервью изданию Еntreprendre выступил бывший президент компании Gaz de France Лоик Ле Флок-Прижан.

Он считает, что поставки по газовой трубе, проложенной по дну Балтийского моря, то есть, по «Северному потоку» и «Северному потоку — 2», в случае его запуска, невыгодны европейцам. Дешевле было бы проложить новый сухопутный трубопровод. И такой проект уже готов. Или покупать у американцев сланцевый газ.

«Мы начинаем диалог с Еврокомиссией. Отправная точка заключается в способности Еврокомиссии осознать, что у „Северного потока — 2“, который, кстати, никому не нужен, нет будущего, особенно при существовании недорогого американского сланцевого газа», — цитирует Ле Флок-Прижана издание Еntreprendre.

Если закрыть проект «Северный поток — 2», то, по мнению французского лоббиста, все будут довольны: для Германии останется действующий «Северный поток». Франция сэкономит миллиарды евро, если построит не морской, а сухопутный газопровод из России через Украину. А Украина (и сочувствующие ей страны) получит новую трубу и ощутит свое единение с Европой. Не пострадает и Россия, которая заполнит новую трубу своим газом.

Ключевое в этих рассуждениях Ле Флок-Прижана — российский «Северный поток — 2» не нужен и не выгоден Европе. Эта мысль звучит не впервые и, похоже, постепенно овладевает умами европейского истеблишмента. И не только европейского. Ранее сообщалось, что президенты США Дональд Трамп и Польши Анджей Дуда сошлись во мнении, что строительство российского газового трубопровода «Северный поток — 2» необходимо остановить. Этот проект подрывает безопасность Европы, считают лидеры.

Об этом мнении стало известно из комментария заместителя пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, сообщившего журналистам подробности переговоров между двумя президентами во время их встречи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Главы государств назвали газопровод „Северный поток — 2“ угрозой энергобезопасности Европы», — сказал Гидли, добавив, что президенты договорились искать пути для остановки проекта.

Трамп и ранее не раз критиковал планы России и Германии по строительству «Северного потока — 2». «Германия делает большую ошибку, так полагаясь на газопровод», — говорил Трамп еще в июне.

А Польша, как известно, еще в 2016 году подала жалобу в суд ЕС на решение Еврокомиссии о монопольном праве «Газпрома» использовать газопровод OPAL. К жалобе Польше присоединились Латвия и Литва. Суд ЕС в итоге признал обоснованным требование Польши и отменил решение Еврокомиссии.

Что же все-таки не так с OPAL и газовыми «потоками» России по северным маршрутам? Почему эта тема перессорила европейскую семью?

OPAL является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток», проложенным по дну Балтийского моря из России в Германию. На OPAL завязаны потребители самой Германии, а также Польши и Чехии. Решение суда ЕС ополовинить транспортировку по OPAL фактически заставило «Газпром» возобновить транспортировку своего газа европейским потребителям через Украину.

Но параллельно «Северному потоку» по дну Балтики сейчас прокладывается еще один газопровод из России — «Северный поток — 2». Но маршрут СП — 2 пролегает через исключительную экономическую зону датского острова Борнхольм в Балтийском море, и Дания не дает «добро» на этот маршрут.

Ситуацию усугубляют бесконечные судебные тяжбы между российским «Газпромом» и «Нафтогазом». Компании спорят в международных судебных инстанциях, разборки идут с переменным успехом и порядком поднадоели европейским политикам.

В данной ситуации у «Газпрома» не так то и много вариантов. Ему нужно кровь из носа соблюдать репутацию надежного поставщика. Это важно, чтобы потребитель не отвернулся, чтобы у Европы не возникло желания закупать газ у США и вообще где угодно и по какой угодно цене, лишь бы не иметь дел с Россией, которая размахивает газовой дубиной.

Поэтому если Дания будет по-прежнему затягивать согласование маршрута «Северного потока — 2», придется идти навстречу «Нафтогазу» или проложить еще один вариант «Северного потока — 2» на необходимом удалении от территории Дании, к югу и юго-востоку от датского острова Борнхольм. Впрочем, даже эти уступки ничего «Газпрому» не гарантируют. «Северный поток — 2» в конечном итоге все равно может стать никому не нужной трубой на дне моря.