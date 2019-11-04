Маленькие, но по 200: Столичные чиновники проводят скандальный «тендер на ботов» за 2,5 млн по частям

В сентябре Центр публичной коммуникации и информации Киевсовета пытался провести скандальный «тендер на ботов» за 2,5 млн. После того, как тема вызвала резонанс в СМИ, а широкая общественность возмутилась данным фактом, ЦПКИ отменил торги и даже сменил официального руководителя. Однако уже в октябре оказалось, что КП Киевсовета вовсе не отказалось от идеи продвигать свой Facebook и Instagram за деньги киевлян. Просто теперь, чтобы не дразнить общественность миллионными закупками, «большой» тендер поделили на маленькие, которые уже начали потихоньку проводить, не привлекая внимания СМИ.

Каждая тема — в отдельный тендер

Как уже писал «Капитал», Центр публичной коммуникации в сентябре объявлял два тендера по 2,5 млн каждый: один — на производство рекламных фото и видеороликов, второй — на их раскрутку в соцсетях вместе со страницами самого ЦПКИ. Согласно тендерной документации, исполнитель должен был изготовить (по первому тендеру) и раскрутить (по второму тендеру) рекламный контент по 10-12 актуальным для города тематикам.

Обе закупки были отменены, но Центр пошел другим путем и стал проводить вместо больших по 2,5 млн маленькие тендеры — по 200-400 тысяч, вынося изготовление рекламной продукции по тематикам из общей спецификации в отдельные тендеры.

Так в октябре на сайте публичных закупок prozorro.gov.ua появляется информация о двух новых тендерах КП «Центр публичной коммуникации и информации» по информкампаниям на темы многоквартирных домов и здоровья киевлян.

Победитель с «многолетним опытом»

Тендер на 199 тысяч за «Услуги по организации и проведению информационно-коммуникационной кампании относительно особенностей осуществления права собственности в многоквартирных домах» был объявлен ЦПКИ 16 октября. А уже 29 октября был выбран победитель конкурса публичных закупок — ООО «АДВ МГРУП», которое предложило информировать киевлян об их правах собственности за 191 880 тысяч гривен.

Кстати, это ООО уже не в первый раз выигрывает тендеры ЦПКИ. Например, в сентябре именно «АДВ МГРУП» стало победителем в тендере на разработку брендбука Центра публичной коммуникации и информации.

При этом в документации предприятия, которое уже систематически выигрывает тендеры ЦПКИ, есть одна «закавырочка». Так, по условиям публичных торгов, участники должны иметь документально подтвержденный опыт выполнения аналогичного договора. И «АДВ МГРУП» предоставляет справку о своем «многолетнем опыте проведения информкампаний».

И все было бы ничего, однако о «многолетнем опыте» заявляет фирма, которая была создана всего семь месяцев назад. Так на сайте аналитической системы YouControl указано, что ООО «АДВ МГРУП» зарегистрировано 6 марта 2019 года с размером уставного капитала всего в четыре тысячи гривен.

Впрочем, тендерный комитет Центра публичной коммуникации такие «нестыковочки» не смутили. Тем более, что участник действительно предоставил копии договоров с банком «Аркада» и «Укрбудом», которым предоставлял услуги в этом году.

450 тысяч за 4 ролика и ботов

Если информпросвещение киевлян на тему многоквартирных домов и энергоэффективности было оценено в почти 200 тысяч, то информационная кампания на тему здоровья жителей столицы стоит намного дороже. Так 31 октября на сайте prozorro.gov.ua появилась информация о тендере ЦПКИ на «Рекламные и маркетинговые услуги (Услуги по организации и проведению информационно-коммуникационной кампании по здоровью киевлян)» на 450 тысяч гривен.

Согласно тендерной документации, исполнитель должен изготовить информационные ролики на тему рака молочной железы, вакцинации и ВИЛ/CПИДа, а также обеспечить их размещение и продвижение в соцсетях. При этом на тему рака необходимо создать один 3-минутный ролик для учреждений здравоохранения, а также его короткую версию для продвижения в соцсетях, и не менее трех анимационных роликов на темы детской и взрослой вакцинации и профилактики ВИЛ.

Кроме того, в тендерной документации прописано изготовление флаеров на медицинскую тематику, но главным пунктом заказчика является продвижение контента, которое должно происходить обязательно с привязкой к официальным страницам ЦПКИ.

Как и в тендере на информкампанию по правам жителей многоэтажек, так и в тендере на просвещение киевлян по вопросам медицины, неизменным остается пункт шестой ТЗ о ботах — «Увеличение фолловеров, которые подписались на страницу КП „Центр публичной коммуникации и информации“ в Facebook, Instagram и YouTube».

Фолловеры для измерения эффективности

«Капитал» уже давно и трепетно следит за тендерами Центра коммуникации, и мы регулярно отправляем запросы в КГГА и Киевсовет по поводу его деятельности. В ответе на вопрос о пресловутом тендере на 2,5 млн в ЦПКИ пояснили, что увеличение количества подписчиков необходимо для измерения эффективности работы Центра.

«Количество подписчиков на каждой из страниц, которые принадлежат КП „Центр публичной коммуникации и информации“ служило бы своеобразным общим показателем эффективности продвижения всех информационных материалов», — сказано в ответе на наш запрос.

Также в Центре публичной коммуникации сообщили о кадровых перестановках, которые провели в октябре. Так, исполняющим обязанности директора теперь стал Дмитрий Кулибаба, а Максим Филиппов занимает должность первого заместителя ЦПКИ.

Однако, несмотря на то, что и.о. директора назначен новый руководитель, именно Максим Филиппов до сих пор является главой тендерного комитета ЦПКИ и подписывает все договора по закупкам коммунального предприятия Киевсовета.

Мы также отправляли запрос на имя киевского городского главы Виталия Кличко с вопросами о том, как он оценивает эффективность работы Центра коммуникации Киевсовета и его тендеры на продвижение своих страниц в соцсетях. Однако ответ от мэра мы так и не получили, поэтому остается только гадать, известно ли Виталию Кличко о том, чем промышляет коммунальное предприятие «ЦПКИ».

При этом нам пришел ответ из Департамента общественных коммуникаций, в ведомстве которого находится Центр, с отчетом о его деятельности. Примечательно, что первым «выполненным мероприятием» в нем значится создание страниц Центра коммуникации в соцсетях.

В «большом» тендере на 2,5 млн заказчик должен был разработать и раскрутить видео по около 10 тематикам, а информкампании по двум из них уже проводятся отдельными «маленькими» тендерами. При этом можно ожидать, что в скором времени Центр публичной коммуникации объявит тендеры на проведение информкампаний и на другие важные для города темы, в которых также будет вписан пункт об увеличении фолловеров ЦПКИ.

Напомним, что в «большом» тендере оговаривалось, что страницы Центра в соцсетях необходимо раскрутить до 50 тысяч подписчиков. На начало ноября на страницу Центра публичной коммуникации в Фейсбук подписано немного более 2,3 тысяч пользователей. И, если оценивать этот факт «как показатель эффективности» работы Центра, то без накрутки при помощи ботов, показатели эти получаются довольно слабенькими...