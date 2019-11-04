Маленькие, но по 200: Столичные чиновники проводят скандальный «тендер на ботов» за 2,5 млн по частям

В сентябре Центр публичной коммуникации и информации Киевсовета пытался провести скандальный «тендер на ботов» за 2,5 млн. После того, как тема вызвала резонанс в СМИ, а широкая общественность возмутилась данным фактом, ЦПКИ отменил торги и даже сменил официального руководителя. Однако уже в октябре оказалось, что КП Киевсовета вовсе не отказалось от идеи продвигать свой Facebook и Instagram за деньги киевлян. Просто теперь, чтобы не дразнить общественность миллионными закупками, «большой» тендер поделили на маленькие, которые уже начали потихоньку проводить, не привлекая внимания СМИ.
Как уже писал «Капитал», Центр публичной коммуникации в сентябре объявлял два тендера по 2,5 млн каждый: один — на производство рекламных фото и видеороликов, второй — на их раскрутку в соцсетях вместе со страницами самого ЦПКИ. Согласно тендерной документации, исполнитель должен был изготовить (по первому тендеру) и раскрутить (по второму тендеру) рекламный контент по 10-12 актуальным для города тематикам.
Обе закупки были отменены, но Центр пошел другим путем и стал проводить вместо больших по 2,5 млн маленькие тендеры — по 200-400 тысяч, вынося изготовление рекламной продукции по тематикам из общей спецификации в отдельные тендеры.
Так в октябре на сайте публичных закупок prozorro.gov.ua появляется информация о двух новых тендерах КП «Центр публичной коммуникации и информации» по информкампаниям на темы многоквартирных домов и здоровья киевлян.
Тендер на 199 тысяч за «Услуги по организации и проведению информационно-коммуникационной кампании относительно особенностей осуществления права собственности в многоквартирных домах» был объявлен ЦПКИ 16 октября. А уже 29 октября был выбран победитель конкурса публичных закупок — ООО «АДВ МГРУП», которое предложило информировать киевлян об их правах собственности за 191 880 тысяч гривен.
Кстати, это ООО уже не в первый раз выигрывает тендеры ЦПКИ. Например, в сентябре именно «АДВ МГРУП» стало победителем в тендере на разработку брендбука Центра публичной коммуникации и информации.
При этом в документации предприятия, которое уже систематически выигрывает тендеры ЦПКИ, есть одна «закавырочка». Так, по условиям публичных торгов, участники должны иметь документально подтвержденный опыт выполнения аналогичного договора. И «АДВ МГРУП» предоставляет справку о своем «многолетнем опыте проведения информкампаний».
И все было бы ничего, однако о «многолетнем опыте» заявляет фирма, которая была создана всего семь месяцев назад. Так на сайте аналитической системы YouControl указано, что ООО «АДВ МГРУП» зарегистрировано 6 марта 2019 года с размером уставного капитала всего в четыре тысячи гривен.
Впрочем, тендерный комитет Центра публичной коммуникации такие «нестыковочки» не смутили. Тем более, что участник действительно предоставил копии договоров с банком «Аркада» и «Укрбудом», которым предоставлял услуги в этом году.
Если информпросвещение киевлян на тему многоквартирных домов и энергоэффективности было оценено в почти 200 тысяч, то информационная кампания на тему здоровья жителей столицы стоит намного дороже. Так 31 октября на сайте prozorro.gov.ua появилась информация о тендере ЦПКИ на «Рекламные и маркетинговые услуги (Услуги по организации и проведению информационно-коммуникационной кампании по здоровью киевлян)» на 450 тысяч гривен.
Согласно тендерной документации, исполнитель должен изготовить информационные ролики на тему рака молочной железы, вакцинации и ВИЛ/CПИДа, а также обеспечить их размещение и продвижение в соцсетях. При этом на тему рака необходимо создать один 3-минутный ролик для учреждений здравоохранения, а также его короткую версию для продвижения в соцсетях, и не менее трех анимационных роликов на темы детской и взрослой вакцинации и профилактики ВИЛ.
Кроме того, в тендерной документации прописано изготовление флаеров на медицинскую тематику, но главным пунктом заказчика является продвижение контента, которое должно происходить обязательно с привязкой к официальным страницам ЦПКИ.
Как и в тендере на информкампанию по правам жителей многоэтажек, так и в тендере на просвещение киевлян по вопросам медицины, неизменным остается пункт шестой ТЗ о ботах — «Увеличение фолловеров, которые подписались на страницу КП „Центр публичной коммуникации и информации“ в Facebook, Instagram и YouTube».
«Капитал» уже давно и трепетно следит за тендерами Центра коммуникации, и мы регулярно отправляем запросы в КГГА и Киевсовет по поводу его деятельности. В ответе на вопрос о пресловутом тендере на 2,5 млн в ЦПКИ пояснили, что увеличение количества подписчиков необходимо для измерения эффективности работы Центра.
«Количество подписчиков на каждой из страниц, которые принадлежат КП „Центр публичной коммуникации и информации“ служило бы своеобразным общим показателем эффективности продвижения всех информационных материалов», — сказано в ответе на наш запрос.
Также в Центре публичной коммуникации сообщили о кадровых перестановках, которые провели в октябре. Так, исполняющим обязанности директора теперь стал Дмитрий Кулибаба, а Максим Филиппов занимает должность первого заместителя ЦПКИ.
Однако, несмотря на то, что и.о. директора назначен новый руководитель, именно Максим Филиппов до сих пор является главой тендерного комитета ЦПКИ и подписывает все договора по закупкам коммунального предприятия Киевсовета.
Мы также отправляли запрос на имя киевского городского главы Виталия Кличко с вопросами о том, как он оценивает эффективность работы Центра коммуникации Киевсовета и его тендеры на продвижение своих страниц в соцсетях. Однако ответ от мэра мы так и не получили, поэтому остается только гадать, известно ли Виталию Кличко о том, чем промышляет коммунальное предприятие «ЦПКИ».
При этом нам пришел ответ из Департамента общественных коммуникаций, в ведомстве которого находится Центр, с отчетом о его деятельности. Примечательно, что первым «выполненным мероприятием» в нем значится создание страниц Центра коммуникации в соцсетях.
В «большом» тендере на 2,5 млн заказчик должен был разработать и раскрутить видео по около 10 тематикам, а информкампании по двум из них уже проводятся отдельными «маленькими» тендерами. При этом можно ожидать, что в скором времени Центр публичной коммуникации объявит тендеры на проведение информкампаний и на другие важные для города темы, в которых также будет вписан пункт об увеличении фолловеров ЦПКИ.
Напомним, что в «большом» тендере оговаривалось, что страницы Центра в соцсетях необходимо раскрутить до 50 тысяч подписчиков. На начало ноября на страницу Центра публичной коммуникации в Фейсбук подписано немного более 2,3 тысяч пользователей. И, если оценивать этот факт «как показатель эффективности» работы Центра, то без накрутки при помощи ботов, показатели эти получаются довольно слабенькими...