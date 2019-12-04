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Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
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Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она — одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай — олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.

Как бы это помягче сказать. Я понимаю, что при определённом уровне интеллекта по жизни можно скакать жизнерадостно и с легким привкусом презентационной придурковатости. И получать искреннее удовольствие от собственных утопических прожектов. Тем более, что такие ребята остро чувствуют себе подобных и быстро сбиваются в монолитные инициативные группы. Тем не менее. Государство должно оплачивать свои хотелки, популистские инициативы только с профита. По слогам: с про-фи-та. То есть оно сначала создает условия, при которых общество зарабатывает, делает карьеры, получает стабильный личный доход. На этом росте эффективное государство тоже получает доход. И вот когда у него образуется излишек средств, которые не надо тратить на обязательные вещи — дороги, бюджетные школы и больницы, инфраструктуру, социальные выплаты и безопасность, вот тогда оно вправе придумывать свои адские хотелки. Ну чтобы понравится как можно большему числу собственных граждан, наслаждающихся жизнью в таком умопомрачительном (по сервису и качеству) государстве.

Ещё раз. Государство, в лице крайне одарённых персонажей, не придумывает сто первый способ «раздоить» работающий бизнес, не открывает через силовиков тьму уголовных дел для шантажа этого бизнеса, а начинает получать доход с роста частных бизнесов. И только после этого оно получает право тратить эти деньги на фестивали вышиванок, культурные фонды, съемки фильмов. И тем более финансировать аферные проекты «даем кредиты тем, кто вернулся с клубничных полей». Почему? Потому что те, кто здесь остались — пашут, платят налоги и претендуют только на заоблачный, дорогой кредит. А вот те, кто по хитрости или от безнадеги уехал, претендуют на кредит дешевый.

Государство явно хочет за чужой счёт, за счёт сплошных дефицитов (у нас крайне плохо с инфраструктурой и тем более с уличной безопасностью) оплачивать свои примитивные хотелки.

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К чему это приведёт? Безусловно, к очередной финансовой пирамиде, росту тех же дефицитов по ключевым статьям, кредитовой коррупции. А также к очередному общественному раздражению, недовольству, к отказу платить «за того парня».

Пора уже понять, что государство — это не личная контора для перераспределения чужих денег по своему усмотрению. Государство — это, прежде всего, адекватные правила игры, комфортная среда для инициатив граждан. Ну почему эти юноши оказались такими дремучими особями?

кредиты, заробитчане, Михаил Подоляк
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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
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