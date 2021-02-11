Звезду «Мандалорца» уволили из-за постов в соцсетях

Студия Lucasfilm сообщила о расторжении контракта с актрисой Джиной Карано, которая сыграла охотницу за головами Кару Дюн в двух сезонах сериала «Мандалорец».

Увольнение произошло на фоне скандалов, разгоревшихся из-за высказываний Джины в соцсетях. Недавно актриса сравнила в TikTok политическую ситуацию в США с нацистской Германией.

«Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи... даже дети, — цитирует Variety речь Карано. — Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не осознают, что для того, чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты могли легко собрать тысячи евреев, правительство сначала заставило соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то из-за их политических взглядов?»

Пост с этими словами Карано удалила, но он распространился в Twitter, после чего быстро набрал популярность хэштег «Увольте Джину Карано» (#FireGinaCarano), с которым поклонники «Мандалорца» обращались к Disney и Lucasfilm.

После шумихи в соцсетях студия Lucasfilm выпустила заявление, в котором объявила, что больше не намерена сотрудничать с актрисой:

«Джина Карано в настоящее время не работает в Lucasfilm, и мы не планируем работать с ней в будущем. Ее посты в социальных сетях, порочащие людей на основании их культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы».

38-летняя боец ММА, актриса и модель, бывшая участница шоу «Американские гладиаторы» начала кинокарьеру на закате 2000-х, появившись в эпизодической роли в фильме «Кровь и Кость» (2009 год), а затем в роли Мэллои Кейн в картине «Нокаут» Стивена Содерберга (2011 год). Снялась в блокбастере «Форсаж 6», подписалась на женскую версию боевика «Неудержимые», исполнила главную роль девушки по имени Ава, мстящей преступникам в триллере «Кровавая месть», сотрудника ЦРУ в фильме «Спасение» с Брюсом Уиллисом. Широкой публике она запомнилась появлением в кинокомиксе «Дэдпул» в роли мутанта, а затем закрепила популярность сериалом «Мандалорец».

Карано не привыкать к спорам в социальных сетях. В ноябре 2020-го она высмеяла ношение масок во время пандемии, поддерживала теорию о нечестном голосовании на выборах президента США, а также в шутку указала в своем Twitter в качестве местоимений beep/bop/boop, что восприняли за трансфобию.

За последнее Карано извинялась, отметив, что Педро Паскаль, исполнитель роли Мандалорца, пояснил ей, зачем люди указывают свои местоимения в соцсетях и почему высмеивание этого воспринимается как оскорбление.

В декабре 2020-го Lucasfilm анонсировала продолжение сериала «Мандалорец» под названием «Рейнджеры Новой республики». В нем создатели намеревались рассказать о героине Каре Дюн подробнее, однако теперь судьба персонажа под вопросом.