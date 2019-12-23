Коли та як новітні технології допоможуть зберегти державні кошти

Працюючи над законопроектами у антикорупційному комітеті, звернув увагу, що саме сфера соціальної допомоги в Україні є однією з найбільших статей видатків бюджету. Звісно, турбота про громадян, особливо незахищену їх категорію, має стояти у пріоритеті у парламенту та держави в цілому. Кошти виділяються на виплати особам з інвалідністю, безробітним, сиротам, на допомогу при народженні дитини, субсидії на комунальні послуги.

Проте, ще аж з 2014 року фіскальні служби та правоохоронці стали усе частіше говорити про те, що велика частина соціальної допомоги надходить громадянам, які не мають на неї права. Причиною цього є як шахрайство з боку отримувачів допомоги, так і численні помилки державних службовців, які безпосередньо відповідають за її призначення. Нажаль, Кабмін чомусь і досі не запровадив ефективний механізм контролю над соціальними виплатами. Хоча це могло б покласти край корупції у соціальних відомствах та припинити нецільове витрачання бюджетних коштів.

17 липня 2019 року було нарешті прийнято постанову «Про Єдину інформаційно-аналітичну систему управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL)». Згідно з постановою, єдина система управління соціальною підтримкою населення України та єдиний держреєстр соціальної сфери для призначення та соціальних виплат, допомоги, пільг, соціальних послуг та житлових субсидій мають офіційно запрацювати з 1 жовтня 2020 на усій території України.

Дохідна частина бюджету є доволі обмеженою і нам, Верховній Раді, не вдалося закласти до головного фінансового документа країни на 2020 рік усі потрібні підвищення соціальних гарантій населенню.

Однак, завдяки різноманітним новим джерелам доходів бюджету, різні його витратні статті та їх фінансове забезпечення з боку держави можна переглядати протягом року. Завдяки цьому є можливість виділити значні кошти й на підвищення соціальних виплат українцям. А допомогти в цьому може саме запровадження новітніх технологій по контролю за належністю та ефективністю соціальної допомоги, які, у контексті риторики Президента про «країну у смартфоні» та загальну діджіталізацію було б більш ніж доречно впровадити.

Створення вищевказаної системи (E-SOCIAL) дозволило б ефективно керувати усією сферою надання соціальної допомоги в країні, а також заощадити до 5 млрд. гривень бюджетних коштів щорічно шляхом ліквідації численних помилок та сотень тисяч випадків шахрайства під час призначення соцвиплат українцям.

Світовий банк ще у 2014 році виділив на E-SOCIAL понад 44,7 млн доларів. У рамках домовленостей має бути профінансовано як, власне, створення самої E-SOCIAL, так і пов’язані проекти наприклад: «Розробка і запровадження ризико-орієнтовних перевірок правдивості даних та непрямої оцінки доходів громадян під час надання соціальної підтримки» та «Розробка підходів та запровадження механізмів контролю під час надання соціальної підтримки». Саме їх якнайшвидше втілення має поліпшити процес адміністрування державою усіх процесів щодо призначення соціальної допомоги, пришвидшити ці процеси та звести нанівець абсолютну більшість спроб шахрайства та незаконного збагачення у цій сфері.

Хочу наголосити, що наразі в Україні фіксують сотні тисяч випадків зловживань та шахрайства під час призначення усіх видів соцвиплат. Це постійна зміна місця реєстрації, підробка документів, викривляння сімейного стану та стану зайнятості, податкових платежів, приховування незадекларованого майна, смерті родичів, приховуванням чи зміни доходів, спадку, площ земельних ділянок, транспорту, «мертві душі», тощо. Офіційно зафіксовано тисячі випадків, коли отримувачі соціальних виплат на догляд за людьми похилого віку та пенсіонерами насправді працюють деінде або взагалі не проживають в Україні. Масові випадки, коли шахраї отримують соціальні виплати на переселенців, які ніколи не перетинали лінію розмежування. Такі ганебні випадки привласнення мільярдів гривень завдяки недосконалій системі надання соціальної допомоги можна перераховувати дуже довго. Саме тому ефективно та швидко запровадити вищезгадану систему — в інтересах держави на громадян.

Щомісяця держава допомагає мільйонам українців, виділяючи на це мільярди бюджетних гривень. Проте найважливіше питання полягає зовсім в іншому. Чи дійсно ця — допомога чи незаконне збагачення тисяч шахраїв?

Впровадження системи контроля надання соціальної допомоги, тим більше — вже профінансованої Світовим банком має бути одним з пріоритетних напрямків діяльності профільного міністерства, що дозволить швидко та ефективно перевіряти усіх українців, які претендують на отримання соцвиплат. Шахраї одразу будуть відсічені від державної годівниці, а усі категорії українців, які дійсно потребують допомоги, щоб бодай вижити, отримають не тільки допомогу, проте й довгоочікувану справедливість.