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Правительство и большая приватизация: что, когда и как будет продавать Украина

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Правительство и большая приватизация: что, когда и как будет продавать Украина

В конце 2019-го года правительство передало в распоряжение Фонда государственного имущества 530 объектов так называемой малой приватизации и 23 крупных предприятия, общая стартовая цена которых будет превышать 250 млн. гривен.

Какие госпредприятия пойдут с молотка?

К аукциону уже начали готовить отель «Президент», «Объединенную горно-химическую компанию», завод «Электротяжмаш», шахту «Краснолиманская» и «Одесский припортовый завод». Как пояснил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, де-факто предприятия будут выставлены на продажу не раньше осени: «Процесс, процедура вывода их для инвестиций занимает примерно девять месяцев. Это выбор советника, это аудит, это маркетинг и затем аукцион».

Для «Одесского припортового завода» уже закончились два первых этапа подготовки, несмотря на это страсти вокруг него не утихают. На прошлой неделе задержали трех человек, которые пытались дать взятку в пять миллионов долларов председателю Фонда госимущества за назначение директора на это предприятие.

Гораздо активнее проходят торги за объекты малой приватизации. В Фонде госимущества ожидают еще больше прогресса после того, как заработал сайт, на котором представлен полный перечень всего доступного для приобретения имущества. На нем можно просмотреть движимое и недвижимое имущества и компаний, ознакомиться с документами и даже подать заявку на участие в электронном аукционе. Продажи происходят на платформе «Prozorro. Sales».

Одним из наиболее привлекательных объектов малой приватизации в Фонде госимущества считают киевский отель «Днепр». Его обещают выставить на продажу уже весной. Расположен в самом центре столицы, с богатой историей, большим номерным фондом и панорамным рестораном, торги за гостиницу планируют начать с цены в 10 млн. долларов.

Чтобы финальная стоимость стала в разы больше, на днях здесь назначили нового исполнительного директора. Ей в кратчайшие сроки и без привлечения дополнительных денег надо превратить отель в привлекательный бизнес актив. Элина Сапожкова ранее работала в крупных сетевых отелях и уже определилась, на что именно делать акцент в продвижении «Днепра».

«Есть такой очень интересный момент для отельеров, говорят: в чем заключается твоя уникальность? Отель находится в самом центре. Это большая ценность для гостей и это очень большая ценность для инвестора», — объясняет новая директриса.

Следующими после гостиниц «Днепр» и «Президент» на продажу могут выставить и «Украину».

Готовы ли инвесторы вкладывать в Украину?

По словам киевского финансового аналитика Сергея Фурсы, нынешняя макроэкономическая ситуация едва ли не лучшая за последние двадцать лет. Это вызывает большой интерес инвесторов к Украине. Однако от ведения бизнеса и вложения средств в страну их сдерживает несколько факторов, объясняет Фурса: «Когда инвестор приходит в Украину, он не спрашивает: «Скажи мне, как заработать? „Он говорит:“ Стоп! Я знаю, как заработать. Обеспечь мне безопасность моих инвестиций». И вот с безопасностью инвестиции, как отметил Фурса, сейчас в Украине самая большая проблема. «Это с одной стороны украинские суды, которые выносят несправедливые решения. С другой стороны, украинские силовики, которые оказывают давление на бизнес. Причем это может быть и иностранный бизнес, и внутренний бизнес», — говорит Фурса.

Еще одной проблемой, по мнению аналитика, является несвоевременность приватизации для отдельных предприятий. «К сожалению, потеряно много времени и некоторые объекты приватизации, такие как например „Центрэнерго“ уже вряд ли заинтересуют иностранного инвестора», — считает Фурса. Такой прогноз он делает, исходя из современных тенденций мировой экономики. «Ну очень трудно представить, как кто-то сейчас покупает уголь, потому что он просто неэкологичен», — объясняет Сергей Фурса. Основным видом деятельности «Центрэнерго» является производство электроэнергии, причем эта электроэнергия производится преимущественно на энергоблоках, работающих на угле.

Риски от приватизации

Если инвесторов беспокоит, безопасно ли вкладывать деньги в государственное имущество в Украине, сами украинцы обеспокоены тем, не отдадут ли на продажу сверхважные государственные компании и какая судьба ждет предприятия после их приватизации. Здесь стоит заметить, что правительство передало на рассмотрение Верховной Раде перечень из более чем 200 стратегических предприятий, которые не могут быть приватизированы, поскольку обеспечивают обороноспособность, энергетическую независимость страны или являются естественными монополиями и критически важными для страны компаниями.

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В то же время и в Фонде госимущества уверяют, что продавать государственные компании кому попало не будут. В условиях продажи четко пропишут целевое назначение объектов, экологические и социальные условия. А в случае их нарушения имущество может пойти на реприватизацию. «Конечно, вместе с правоохранительными органами мы будем анализировать покупателя, — говорит председатель Фонда госимущества Сенниченко. — Во-первых, чтобы это не были покупатели из страны, с которой у нас идет война. А во-вторых, чтобы это были те, как мы говорим, компетентные инвесторы, которые заинтересованы в развитии предприятия».

Конечная цель приватизации

Всего за счет приватизации государственного имущества власти надеются решить сразу несколько проблем: избавиться от неприбыльных активов, пополнить государственный бюджет на 12 млрд. гривен и снизить уровень коррупции. Такая цель не оригинальна, но в предыдущие годы план приватизации удавалось выполнить не более чем на один-три процента. В этот раз, по мнению экспертов, шансы выше из-за слаженность действий президента, правительства и парламента.

Источник

приватизация
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