Это уже даже не рецессия: Что происходит с украинской промышленностью

Даже в условиях постиндустриальной экономики промышленность для Украины остается источником ВВП, рабочих мест и притока валюты в страну. Сейчас этот вопрос как никогда актуален, ведь в последние месяцы ситуация в промышленном секторе страны значительно ухудшилась. Производство с мая 2019 стабильно сокращается и в конце года падение приобрело катастрофические темпы.

Накануне Госстат опубликовал данные за январь 2020 года и они также оказались неутешительными: за первый месяц года промышленность упала еще на 5,1%

Что происходит с украинской промышленностью, какие отрасли тянут ее вниз, насколько долго это продлится и как на это планируют реагировать в правительстве?.

Хронология падения

Зимой 2018-2019 годов промышленность не росла. В марте 2019 объемы промышленного производства выросли впервые за четыре месяца — на 2,1%. В апреле рост ускорился до 5,2%. Однако с мая промышленность замедляется вот уже в течение восьми месяцев.

В конце 2019 падение промышленного производства приобрело самые высокие темпы с 2014-2015 годов, когда началась война. В октябре этот показатель снизился на 5%, в ноябре — на 7,5%, в декабре — на 8,3%.

В целом по итогам 2019 промышленность сократилась на 1,8%, хотя в Минэкономики прогнозировали снижение лишь на 0,6%.

Для сравнения: в 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом. В 2017 году рост составил 0,4%, в 2016 году — 2,8%.

Однако это лишь цифры. На что еще здесь следует обратить внимание?

Во-первых, под влиянием внешних и внутренних факторов снизились цены на товары основных промышленных производителей. В декабря 2019 года они составляли 92% от декабря 2018 года. В добывающей промышленности цены за этот период вообще упали на 77%.

Во-вторых, промышленность в 2019 году падала не по всей стране. В Винницкой области этот показатель вырос на 13,5%, в Одесской — на 7,3%, в Ровенской — на 5,8%. Наибольшие же темпы падения показали Хмельницкая область — 14,8%, Закарпатская — 14,3% и Черниговская — 10,1%.

В-третьих, существенный вклад в сокращение промышленного производства внесло металлургическое производство.

Из-за падения цен на энергоносители значительно уменьшились нефтепереработка и добыча газа. Из-за теплой зимы произошло естественное снижение спроса на электроэнергию, газ и уголь. Кроме этого, падение коснулось текстильного и деревообрабатывающего производств, выпуска кузовов, деталей для автотранспорта, электрооборудования, табачных изделий.

Что тянуло промышленность вниз

На падение промышленности повлияла совокупность факторов, объясняет заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко. По ее словам, основные причины такие — политика НБУ по учетной ставке и курсу гривны, теплая зима, падение цен на мировых рынках на металлургическую продукцию и даже подписание соглашения об ассоциации с ЕС.

«Не все понимают, что не только ЕС открыл свой рынок для беспошлинного ввоза продукции из Украины, но и Украина открыла свой рынок для беспошлинного ввоза из ЕС. А там промышленность более развитая, чем в Украине», — отмечает экспертк.

Еще один весомый фактор — стагнация в пищевой промышленности.

«Если бы пищевая промышленность показала заметный рост, общий результат промышленного производства был бы намного лучшим, ведь удельный вес этой отрасли тоже высокий. Ее слабые показатели за последние два года объяснить сложно, учитывая высокие темпы частного потребления и умеренный рост импорта продуктов», — рассказала аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Еще один из секторов, который регулярно теряет позиции — это машиностроение. В 2019 году производство автомобилей в мире снизилось на 14,2%. Это также повлияло и на украинское машиностроение.

«Для отрасли характерна нестабильность потока заказов, и это в полной мере проявилось в декабре», — объясняет глава аналитического подразделения группы ICU Александр Мартыненко.

Кроме того, по-прежнему дает о себе знать закрытия рынка РФ для украинской машиностроительной продукции, тогда как продвижение на другие внешние рынки идет трудно из-за высокой конкуренции и неблагоприятной конъюнктуры.

На отрасль также повлияло технологическое переоснащение. По данным правительства, в 2019 году промышленные предприятия массово проводили модернизацию.

«Были и другие факторы: протекционистские меры со стороны США, за которыми последовали количественные ограничения Евросоюза, теплая погода, меньший урожай овощей и фруктов, что повлияло на пищевую промышленность, высокие темпы роста зарплат.

Негативное влияние этих факторов было усилено снижением ценовой конкурентоспособности отечественных предприятий из-за укрепления обменного курса», — отметили в Минэкономики.

Остановимся на отдельных пунктах.

Мировые тренды

Одним из ключевых факторов снижения промышленного производства в Украине являются глобальные процессы.

«Падение промышленности в ЕС в 2019 году составил 1,1%, а в декабре углубилось до 3,9%, в частности, в Эстонии — на 9,9%, Румынии — на 8,9%, в Германии — на 7,2% », -сообщила в Минэкономики.

«Ключевой торговый партнер Украины — ЕС — продолжал испытывать на себе негативные последствия торговых войн и снижение объемов глобальной торговли.

Считанные страны из блока ЕС показали рост промышленного производства в декабре. Среди них была Польша с ростом на 1,3% по сравнению с 2018 годом. В целом же промышленное производство ЕС снизилось на 3,6% », - добавляет Александр Мартыненко из ICU.

Что с металлургами

Металлургическое производство в Украине уменьшилось на 3,1% за год (на 10% в декабре), что имело наиболее весомый вклад в общее падение промышленности. Часть мощностей была на ремонте, другие пострадали из-за укрепления гривны и снижения цен на черные металлы в мире.

«Снижение цен на мировых рынках заставило украинских производителей уменьшать объемы выплавки металла. В декабре-январе ситуация немного улучшилась, но остаются высокие риски из-за карантина в Китае», — отмечает Репко.

Китай — один из крупнейших игроков рынка металлов и руды, поэтому снижение спроса может существенно подтолкнуть цены вниз.

Кроме того, существуют большие вопросы к качеству добываемого сырья.

«Украинская руда неконкурентоспособна, — жалуется собеседник издания в правительстве. — Качество низкое, поэтому даже украинские производители вынуждены покупать руду даже в Приднестровье и Беларуси».

Эффект «Укрзализныци»

Еще одна проблема, из-за которой пострадали те же металлурги — сложности с железнодорожной инфраструктурой.

Перевозки грузов в 2019 году, по данным Госстата, увеличились на 8% по сравнению с 2018 годом. Однако пока перевозки автомобильным и речным транспортом росли, показатель железной дороги сократился на 1,9%.

«В прошлом году существенно возросла нагрузка на черноморские порты, что было связано с увеличением перевалки зерна, угля и металлов, которые переориентировались с европейского направления и азовских портов.

В результате возникали постоянные „узкие места“ как в самых портах, так и на подъезде к ним железнодорожным и автомобильным транспортом », - пояснили в Минэкономики.

Крупные компании давно жалуются на «Укрзализныцю»: им не хватает и вагонов, и тяги. Для решения этой проблемы был подписан контракт с General Electric на поставку тепловозов. Сейчас ведутся переговоры и о покупке электровозов. Немного исправить ситуацию поможет допуск на пути УЗ частной тяги. Компании готовы инвестировать в вагоны, если не будет препятствий со стороны «Укрзализныци».

Как исправить ситуацию

Хуже всего в падении промышленного производства — системность этого явления.

«Падение промышленности стало системным и требует быстрых действий государства. Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью касательно первоочередных шагов, стратегии и плана действий по защите и развитию промышленности», — заявил в декабре министр развития экономики Тимофей Милованов.

Правительство создало соответствующий координационный центр 19 февраля. Его возглавил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Центр объединит госорганы с отраслевыми ассоциациями, представительными органами, директорами промышленных предприятий. В состав центра вошли представители Минфина, Мининфраструктуры, Минекоэнерго, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы», — рассказали в пресс служба Минэкономики.

Ситуация с падением промышленности может привести и к новым кадровым назначениям. Премьер-министр Алексей Гончарук накануне заявил, что правительство ищет людей и подтвердил, что встречался по этому поводу с бизнесменом и бывшим политиком Сергеем Тигипко.

«Нам действительно нужно усиление советниками, возможно, на какую-то должность в правительстве, людьми, которые очень хорошо понимают, что такое промышленность», — заявил он на брифинге после заседания Кабмина 26 февраля.

Ожидания и прогнозы

Что будет дальше? Сейчас ожидания правительства о росте промышленности консервативны: падение продолжится, но меньшими темпами.

«Замедление будет меньше, чем в последние месяцы 2019 года, поскольку отдельные виды деятельности почувствуют положительное влияние от введения в действие новых производственных мощностей, незначительного улучшения внешней конъюнктуры на сталь, увеличения сырьевой базы со стороны сельского хозяйства, стабильного внутреннего потребительского спроса», — ожидают в Минэкономики.

Так, крупные предприятия осенью 2019 начали ставить цеха на ремонт и переоборудование.

«За первые девять месяцев 2019 капитальные инвестиции в добывающей промышленности выросли на 34%, в снабжении электроэнергией и газа — на 38%, в пищевой промышленности — на 42%, в металлургии — на 34%. Модернизация создает основу на будущее» , - сообщили в министерстве.

В 2020 году появились первые оптимистичные новости. В январе металлургическая отрасль возобновила объемы выпуска: по сравнению с декабря 2019 года объемы производства проката выросли на 29,4%, стали — на 14,6%, чугуна — на 4,9%.

Также в министерстве заверили, что постоянно общаются с Национальным банком по большей прогнозируемости курса гривны к доллару.

Между тем эксперты более пессимистичны.

«Внешние риски для промышленности высоки: глобальный экономический рост в начале 2020 году может замедлиться, в том числе — из-за последствий борьбы с эпидемией коронавируса. В этой ситуации в группе наибольшего риска оказываются металлурги и машиностроители », - прогнозирует Мартыненко.

Эксперты напоминают, что доля промышленности в ВВП в последние годы неуклонно падает: с 2001 года этот показатель снизился на 6 п. п. до 20%. Зато доля услуг в структуре ВВП выросла на 10 п. п. до 51%.

В компании Concorde Capital говорят, что падение промышленности компенсируется высокими темпами роста в строительстве (около 20%) и торговле. По расчетам Ахтырко, в 2020 году промышленное производство вырастет на 1%.

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