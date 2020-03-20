Списание госдолга – выход для Украины

Украина не сможет развиваться, пока треть бюджета уходит на уплату долгов. Кто-то выходом видит дефолт. Только мало кто говорит о списании долга.

Да, у нас было одно списание 3 млрд в 2015. И не раз слышал, что это списание преподносят как величайшей достижение! Ну так давайте вещи своими именами. Какое это списание, если Парижский клуб кредиторов умыл руки и отправил к частным кредиторам? И это напомню в период ожесточения на Донбассе и потери трети экспорта! Какое это списание? Если Украина за эти 3 миллиарда будет отдавать часть роста ВВП до 2040?? О каком можно росте говорить, если сумма могут достигать десятков миллиардов долларов.

И называть это списанием могут люди, которые совсем не знают истории. Хотите расскажу как списали 17 млрд. госдолга Польши?

Это был 1991 год. Тогда долг Польши перед западными странами составлял 33 млрд дол. Учитывая долг перед частными организациями в 11 млрд, совокупный долг на тот момент составлял около 90% ВВП. Не забывайте ещё, что если перевести в сегодняшние деньги, то все цифры нужно множить на два!

Несмотря на то, что все заслуги рыночных реформ любят приписывать Бальцеровичу, однако он был лишь исполнителем. Сам план реформирования экономики написал Джефри Сакс, который для этого был приглашён в страну и в то время консультировал польских чиновников. Единственное, что мешало нормальному внедрению всех реформ, был колоссальный госдолг.

Ранее Сакс имел успешный опыт списания госдолга Боливии перед МВФ, но там были меньше суммы. Сам Джефри в своей книге вспоминал как его считали сумасшедшим за эту затею и никто не верил, что это возможно. Тем не менее, ему удалось уговорить МВФ списать долг Боливии на 1 млрд дол.

Здесь же речь шла о десятках миллиардов долларов! И Саксу в голову пришла гениальная мысль. Он помнил пример списания госдолга Германии. Почему сейчас Германия, восстановив свою экономику, не может пойти на ответный шаг? Ведь она причинила огромные убытки Польше. Под этим предлогом, детально проинструктировав Бальцеровича, отправил его к Гельмуту Колю обсудить вопрос списания. Сам же через свои связи в Белом доме, поднял аналогичный вопрос в США.

Грамотная постановка и логические доводы нашли отклик в сердцах политиков. Все прекрасно понимали, что такой уровень госдолга для страны является неподъёмным. И все деньги вместо реальных изменений, уйдут на погашение существующего долга. Так же, как написала газета Вашингтон Пост, Запад чрезвычайно нуждался в истории успеха. Конечно, не всем нравилось эта идея, особенно, что кто-то устраивает банкет за их счёт, однако все понимали, что Польша с долгами не справится.

В общем, все звезды сошлись и на собрании Парижского клуба кредиторов было принято решение о списании 17 млрд дол польского внешнего долга. Мало того, Польше реструктурировали выплаты по остальной части, что снизило платежи на 80%! Данный шаг привёл к тому, что уровень госдолга Польши упал ниже 40% и оставался на этом уровне до 2000 года (до конца нулевых не превышал 50%)!!! А данное списание привело к тому, макроэкономические показатели Польши стали соответствовать Маастрихтским критериям, которые являются необходимым условиям для вступления в ЕС!

Для Украины это кейс того, что неплохо бы знать реальную историю развития своих соседей. И того, как наша страна профукала возможность списания долга, когда она была. Причём символическое списание, которое коснулось только частных кредиторов, но не коснулось долга перед государствами и организациями вроде МВФ. Нам списали 3 млрд, дали отсрочку на пару лет, и вместо этого навязали такие условия, что мы потом можем отдать в разы больше, чем нам списали! Хотя, никто не говорит, что к вопросу нельзя вернуться ещё раз.

И если говорить о Польше и об их успехе, про реформы и так далее, то не забывайте, что им списали огромный размер долга. Что значит это списание? Просто напомню, что в Украине на оплату долгов уйдет треть бюджета!