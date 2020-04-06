Войти
В США уже проведено более 1,5 млн тестов на коронавирус
официально
В США уже проведено более 1,5 млн тестов на коронавирус
Зеленский призвал Кабмин помочь самым уязвимым слоям населения
официально
Зеленский призвал Кабмин помочь самым уязвимым слоям населения

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

советы
RSS

Как не поддаваться панике

Сет Годин
Сет Годин
402
Как не поддаваться панике

Паника любит компанию.

Тем не менее есть практичная, эффективная и рациональная альтернатива — спокойствие.

Если вы находитесь в переполненном самолете, и один из пассажиров трясется от страха из-за турбулентности, паника в конце концов утихнет. Если же таких паникеров шестеро, то вполне возможно, что в конце концов паника охватит и всех других пассажиров. Чтобы распространиться, панике нужно несколько опорных точек.

То же самое бывает в летних лагерях для десятилетних. Если в одном домике по дому тоскует только один ребенок, то обычно он забывает об этом в конце концов и начинает наслаждаться летом, потому что когда нас окружают люди в хорошем настроении, мы и сами находимся в хорошем настроении. Но три или четыре тоскующих по дому ребенка могут изменить всю картину.

Спокойствие — это демпфирующий механизм, но оно не так эффективно, как паника.

Библиотека — это, как правило, тихое место, потому что так уж заведено — в библиотеке нужно вести себя тихо. Поскольку так заведено, людей, которые следуют этому правилу, достаточно, чтобы поддерживать статус-кво. Но нужно прилагать усилия, чтобы создать спокойную обстановку, потому что коэффициент спокойствия не может конкурировать с паникой, когда дело доходит до распространения.

А Twitter? Twitter был создан, чтобы доводить панику до максимума. Спокойствие не поощряется, паника разгорается. И если в реальной жизни вы общаетесь с людьми, которые проводят много времени в социальных сетях и на новостных сайтах, вы приглашаете их всех в свой круг.

Мы можем найти много причин, почему те пятьдесят лет, когда у нас было только три главных телеканала, были неидеальными. Но сочетание олигополии и регулирования означало, что ни один из них не сеял панику. Они были созданы не для этого. А когда появились кабельные новостные телеканалы, оказалось, что паника — отличный способ заработать. Не для того, чтобы все наладить, а просто для того, чтобы распространить гнев и страх.

Если паника помогает, то, конечно, давайте, вперед. Но это бывает редко.

Вместо этого:

  • Следите за тем, какую информацию получаете.
  • Держитесь подальше от социальных сетей.
  • Работайте. Что бы то ни было, это лучше, чем паника.
  • Постоянно следить за новостями — это ловушка и надувательство. Пять минут в день — все, что вам нужно.

Источник

паника, Сет Годин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 6 апреля 2020
Воскресенье, 5 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Как не поддаваться панике

Паника любит компанию. Тем не менее есть практичная, эффективная и рациональная альтернатива - спокойствие. Если вы находитесь в переполненном самолете, и один из пассажиров трясется от страха из-за турбулентности, паника в конце концов утихнет. Если же таких паникеров шестеро, то вполне возможно, что в конце концов паника охватит и всех других пассажиров. Чтобы распространиться, панике нужно несколько опорных точек.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Чем кризис 2020 года отличается от кризиса 2008 года

В 2008 году был преимущественно финансовый кризис. Борьба с ним – через ликвидацию кассовых разрывов и кризиса доверия – успешно осуществлялась при помощи расширения балансов Центробанков. Финансовый кризис 2008г трансформировался в экономический – резкое снижение инвестиций, заказов в промышленности, заметное падение потребительского спроса. Долговая перегрузка давила на всех – банки, предприятия, население. Но проникновение кризиса в производственный сектор были сравнительно ограниченным. В 2020 все эти дисбалансы куда более сильны, чем в 2008. Экономический ущерб, по-видимому, будет куда сильнее.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Каким будет мир после коронавируса

Человечество сейчас противостоит глобальному кризису. Пожалуй, самому большому кризису нашего поколения. Решения, которые люди и правительства примут в ближайшие несколько недель, вероятно, будут формировать мир на долгие годы. Они будут влиять не только на наши системы здравоохранения, но и на нашу экономику, политику и культуру. Мы должны действовать быстро и решительно. Мы также должны учитывать долгосрочные последствия наших действий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016