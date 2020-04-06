Как не поддаваться панике

Паника любит компанию.
Тем не менее есть практичная, эффективная и рациональная альтернатива — спокойствие.
Если вы находитесь в переполненном самолете, и один из пассажиров трясется от страха из-за турбулентности, паника в конце концов утихнет. Если же таких паникеров шестеро, то вполне возможно, что в конце концов паника охватит и всех других пассажиров. Чтобы распространиться, панике нужно несколько опорных точек.
То же самое бывает в летних лагерях для десятилетних. Если в одном домике по дому тоскует только один ребенок, то обычно он забывает об этом в конце концов и начинает наслаждаться летом, потому что когда нас окружают люди в хорошем настроении, мы и сами находимся в хорошем настроении. Но три или четыре тоскующих по дому ребенка могут изменить всю картину.
Спокойствие — это демпфирующий механизм, но оно не так эффективно, как паника.
Библиотека — это, как правило, тихое место, потому что так уж заведено — в библиотеке нужно вести себя тихо. Поскольку так заведено, людей, которые следуют этому правилу, достаточно, чтобы поддерживать статус-кво. Но нужно прилагать усилия, чтобы создать спокойную обстановку, потому что коэффициент спокойствия не может конкурировать с паникой, когда дело доходит до распространения.
А Twitter? Twitter был создан, чтобы доводить панику до максимума. Спокойствие не поощряется, паника разгорается. И если в реальной жизни вы общаетесь с людьми, которые проводят много времени в социальных сетях и на новостных сайтах, вы приглашаете их всех в свой круг.
Мы можем найти много причин, почему те пятьдесят лет, когда у нас было только три главных телеканала, были неидеальными. Но сочетание олигополии и регулирования означало, что ни один из них не сеял панику. Они были созданы не для этого. А когда появились кабельные новостные телеканалы, оказалось, что паника — отличный способ заработать. Не для того, чтобы все наладить, а просто для того, чтобы распространить гнев и страх.
Если паника помогает, то, конечно, давайте, вперед. Но это бывает редко.
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