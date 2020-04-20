Во сколько Украине обходится «борьба с коррупцией»

С 2015 года в Украине создано 6 антикоррупционных органов. За 5 лет на их содержание из бюджета израсходовано 7 млрд грн. На 2020 год в бюджете (измененном) предусмотрено еще 3,7 млрд грн. Итого, за 6 лет на 6 антикоррупционных органа расходы госбюджета составят 10,7 млрд грн.
Расходы на «антикоррупцию» с 2015 года увеличились в 20,5 раз (!) - со 178 млн грн в 2015 до 3,7 млрд грн в 2020. Каков же результат деятельности антикоррупционных органов?
По данным Госказначейства, за 1-й квартал 2020 года в бюджет от борьбы с коррупцией поступило 14 284,45 грн (четырнадцать тысяч двести восемьдесят гривен сорок пять копеек или $515).
Другими словами, украинские налогоплательщики на антикоррупционные органы израсходовали порядка $400 млн (включая план на 2020 год), а результата ноль.
При этом мы наблюдаем постоянные скандалы между антикоррупционными органами, то ночные посиделки дома у президента (бывшего), то прослушку в аквариуме, то прослушку в вентиляционной системе, то обвинения друг друга в госизмене, то внесение главы НАБУ в список коррупционеров и так далее и тому подобное.
При этом коррупции меньше не становится. Если не больше. И никто из топ-коррупционеров до сих пор не наказан.
Мне одному кажется, что украинские граждане слишком дорого платят за этот антикоррупционный цирк?
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