Билл Гейтс назвал пять любимых книг 2021 года

Основатель Microsoft Билл Гейтс опубликовал список из пяти любимых книг, прочитанных за 2021 год, — в него вошли роман нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро, две научно-популярные книги и две научно-фантастические.
По словам Гейтса, в детстве он был одержим научной фантастикой и проводил бессчетное количество часов за обсуждением трилогии Айзека Азимова «Основание» с соучредителем Microsoft Полом Алленом. Повзрослев, он стал читать больше нехудожественной литературы, в которой он мог почерпнуть знания о реальном мире и влиянии инноваций на него.
Однако Гейтс признался, что в последнее время он все чаще стал возвращаться к книгам, которые любил в детстве.
«В этом году в мой список вошли две потрясающие научно-фантастические истории. Действие одной происходит на расстоянии почти 12 световых лет от Солнца, а действие другой происходит прямо здесь, в США. Они заставили меня задуматься о том, как люди могут использовать технологии для решения проблем», — написал Гейтс в своем блоге Gates Notes.
Топ-5 книг Билла Гейтса в 2021 году:
«Взломщица кода», Уолтер Айзексон
Книга рассказывает о лауреате Нобелевской премии Дженнифер Даудне, создательнице технологии редактирования генома CRISPR — одном из самых значимых научных прорывов последнего десятилетия.
«Клара и солнце», Кадзуо Исигуро
Главная героиня книги — андроид Клара, которая попадает в семью девочки, страдающей неизвестным заболеванием, и пытается ее спасти.
«Хамнет», Мэгги О’Фаррелл
Книга представляет новый и необычный взгляд на жизнь Уильяма Шекспира и на создание одной из самых известных пьес в мире — «Гамлет».
«Проект „Да здравствует Мария“», Энди Уир
Автор «Марсианина» на этот раз рассказывает историю школьного учителя, который просыпается в другой звездной системе и пытается выбраться из нее, используя науку и инженерное дело.
«Тысяча мозгов: Новая теория интеллекта», Джефф Хокинс
Нейробиолог Джефф Хокинс описывает новую теорию работы мозга и искусственного интеллекта, основанную на десятилетних размышлениях о связи между нейронаукой и машинным обучением.
По случаю публикации подборки Билл Гейтс также выпустил ролик, в котором он предстает в качестве мечтательного экскурсовода по только что открытым книжным мирам.
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