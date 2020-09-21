Как наркотики стали причиной войны

В 1792 британское правительство отправило лорда Джорджа Маккартни в Китай.
Британцы тогда сильно подсели на китайский чай. Так же большим спросом у британцев пользовались и другие китайские товары считавшиеся предметами роскоши, как шёлк, фарфор.
Сами же китайцы ничего не покупали у британцев. И в результате торговли с Китаем у британцев образовался огромный торговый дефицит. А подобное положение их не устраивало и они хотели его исправить.
Потому и послали торговую миссию в Китай, чтобы убедить императора наладить полноценную торговлю между странами. И чтобы показать преимущества этой торговли, то привезли с собой множество товаров, которые презентовали императору в качестве даров.
Однако император к такому предложению отнёсся очень холодно. И миссия уехала ни с чем.
Позже было ещё несколько попыток наладить торговые отношения, но все они заканчивались безрезультатно. Понимая, что договариваться с китайскими властями нет смысла, британцы пошли другим путём.
Пользуясь одобрением правительства, Ост-Индская Компания наладила контрабанду опиума в Китай. Начиная с 1800 по 1839 импорт опиума в Китай вырос с 200 до 2500 тонн!
Когда продажи этих наркотиков достигли угрожающих масштабов, обеспокоенный император дал поручение остановить контрабанду. В результате рейдов были конфискованы значительные партии этого опиума. А иностранным торговцам полностью запретили торговлю.
Для британцев эти действия стали спусковым крючком и они отправили карательную экспедицию в Китай. Их особо не смутило, что британские торговцы занимались незаконной деятельностью и продавали наркотики.
Это был просто повод начать войну в 1839 году. Так конфликт начался из-за торговли опиумом, то его так и назовут — Опиумные войны.
Войну британцы выиграли. И на правах победителя, вынудили китайцев подписать Нанкинский договор в 1842 году. По этому договору, китайцы были обязаны открыть свои порты и снизить пошлины до 5%. По сути, свободную торговлю Китаю навязали силой. Так же выплатить компенсацию за конфискованный опиум. И отдать британцам Гонконг.
Позже Китай подписал еще серию договоров, которые получили название «Неравные договора». А период с 1842 по 1949 стал периодом упадка и деградации китайской экономики. И сами китайцы его называют Столетием унижения.
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