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За 30 лет экономика Китая выросла в 40 раз. Как это китайцам удалось?

Павел Вернивский
Павел Вернивский
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За 30 лет экономика Китая выросла в 40 раз. Как это китайцам удалось?

За последние 30 лет экономика Китая выросла в 40 раз. Как это китайцам удалось?

В 1990 году Китай производил 66 млн тонн стали. (8,5% мирового производства). В 2019 Китай произвёл 993 млн тонн стали. (53% мирового производства).

Знаете, что самое интересное в этих цифрах?

950 млн тонн этой стали потребляется внутри страны. Это половина мирового производства. Китай потребляет как все остальные страны мира вместе взятые!

И куда он девает эту сталь?

Нашёл данные только за 2015. Тогда Китай произвёл 800 млн тонн. Из них 700 млн это внутреннее потребление, а именно:

  • Строительство - 356 млн тонн!
  • Производство оборудования - 130 млн тонн
  • Автомобилестроение - 52 млн тон
  • Судостроение - 16 млн тонн
  • Энергетика - 30 млн.

Фактически, отсюда видео, что Китай это одна Большая стройка!

Это еще не все.

В 2001 Китай стал членом ВТО. Однако, при этом Китай до сих пор не присоединился к Соглашению по госзакупкам в рамках ВТО. Причина кроется в том, что система госзакупок в Китае не отвечает правилам ВТО, а китайцы не готовы открывать рынок госзакупок как того требует соглашение.

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Потому китайский рынок госзакупок является закрытым для других стран. Учитывая, что государство в Китае является основным инвестором в строительство инфраструктуры, то это приводит к развитию китайских компаний. Потому производство стали растёт в самом Китае, а не в других странах.

С другой стороны, если бы Китай для своих инфраструктурных проектов потреблял исключительно иностранные товары, то Китай бы превратился в хронического должника. А ситуация могла бы быть совсем другой. И не было бы противостояния двух стран.

Китай, промпроизводство, Павел Вернивский
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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

За 30 лет экономика Китая выросла в 40 раз. Как это китайцам удалось?

Китайский рынок госзакупок является закрытым для других стран. Учитывая, что государство в Китае является основным инвестором в строительство инфраструктуры, то это приводит к развитию китайских компаний. С другой стороны, если бы Китай для своих инфраструктурных проектов потреблял исключительно иностранные товары, то Китай бы превратился в хронического должника. А ситуация могла бы быть совсем другой.
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