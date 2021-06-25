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В Китае признали снижение эффективности вакцин против штамма «дельта»

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В Китае признали снижение эффективности вакцин против штамма «дельта»

Нейтрализующая эффективность разработанных в Китае вакцин несколько ниже против штамма коронавируса «дельта», чем против других вариантов COVID-19, но защитный эффект сохраняется, заявил научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь.

«Имеющиеся на данный момент китайские вакцины по-прежнему достаточно эффективны против этого вируса, но защитный эффект также отчасти снизился», — заявил Фэн Цзыцзянь в эфире Центрального телевидения КНР.

Он отметил, что во многих странах используют нейтрализующие антитела уже имеющихся на рынке вакцин для нейтрализации штамма «дельта», за границей также появляются сообщения о снижении эффективности в нейтрализации вируса, а в некоторых случаях говорится о снижении в 3-4 раза.

По его словам, показатели эффективности вакцин при воздействии на штамм «дельта» в среднем на 10% ниже, чем при воздействии на другие варианты, которые появились раньше. К примеру, эффективность мРНК-вакцин снижается с 90% до 80%, указал эксперт.

«В нашей стране провели сравнение эффективности нейтрализующих антител двух инактивированных вакцин, и также выяснилось, что эффективность снизилась, но защитный эффект все еще есть», — сообщил он.

Он сообщил, что в провинции Гуандун, где обнаружили случаи заражения штаммом «дельта», вакцинированные люди перенесли болезнь в легкой форме, то есть даже если привитый человек заразится штаммом «дельта», от тяжелых симптомов он будет защищен.

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Эксперт отметил, что, наблюдая за распространением штамма «дельта» в Индии и Великобритании, можно заметить, что патогенность вируса повысилась, и болезнь у зараженных этим штаммом чаще всего протекает с симптомами. По его словам, особых отличий в клинических симптомах при заражении штаммом «дельта» и другими вариантами коронавирусной инфекции нет, болезнь сопровождается температурой, сухим кашлем, усталостью.

Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.

вакцина, Дельта
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