Война за титан продолжается – на пути украинского экспорта в Азию встали Фирташ, Москва и следователи ГБР

Несмотря на то что Китай стал торгово-экономическим партнером Украины №1 и на то что украинская власть провозгласила «поворот к Азии», правоохранительные органы пытаются блокировать перспективное азиатское направление сырьевого экспорта.

По имеющимся данным, для сбора информации об основных азиатских трейдерах и покупателях титанового концентрата, по указанию и.о. директора Госбюро расследований А. Сухачова, постановлением замначальника Управления досудебных расследований в сфере служебной деятельности ГСУ ГБР В.Кучеруком, была создана отдельная следственная группа в составе старших следователей М.Козлова, А.Роженко, С.Кулакевича и старшего следователя по особо важным делам Д.Котелевца. Перед данной группой поставлена задача оказать максимальное давление на ответственных за развитие азиатского направления экспорта в ОГХК, неофициально собрать информацию о крупнейших операторах экспорта, схемах поставок, расчётах и условиях контрактов, а также получить доступ к финансово-экономической информации покупателей за последние несколько лет с целью выдвижения претензий и дальнейшего открытия криминальных производств.

Так, в январе и марте 2021 г. следователи ГБР по надуманным основаниям пытались заблокировать экспорт рутила в Японию, а затем в апреле-мае сорвали потенциально крупный контракт на поставки ильменита в Китай. Договор с компанией IMMCO TRADE PTE. LTD был заключен на поставку 25,000 т ильменитового концентрата на сумму 3,7 млн $ по цене 150 $/т. Планировалось, что это будет первая партия из общего объема 80 тыс. тон. некондиционного ильменита, скопившегося на площадках ОГХК с 2014-2016 г.г. Госкомпания рассчитывала получить порядка 12-15 млн $. Кроме распродажи складских запасов и улучшения общих финансовых показателей, 350-400 млн грн. от реализации сделки с ильменитовым концентратом должны были стать приличным бонусом для государства перед проведением приватизации ОГХК. Сухогруз «Da Liang» китайской государственной компании «COSCO» простоял в порту 38 дней, но затем так и не получив разрешений, вынужден был разгрузиться и пустым покинуть Черноморский морской порт. В ходе т.н. "следственных действий" правоохранителями и таможенниками был продемонстрирован полный арсенал процессуальных нарушений, манипуляций и откровенных злоупотреблений. Китайская государственная компания «COSCO» потеряла 4,5 млн. дол. и теперь вообще не принимает заказы из Украины. Чистый убыток IMMCO, который предстоит компенсировать Украине - около 1,5 млн. дол.

В СМИ вся эта история подавалась как борьба ГБР за национальные экономические интересы Украины, выявление вредителей среди ТОП-менеджмента ОГХК и, по непонятным причинам, увязывалась с якобы ведущимся противодействием теневому экспорту титанового концентрата на предприятия Крыма и РФ.

Представители IMMCO TRADE PTE. LTD подобные обвинения категорически отвергают и официально заявляют о том, что их компания никогда не выполняла поставки в Крым, не имеет партнерских отношений с Group DF, не работает с компаниями и территориями, в отношении которых действуют режимы санкций. В IMMCO также подчеркивают, что соответствующих претензий со стороны украинских правоохранительных и контролирующих органов в адрес компании никогда не поступало.

В компании заявляют, что рынки сбыта IMMCO находятся исключительно на азиатском континенте и что эту информацию легко проверить по номерам контейнеров на сайтах компаний-перевозчиков.

Несмотря на все это, усилиями ГБР, после серии оперативных мероприятий и информационных провокаций, компания-трейдер IMMCO TRADE PTE. LTD была "выбита" из числа поставщиков украинского титанового сырья на азиатский рынок. Данный факт подтвердил в своей статье на УП и.о. главы правления ОГХК Артур Сомов, заявил, что с 1 июля работа с компанией IMMCO прекращена. При этом, в самой компании эту новость восприняли с недоумением, поскольку до сих пор не получали от ОГХК никакого официального уведомления о приостановке сотрудничества и не понимают на каком основании это могло произойти, поскольку официальных претензий к IMMCO ни с чьей стороны так и не последовало.

Судя по последним сообщениям в СМИ теперь из числа партнеров ОГХК по развитию азиатского экспортного направления попытаются устранить компанию Stork International GmbH, которая входит в австрийскую группу компаний Stork Holding GmbH, работает в Украине уже более 20 лет и поставляет титаносодержащие минералы производства «Велта» (Кировоградская область), Вольногорского ГМК и Иршанского ГОК потребителям из Китая и Японии.

В Stork International GmbH столкнулись все с тем же стандартным набором беспочвенных обвинений что и IMMCO TRADE PTE. LTD (занижение цены контрактов, поставки сырья в Крым и РФ), однако к ним добавилось еще одно откровенно абсурдное - якобы, титановое сырье из Украины могло поставляться потребителям из РФ «через трейдеров в Китае» В компании подобные обвинения считают проявлением «вопиющей некомпетентности в вопросах экономики и географии со стороны авторов подобных материалов».

Пострадавшие трейдеры говорят о целенаправленном блокировании азиатского экспорта, который является полноценной и стабильной альтернативой теневым поставкам титанового концентрата в Крым и РФ через оффшорные компании-прокладки. Именно благодаря таким компаниям ильменит ОГХК долгие годы нелегально попадал в Крым через Средиземно- и Черноморские страны-посредники. Соответствующие схемы в свое время были выстроены бывшими ТОП-менеджерами ОГХК Журило и Перцевым (в СМИ с ними чаще всего связывают компанию «BELANTO»), и позволяли руководству правоохранительной системы зарабатывать около 20 % от суммы отгруженной продукции. «Крымский Титан» Дмитрия Фирташа и подконтрольная «Рособоронэкспорту» корпорация «ВСМПО-АВИСМА» уже свыше 4-х месяцев ощущают серьезный дефицит сырья и не готовы уступать его азиатским конкурентам.

Экономические эксперты солидарны с такой версией и помимо влияния интересов Фирташа, допускают также попытки силовиков восстановить коррупционный контроль над экспортными потоками ОГХК накануне приватизации, с тем чтобы сохранять его и после «разгосударствления» компании. Для этого достаточно ограничить новых собственников в их праве на самостоятельное определение условий контрактов, а партнерам-трейдерам и покупателям продукции – заблокировать ее таможенное оформление и своевременный вывоз.

Явно конфликтная ситуация пока далека от завершения, продолжаем следить за развитием событий…