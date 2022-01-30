Промышленность передает эстафету – украинцев в 2022 ждет дальнейший рост цен

Промышленная инфляция в Украине в 2021 году достигла 62,2%, побив 25-летний рекорд. Показатели выше этого фиксировались только на заре Независимости, даже до того, как была введена национальная валюта гривна.

Промышленная инфляция — отражает различные затраты для бизнеса, прежде всего подорожаниее сырья и комплектующих. И высокая промышленная инфляция всегда ведет к целому ряду негативных явлений. Это сокращение производства, невозможность инвестировать в модернизацию (именно средства предприятий являются основным источником финансирования инвестиций в основной капитал), увольнения.

При этом нужно понимать, что промышленная инфляция проявляется в экономике с лагом. По большому мы эти 62,5% еще не прочувствовали в полной мере. Но уже в 2022 году они неизбежно негативно отразятся на показателе ВВП, платежеспособности граждан и трудовой миграции.

По данным Госстата, в декабре 2021 года, если сравнивать с декабрем 2020, наибольшее подорожание было в таких индустриях.

Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха составляет 185,4%.

Добыча угля — 150,6%.

Производство кокса и продуктов переработки — 117,3%.

Добыча нефти и газа — 79,6%.

Химпром — 70,8%.

Причины рекордной промышленной инфляции понятны. Это внешние факторы: восстановительные процессы в мировой экономике и соответствующий дополнительный спрос на ресурсы и сырье; растущий спрос на газ; значительный рост мировых цен на основные экспортные товары (металлы, удобрения, железную руду, масло) и удорожание энергоносителей. И внутренние факторы: допущенный властью дефицит угля привел к сокращению производства электроэнергии (э/е) тепловой генерации и росту цен; высокие цены на энергоносители обусловили и значительные темпы роста цен в таких энергоемких видах промышленной деятельности, как химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий; подтягивание внутренних цен к уровню внешних, что естественно, поскольку бизнес старается максимизировать свою прибыль.

Непонятно, почему власти закрывают глаза на очевидную экономическую проблему. Там делают вид, что ее вовсе нет. В 2022 году инфляция в Украине замедлится до 7,7%, обещает Национальный банк Украины в январском «Инфляционный отчете».

Но можно ли верить прогнозу НБУ? Нет!

Во-первых, исторический опыт показывает, что там не умеют прогнозировать.

Достаточно посмотреть таблицу, опубликованную в том самом «Инфляционном отчете». Этими данными, по сути, прогнозисты НБУ расписались в собственной профнепригодности. Ни одно(!) из предположений, заложенное в прогноз Центробанка год назад, не сбылось.

Во-вторых, в НБУ сами себе противоречат.

Так, замдиректора департамента, ответственного за прогноз, заявляла, что согласно расчетам Национального банка, в целом влияние изменения индекса цен производителей (ИЦП) на потребительскую инфляцию (ИПЦ) в Украине слабое — увеличение ИЦП на 10% обуславливает около 1% прироста ИПЦ.

Но, исходя из этих данных, нынешние 60% ИЦП трансформируются в как минимум +6% прироста ИПЦ. Так о каких 7,7% процента инфляции по результатам 2022 года может идти речь?

В-третьих, высокая потребительская инфляция — это сейчас общемировой тренд, конечно он будет влиять на Украину. В 2021 году ИПЦ вышел за рамки ожиданий даже при стабильной гривне, а сейчас на наших глазах происходят довольно сильные девальвационные процессы, которые конечно перенесутся в потребительские цены. Плюс запасы энергоносителей и некоторых продтоваров в Украине минимальные. Какой будет погода и будет ли урожай тоже пока не известно. Поэтому ИПЦ будет явно выше заявленного в Нацбанке.

Между тем, индекс потребительской инфляции — очень важный показатель. Он не только показывает на сколько изменились цены и уровень жизни населения. На него опираются расчеты по доходам бюджета. И сознательно закладывая в бюджет нереальный показатель инфляции, можно получить дополнительные инфляционные «доходы». И потом их тратить на «Большую стройку», асфальт, реставрацию, а в конечном итоге — разворовывать.