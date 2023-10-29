Роботи більше ніж шукачів. Найпопулярніші вакансії в Україні з високими зарплатами

На ринку праці України зберігається дефіцит кадрів. Кількість вакансій б'є рекорди, але конкуренція серед кандидатів спадає. У роботодавців високий попит на робочі професії, спеціалістів у сфері обслуговування та продажів. Водночас все більше українців бажають працювати онлайн.

Докладніше про те, кого шукають роботодавці, які зарплати пропонують, а також перелік вакансій, що будуть популярними в найближчі роки – на РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані досліджень порталу Work.uа, публікації сайтів Державної служби зайнятості, Федерації профспілок України, Європейської бізнес асоціації, звіт Future of Jobs 2023 зі Всесвітнього економічного форуму.

Що відбувається на ринку праці України під час війни

З початком повномасштабного вторгнення РФ ситуація на українському ринку праці стала критичною. Так, на сайті пошуку роботи Work.uа кількість вакансій впала зі 100 тисяч на місяць до 6 тисяч.

Проте за півтора року ситуація змінилася на краще. У більшості регіонів ринок праці повністю відновився, а у вересні встановив рекорд – по Україні було розміщено 105 809 пропозицій роботи, що є найбільшим показником з лютого 2022. Кандидатів шукають навіть у прифронтових областях.

При цьому кількість шукачів роботи щомісяця зменшується. За вересень 2023 показник розміщених резюме претендентів впав ще на 4% і наблизився до найнижчої позначки за останні 3 роки.

Де хочуть працювати українці

Серед шукачів найбільший попит мають вакансії з можливістю працювати онлайн. Згідно із дослідженням Work.uа, роботодавці, які шукають співробітників на дистанційку, мають у 5 разів більше відгуків.

Найбільш висока конкуренція в онлайні на посади ретушера, відеомонтажера, адміністратора інтернет-магазину.

За кількістю розміщених резюме, загалом великою є кількість охочих працювати на таких посадах: стиліст, SMM-спеціаліст, консьєрж, програміст WordPress, фінансовий консультант, закрійник, офіс-менеджер, майстер манікюру, колектор.

В IT-секторі багато відгуків на вакансії Front-end програміста, тестувальника, javascript-програміста, програміста Java. Однак і в цій сфері знижується активність кандидатів, як порівняти з початком літа 2023.

Найбільше шукачів бажають влаштуватися роботу в Києві та області, Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях.

Кого шукають роботодавці

Роботодавці потребують кваліфікованих спеціалістів з досвідом, лікарів, освітян, представників робочих професій, обслуговуючого персоналу, фахівців у сфері торгівлі.

Найбільше вакансій в Україні за період із січня до жовтня 2023:

на підприємствах переробної промисловості (18%);

в оптовій та роздрібній торгівлі (17%);

у сфері освіти (11%);

у сільському господарстві (10%);

у сфері охорони здоров’я (8%);

в державному управлінні й обороні (7%);

у сфері транспорту (7%).

Такі дані наводить Державна служба зайнятості серед вакансій, зареєстрованих на Єдиному порталі пошуку роботи.

Не вистачає кадрів серед представників таких професій: лікар, швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, вантажник, слюсар-сантехнік, токар, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварювальник.

Опитування Європейської бізнес асоціації серед українських компаній показало, що 55% з них вже відчувають дефіцит кадрів, 33% компаній відчувають його частково і ще 12% поки не відчувають недостачі. Роботодавці найбільше шукають таких спеціалістів:

менеджер середньої та вищої ланки (директор, керівник);

спеціаліст вузького профілю;

спеціаліст зі знанням англійської мови;

маркетолог, ІТ фахівець, HR, секретар, менеджер з продажу;

юрист, аудитор, адвокат, фінансист, логіст, бізнес-аналітик;

інженер, хімік, фармацевт, агроном, мікробіолог;

слюсар, механік;

виробничий персонал;

робітники магазину: кухар, пекар, розробник риби;

обслуговуючий персонал.

У дослідженні Work.uа йдеться про те, що роботодавцям ледь вдається отримати хоча б один відгук на вакансії за посадами, які вимагають вузької спеціалізації. Серед них лікар (ендокринолог, гастроентеролог), гірник, інструментальник, електрослюсар, покрівельник, складальник верху взуття, інженер з інвентаризації.

Загалом за минулий місяць ТОП-10 вакансій на Work.uа з найбільшим попитом серед роботодавців виглядає так:

Сфера обслуговування (20 172 вакансій)

Робочі спеціальності, виробництво (19 685)

Продаж, закупівля (13 768)

Роздрібна торгівля (12 836)

Готельно-ресторанний бізнес, туризм (11 300)

Логістика, склад, ЗЕД (10 944)

Медицина, фармацевтика (6 672)

На порталі пошуку роботи зазначають, що наразі збільшується кількість пропозицій роботи у сфері маркетингу, реклами, адже бізнес готується до сезону розпродажів.

Крім того, зростає кількість пропозицій роботи для ветеранів, пенсіонерів, студентів, людей з інвалідністю.

Кому пропонують високу зарплату

Середній рівень зарплати по Україні серед запропонованих вакансій становить 18 тис. грн. Лідирує Київ – 20 тис. грн. На другому місці – Львів (18,5 тис. грн), за ним – Дніпро (18 тис. грн). При цьому середня зарплата на дистанційній роботі наразі складає 24,3 тис. грн.

На найвищі зарплати шукачі роботи можуть розраховувати в таких сферах (дані Work.uа, в яких не враховані керівні вакансії та ІТ) :

52, 5 тис. грн – медіабаєр;

45 тис. грн – водій-міжнародник;

40 тис. грн – бізнес-аналітик;

40 тис. грн – стоматолог ендодонтії;

37,5 тис. грн – рихтувальник;

35 тис. грн – рієлтор.

Низький рівень зарплати залишається у консьєржів, санітарів, прибиральників. Це менш як 10 тис. грн на місяць.

Серед зареєстрованих пропозицій на державному Єдиному порталі пошуку роботи високий рівень доходу пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах. До того ж рівень зарплати може залежати від наявності певних здібностей та навичок (гнучкість, комунікабельність, адаптивність).

Державна служба зайнятості наводить перелік окремих вакансій, за якими роботодавці обіцяли високу зарплату:

фахівець з розроблення комп'ютерних програм – 110 тис. грн;

інженер-програміст – 90 тис. грн;

ливарник металів та сплавів – 70 тис. грн;

слюсар-інструментальник – 60 тис. грн;

водій – 60 тис. грн;

агроном – 52 тис. грн;

директор відділення – 49 тис. грн;

лікар – 45 тис. грн;

архітектор – 45 тис. грн;

аналітик (банківська діяльність) – 42 тис. грн;

плавильник металу – 40 тис. грн.

Що чекає на ринок праці в майбутньому

Наступні чотири роки в Україні зростатиме потреба у фахівцях та робітничих кадрах. У Федерації профспілок прогнозують, що у 2024 році вона становитиме 482 тис. осіб, а до 2027 збільшиться до 669 тис. осіб.

Найбільший попит у 2024-2027 у роботодавців буде на представників таких професій:

Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві – 358 тис. осіб;

Керівники підприємств, установ та організацій – 179 тис. осіб;

Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок – 175 тис. осіб;

Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук – 147 тис. осіб;

Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки – 143 тис. осіб.

Внаслідок автоматизації та цифровізації глобальний ринок праці трансформуватиметься. Набудуть популярності нові вакансії, пов'язані з технологіями, сферою відновлюваної енергетики. Водночас деякі робочі місця скоротяться.

У звіті Future of Jobs 2023, що був опублікований на Всесвітньому економічному форумі зазначено, що в наступні роки фахівці зі штучного інтелекту очолять список вакансій, що швидко розвиваються, за ними – спеціалісти зі сталого розвитку та бізнес-аналітики.

Зростатиме попит на працівників сільського господарства (оператори обладнання), водіїв великогабаритного транспорту, механіків, працівників освіти, будівельників.

Більшість посад, які скоротяться, – адміністративні, секретарські, а також у сфері торгівлі. Очікується, що найшвидше скорочуватимуться вакансії касирів у банках, службовців поштової служби, касирів у магазинах і квиткових клерків.