Чи наважиться Росія на удар по українських АЕС: думка експертів

У вівторок, 24 вересня, президент Зеленський заявив, що Російська Федерація використовує китайські супутники для фотографування атомних електростанцій в Україні, а також готується до потенційного удару по них.

Чи піде Росія на такий крок та які можуть бути наслідки удару по українських АЕС – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Росія проводить розвідку українських АЕС

Як розповів Фактам ICTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, нині Росія проводить розвідку щодо атомних електростанцій, а також підстанцій та енергетичної інфраструктури, яка є довкола. Перед початком холодів та опалювального сезону Кремль може спробувати створити в Україні блекаут.

– Ворог націлився на наші підстанції, які забезпечують як життєдіяльність атомних електростанцій, так і розподільчих підстанцій, через які транспортується вироблений атомними електростанціями струм,– сказав він.

Мусієнко зазначив, що план ворога може передбачати удари по цих підстанціях з метою:

створити проблеми в ядерній енергетиці;

спробувати відключити електростанції від електромережі країни;

завадити транспортуванню струму з цих об’єктів;

створити в Україні блекаут.

Чи наважиться Росія на удари по українських АЕС

За словами військового аналітика та полковника запасу ЗСУ Петра Черника, від російського ворога можна чекати чого завгодно, але навряд РФ наважиться на удари по АЕС.

До того ж українські атомні станції розроблені так, що здатні витримати невеликий ядерний удар.

– У нас всі реактори типу ВВЕР-1000, тобто водяний реактор, що він невеликий ядерний удар міг би витримати, – сказав він.

Черник зазначив, що окупанти можуть сконцентрувати свої сили на ударах саме по трансформаторних підстанціях, без яких неможлива сама генерація електрики.

Але є ще більш загрозливий план, додає Мусієнко — завдати ударів по станціях, які забезпечують струмом роботу АЕС.

– Вони відповідають за насоси, які працюють з охолоджувальними ставками. І це може призвести до відімкнення енергоблоків і, відповідно, створення серйозної проблеми в українській енергетиці. Ось це є намірами ворога, що, звичайно, загрожують ядерній безпеці, – зазначив експерт.