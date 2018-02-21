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Во всех регионах Украины создали штабы по взысканию алиментов

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Во всех регионах Украины создали штабы по взысканию алиментов

Во всех регионах Украины создали штабы по мониторингу и контролю решений о взыскании алиментов. Об этом сообщил заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр, передает пресс-служба Министерства юстиции.

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«С целью обеспечения надлежащего выполнения требований закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов“ при всех главных территориальных управлениях юстиции образованы региональные штабы по координации, мониторингу и контролю за состоянием исполнения органами государственной исполнительной службы решений о взыскании алиментов, в состав которых входят руководители этих управлений и руководители всех органов государственной исполнительной службы региона», — цитируют Шкляра.

По его словам, штабы будут следить за соблюдением государственными исполнителями требований законодательства при исполнении решений о взыскании алиментов, а также будут проводить разъяснительную работу.

Сообщается, что за 10 дней с начала действия нового закона взыскали 5,7 млн грн задолженностей по уплате алиментов, а до того за полтора месяца взыскали 324,5 млн грн в пользу 434 295 детей.

Когда сумма неуплаченных алиментов превысит сумму за полгода, к должнику применят ограничения до момента выплаты денег:

  • в праве на выезд за границу;
  • управление автомобилем;
  • пользовании огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия;
  • в праве охотиться.

Напомним, в Украине заработал публичный реестр должников по уплате алиментов.

 

Минюст, семья, дети, соцполитика, алименты
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