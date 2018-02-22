Расследование дела Труханова должны завершить за 2 месяца

Досудебное расследование дела городского главы Одессы Геннадия Труханова планируется завершить в течение двух месяцев. Об этом сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.
«Мы требуем от детективов и прокуроров, чтобы они сделали все для того, чтобы уложиться в предусмотренный законом срок расследования. Мы сделаем все для того, чтобы дело было окончено в двухмесячный срок», — заявил Сытник.
По его словам, все необходимые следственные действия по делу уже сделаны.
«В настоящее время проводится работа с подозреваемыми, которых по делу достаточно много. После решения вопроса с мерами пресечения, после решения вопроса с арестами, проведение всех следственных действий с подозреваемыми будет решение вопроса об окончании. То есть затягивать здесь не будем, сами заинтересованы в том, чтобы дело максимально быстро перешло к суду», — добавил директор НАБУ.
Напомним, как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала жалобу в Апелляционный суд с требованием отменить решение отпустить на поруки городского главу Одессы Геннадия Труханова и избрать ему арест с залогом в 50 млн гривен. Заседание состоится 26 февраля.
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